金門金寧民宅火警！75歲翁受困2樓　消防員緊急救出送醫

▲金門金寧民宅發生火警，75歲老翁受困二樓消防員及時救出送醫。（圖／記者鄭逢時攝）

記者鄭逢時／金門報導

金門縣消防局今（7）日中午接獲報案，指稱金寧鄉榜林村上后垵一處民宅發生火警，屋內一名75歲劉姓老翁受困。消防人員到場後立即入內搜尋，順利在二樓找到受困者並救出送醫，所幸意識清醒。

消防局表示，今日12時51分接獲民眾通報，指稱金寧鄉榜林村上后垵有民宅起火，消防局隨即派遣各式消防車輛6輛、消防人員18名前往搶救，並動員義消副總董明里、中隊長洪榮華、分隊長楊俊偉等10餘名義消進行支援。

消防人車抵達現場後，發現該建築物一樓已出現明顯燃燒情形，屋內仍有民眾受困。指揮官立即部署水線進行滅火，同時派員進入室內展開搜救。經過搜索後，小隊長許政勤與隊員李林鼎鈞在二樓發現受困的劉姓老翁，隨即將其帶往安全區域。

消防人員完成初步救援後，於13時20分將老翁安全帶離火場並交由救護人員送往醫院治療，當時其意識清醒，詳細起火原因仍待進一步調查釐清。

消防局提醒民眾，居家環境應避免堆放過多雜物，並保持走道與出入口動線暢通，以利緊急事故發生時能迅速逃生，降低人員傷亡風險。同時也建議住家可安裝住宅用火災警報器，及早偵測火警，爭取逃生與搶救時間。