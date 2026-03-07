不只祝福！中藥店婦女節送茶包、玫瑰花談中醫春季調養

▲林內中藥店在婦女節前夕準備祛濕茶包、玫瑰花，提供女性民眾免費領取。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

迎接一年一度的國際婦女節，林內鄉一家中藥店在節日前夕準備養生茶包贈送女性民眾，盼在春季氣候轉換之際，以中醫調養的方式提醒女性關照自身健康。店家表示，春季濕氣漸重，中醫常以「祛濕、補氣」作為日常保養概念，希望藉此向長期在家庭與職場之間奔波的女性表達關懷。

中藥業者邱世文指出，中醫理論中認為人體與節氣息息相關，春季雨水增加、濕氣偏重，若體質較虛或長期作息忙碌，容易出現疲倦、腸胃不適或四肢沉重等狀況，因此坊間常以祛濕類茶飲作為日常保健。這次準備的茶包即以祛濕與調理氣血為概念設計，希望女性在忙碌生活之餘，也能透過簡單沖泡茶飲調整身體狀態。

▲春季濕氣漸重，中醫常以「祛濕、補氣」作為日常保養概念。（圖／記者游瓊華翻攝）

今（7）日上午，不少女性民眾陸續到店領取茶包，店門口氣氛輕鬆熱絡。邱世文表示，一包茶包、一朵玫瑰花象徵一份心意，並非大型活動，只是希望在婦女節前夕，用一點生活化的方式感謝女性長久以來在社會各個角色中的付出。從家庭照顧、職場工作到社區參與，女性的角色日益多元，也逐漸成為社會發展的重要力量。

到場領取茶包的洪姓民眾表示，過去婦女節多半只是口頭祝福，如今社會對女性議題的關注愈來愈多，像這樣的活動雖然簡單，卻讓人感到被重視與關心。「親手拿到茶包時，會覺得那不只是小禮物，而是一種被感謝的感覺。」她說，平時生活忙碌，很少特別為自己準備養生飲品，這樣的小提醒反而讓人重新注意身體狀況。

▲林內中藥店在婦女節前夕準備祛濕茶包，提供女性民眾免費領取。（圖／記者游瓊華翻攝）



邱世文說，國際婦女節的由來與婦女權利運動密切相關，除了紀念女性在勞動與社會運動中的努力，也象徵對女性在政治、經濟與文化領域貢獻的肯定。他指出，隨著社會逐漸走向性別平權，婦女節的意義也從紀念走向日常生活中的尊重與理解。

他認為，三月常被視為屬於女性與家庭的季節，除了節日祝福，更重要的是讓社會看見女性在不同角色中的辛勞與價值。「不只是慶祝，更是提醒大家彼此感謝、互相支持。」希望每一位在生活與工作中努力付出的女性，都能在忙碌之餘學會照顧自己，找到屬於自己的節奏。

▲邱世文表示，一包茶包、一朵玫瑰花象徵一份心意，用生活化的方式感謝女性長久以來在社會各個角色中的付出（圖／記者游瓊華翻攝）