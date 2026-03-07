　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

扣倒捷克！中華隊奪經典賽首勝　賴清德：把信心打回來了

▲▼總統賴清德舉行「台美經濟繁榮夥伴對話」記者會-賴清德 。（圖／記者黃克翔攝）

▲總統賴清德。（資料照／記者黃克翔攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

中華代表隊今（7日）在2026年經典賽C組預賽中，以14比0扣倒捷克代表隊。對此，總統賴清德稍早在社群平台發文表示，我們都知道，沒有人比這群選手更想贏，謝謝球員們用一次次盜壘、一支支安打，讓大家看見台灣棒球的韌性，也把信心重新打了回來。

賴清德表示，悶了兩天，Team Taiwan 今天終於把壓力釋放出來了，「費仔」Stuart Fairchild 前兩場都差一點，今天終於把球轟出牆外，還是一發點燃全場的滿貫砲。

賴清德說，鄭宗哲擔任開路先鋒，帶動全隊跑出單場8次盜壘，刷新隊史紀錄；「國防部長」張育成也在最需要火力的時候挺身而出，繳出三安打、四分打點。

此外，賴清德透露，當費仔開轟，場外的陳傑憲也比出招牌的「Team Taiwan」手勢，那一幕真的讓人很動容，因為我們都知道，沒有人比這群選手更想贏，也沒有人比選手們更珍惜站上球場、為台灣拚戰的每一刻。

賴清德說，希望傑憲早日康復，早點回到球場，以及謝謝球員們用一次次盜壘、一支支安打，讓大家看見台灣棒球的韌性，也把信心重新打了回來。

最後，賴清德表示，還要謝謝我們的「十號隊友」把東京巨蛋變得像台灣主場，用一聲聲應援陪伴選手，在和展現拚勁的捷克隊打出精采比賽後，明天還有台韓大戰，繼續拚、繼續挺，台灣加油！Team Taiwan 加油！

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/05 全台詐欺最新數據

更多新聞
476 1 9100 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
見證中華隊首勝　卓榮泰現身東京巨蛋
被台灣扣倒、三連敗淘汰　捷克選手不甘心哭了
全壘打球送媽媽！費爾柴德：代表母親的國家台灣是莫大榮幸
中華隊奪WBC首勝！　賴清德：那一幕讓人很動容
直擊／陸元琪自爆「遭禁止出席袁惟仁告別式」　兒女現身回應
6比0派林昱珉？曾豪駒：一開始就設定好　台韓戰先發也定了
忘了沒有ABS　莊陳仲敖拍帽示意「挑戰！挑戰！」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

國民黨團剛轟綠委不開會看經典賽　洪孟楷便PＯ東京現場的感動　

中華隊14分痛擊捷克　卓榮泰現身東京巨蛋見證首勝

扣倒捷克！中華隊奪經典賽首勝　賴清德：把信心打回來了

藍委酸「編多少預算才能贏大谷？」　蘇巧慧：落井下石非常不妥

暗酸王定宇「保台先保家」　陳佩琪困惑：夫妻現在才驚覺不合？

出包！國民黨3800億軍購版本「編3幽靈項目」　綠委籲回歸國防專業

綠委赴東京看WBC缺席院會　國民黨團轟：國防民生誰來顧？

「打造韌性的國際海纜安全網」　林佳龍訪吐瓦魯曝兩國豐碩成果

工程會暫緩修採購法　維持「3業者投標始得開標」規定

中華隊戰捷克拼首勝開張　蔣萬安：全力相挺台灣英雄

23歲賓士男「吸喪屍煙彈載19歲妻」猛撞7車！　女駕駛車剩一半慘死

2026台灣燈會嘉義開幕吸百萬人潮　21m阿里山主燈點亮轉型科技願景

關鍵錄音遭清除、證據全消失！林宅血案背後誰在操控？｜鑑識專家謝松善 阿善師｜林宅血案●下｜《我在案發現場》

宜蘭賓士猛撞7車　銀車「半截消失」女駕駛OHCA　恐怖瞬間曝

背水一戰！莊陳仲敖明掛帥先發　中華隊對戰捷克搶首勝

大谷滿貫彈引爆10分大局！台灣0比13遭扣倒　寫預賽最慘紀錄

165名師生被炸死！伊朗小學空襲　初步調查揭「美軍恐須負責」

WBC「抓耙子」 陳柏豪認了發文　 現聲致歉：開玩笑亂寫的(更)

