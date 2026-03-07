扣倒捷克！中華隊奪經典賽首勝　賴清德：把信心打回來了

▲總統賴清德。（資料照／記者黃克翔攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

中華代表隊今（7日）在2026年經典賽C組預賽中，以14比0扣倒捷克代表隊。對此，總統賴清德稍早在社群平台發文表示，我們都知道，沒有人比這群選手更想贏，謝謝球員們用一次次盜壘、一支支安打，讓大家看見台灣棒球的韌性，也把信心重新打了回來。

賴清德表示，悶了兩天，Team Taiwan 今天終於把壓力釋放出來了，「費仔」Stuart Fairchild 前兩場都差一點，今天終於把球轟出牆外，還是一發點燃全場的滿貫砲。

賴清德說，鄭宗哲擔任開路先鋒，帶動全隊跑出單場8次盜壘，刷新隊史紀錄；「國防部長」張育成也在最需要火力的時候挺身而出，繳出三安打、四分打點。

此外，賴清德透露，當費仔開轟，場外的陳傑憲也比出招牌的「Team Taiwan」手勢，那一幕真的讓人很動容，因為我們都知道，沒有人比這群選手更想贏，也沒有人比選手們更珍惜站上球場、為台灣拚戰的每一刻。

賴清德說，希望傑憲早日康復，早點回到球場，以及謝謝球員們用一次次盜壘、一支支安打，讓大家看見台灣棒球的韌性，也把信心重新打了回來。

最後，賴清德表示，還要謝謝我們的「十號隊友」把東京巨蛋變得像台灣主場，用一聲聲應援陪伴選手，在和展現拚勁的捷克隊打出精采比賽後，明天還有台韓大戰，繼續拚、繼續挺，台灣加油！Team Taiwan 加油！