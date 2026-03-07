米克斯「走班馬線過馬路」小情侶閃不過猛撞　爆頭慘死畫面曝

記者陸運陞／新北報導

新北市八里區前天（6日）下午，一對情侶雙載搭乘機車，行經龍米路二段路口時，一條黃色的狗突然從斑馬線竄出，兩人閃避不及撞上雙雙摔車倒地，而釀禍的狗頭破血流當場慘死。救護人員抵達，將受傷的情侶送醫，經治療後已無大礙，目前警方已通知動保處，進一步釐清肇事責任。

據了解，住在新北八里的22歲陳男，前天騎車載著女友21歲張女，準備前往台北市逛街；途中沿著龍米路二段行駛，經過179巷口時，一條帶著項圈、黃色的米克斯犬，從對向人行道直接穿越馬路，當時騎在內側車道的陳男，發現後閃避不及直接撞上，陳男與張女同時摔車後倒地。

▲陳男騎車載女友前往北市，擦撞狗後摔車倒地。（圖／記者陸運陞翻攝）

救護人員抵達，經檢傷發現，陳男及張女全身多處擦、挫傷，所幸並無生命危險，隨即送往淡水馬偕醫院治療。警方到場，發現釀禍的小黃狗，頭破血流當場慘死路旁，雖然帶有項圈但並無聯絡方式，目前已通知新北動保處，檢驗有無植入晶片，追查飼主身分，後續再進一步釐清相關肇事責任及原因。

▲小黃狗因穿越馬路遭撞，當場爆頭慘死。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲騎車的陳男與女友張女，全身多處擦挫傷，送醫治療後已無大礙。（圖／記者陸運陞翻攝）