日本超狂打線出爐！大谷翔平1棒登場　賽前練打狂轟驚呼連連

捷克左投先發戰中華隊！　教頭幽默祝福台灣順利「但明天例外」

國民黨團剛轟綠委不開會看經典賽　洪孟楷便PＯ東京現場的感動　

中華隊14分痛擊捷克　卓榮泰現身東京巨蛋見證首勝

扣倒捷克！中華隊奪經典賽首勝　賴清德：把信心打回來了

藍委酸「編多少預算才能贏大谷？」　蘇巧慧：落井下石非常不妥

暗酸王定宇「保台先保家」　陳佩琪困惑：夫妻現在才驚覺不合？

出包！國民黨3800億軍購版本「編3幽靈項目」　綠委籲回歸國防專業

綠委赴東京看WBC缺席院會　國民黨團轟：國防民生誰來顧？

「打造韌性的國際海纜安全網」　林佳龍訪吐瓦魯曝兩國豐碩成果

工程會暫緩修採購法　維持「3業者投標始得開標」規定

中華隊戰捷克拼首勝開張　蔣萬安：全力相挺台灣英雄

淫男載女友姊「故意摔車」草叢強壓侵犯　辯：她褲子自己掉下來

把握最後賞花期！萬金杜鵑週末推花牆彩繪、春日市集

曾是MV拍攝場景　新店藏「500坪復古祕境」上萬件老物開放尋寶

阿弟16歲愛女參加歌唱比賽「竟遭酸民人身攻擊」　Mei不忍開砲：善良點

韓國日韓戰不派王牌！韓媒曝「現實策略」 ：重兵留給中華隊、澳洲

79.8萬起！KIA「卡旺K2500貨車新年式」開賣　升級主動啟閉頭燈

不只祝福！中藥店婦女節送茶包、玫瑰花談中醫春季調養

台南市勞工局表揚優秀志工　2人服務滿30年奉獻精神受肯定

金門金寧民宅火警！75歲翁受困2樓　消防員緊急救出送醫

斥資9億整建完工！基隆田徑場9月試營運　藍色跑道全天候開放

經典賽應援登日本報紙版面　林襄：不好意思捏～

政治熱門新聞

陳柏惟節目狂轟台澳戰裁判　來賓1句「你是輸多少」瞬間暴怒

北市議員陳建銘春節失蹤！緊急就醫近況曝光

測速引民怨　立委質詢：檢討不合理速限

快訊／WBC代表隊慘敗日本　賴清德認難受：把不甘心留在今晚

總統維安偷「峮峮」簽名棒球　陳冠安轟離譜：國安體系失序

扣倒捷克！中華隊奪經典賽首勝　賴清德：把信心打回來了

民進黨高雄鳳山初選結果出爐　黃捷子弟兵出線

中華隊14分痛擊捷克　卓榮泰現身東京巨蛋見證首勝

大國叫你自己走、台灣幫你安排車　親歷空襲台人：已是保母級服務

王世堅爆氣金句變抖音神曲　本人反應曝光

中華隊遭日本砲轟0比13落後　蔣萬安面色凝重：選手一定不會放棄

怎麼編的？國民黨版3800億軍購出包　有3項目國防部早編了

沒被敲安無失分卻沒投滿3局　山本懊惱

人氣跨黨派！松信雙姝搶合體「扶龍王」　王世堅只幫1藍小雞加油

更多熱門

相關新聞

捷克三連敗遭淘汰　捕手賽後哭了

捷克三連敗遭淘汰　捕手賽後哭了

在第六屆世界棒球經典賽（WBC）預賽C組於7日舉行的賽事，中華隊以14比0在第7局就提前結束比賽，大勝捷克代表隊，順利奪下本屆大賽的首勝，這場比賽雙方賽前皆為二連敗，而捷克隊在吞下這場敗仗後戰績來到三敗，已確定於預賽階段遭到淘汰，賽後捷克球員也忍不住留下不甘心的淚水。

捷克隊背景曝「斜槓炸」！全場驚：值得敬佩

捷克隊背景曝「斜槓炸」！全場驚：值得敬佩

林昱珉早知任務霸氣投2.1局

林昱珉早知任務霸氣投2.1局

虎航「機票快閃促銷」慶祝中華隊首勝　下午3時開搶

虎航「機票快閃促銷」慶祝中華隊首勝　下午3時開搶

中華隊14：0扣倒捷克　電商女王霸氣出手了！

中華隊14：0扣倒捷克　電商女王霸氣出手了！

關鍵字：

經典賽棒球賴清德Team Taiwan

讀者迴響

熱門新聞

快訊／費爾柴德滿貫砲！張育成猛打秀　中華隊14比0扣倒捷克奪首勝

結婚26年首次出國！她驚覺「老公1能力」超強

賀中華隊首勝！超商推「買一送一」　優惠一次看

韓國對上日本派他先發　球迷驚：要抓台灣？

陳傑憲骨裂拒休帶傷練打　竟三度開轟

AV女優引退失敗！結婚前夕遭甩　還被職場霸凌

中華隊14比0扣倒　晉8強劇本曝

大谷翔平見到王貞治　1動作全場狂讚

台網友神預言「13：0」！賽後50萬人看傻朝聖

袁惟仁靈堂現場曝光　第一位到場的藝人竟是她

帥氣男歌手認愛「袁惟仁正妹女兒」熱戀半年

鄭宗哲認清與日差距：全台灣都要面對事實

不能再輸！台灣今戰捷克先發打線出爐

世界的峮峮！廣告登日本報紙本人回應

中華隊14：0扣倒捷克　電商女王霸氣出手了！

更多

最夯影音

更多
23歲賓士男「吸喪屍煙彈載19歲妻」猛撞7車！　女駕駛車剩一半慘死

23歲賓士男「吸喪屍煙彈載19歲妻」猛撞7車！　女駕駛車剩一半慘死
2026台灣燈會嘉義開幕吸百萬人潮　21m阿里山主燈點亮轉型科技願景

2026台灣燈會嘉義開幕吸百萬人潮　21m阿里山主燈點亮轉型科技願景

關鍵錄音遭清除、證據全消失！林宅血案背後誰在操控？｜鑑識專家謝松善 阿善師｜林宅血案●下｜《我在案發現場》

關鍵錄音遭清除、證據全消失！林宅血案背後誰在操控？｜鑑識專家謝松善 阿善師｜林宅血案●下｜《我在案發現場》

宜蘭賓士猛撞7車　銀車「半截消失」女駕駛OHCA　恐怖瞬間曝

宜蘭賓士猛撞7車　銀車「半截消失」女駕駛OHCA　恐怖瞬間曝

背水一戰！莊陳仲敖明掛帥先發　中華隊對戰捷克搶首勝

背水一戰！莊陳仲敖明掛帥先發　中華隊對戰捷克搶首勝

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面