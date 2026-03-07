　
大陸 大陸焦點 特派現場

陸文旅部長：外國遊客「喝熱水」　「成為中國人」成網路熱詞

▲旅遊,莫干山,成都。（圖／CFP）

▲四川成都。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸文化和旅遊部部長孫業禮7日在兩會民生主題記者會上表示，外國遊客非常希望到中國體驗中國人的生活，像坐高鐵、看無人機表演、體驗中醫推拿按摩等，穿漢服、喝熱水、吃火鍋成為來華旅遊的標配，「成為中國人」成為網路熱詞。

孫業禮提到，中國政府高度重視入出境旅遊，鼓勵中國人走出去，也歡迎外國人來中國，特別是近年，推出了一系列政策舉措，進一步推進入境旅遊市場的繁榮發展，2025年，入境旅遊人次超過1.5億，同比增長了17%；入境旅遊花費超過1300億美元，同比增長近40%；其中免簽入境的外國遊客超過3000萬人次。

孫業禮指出，現在境外遊客到中國非常方便，來一趟說走就走的中國遊已經非常現實了。中國單方面免簽、過境免簽政策持續拓展，已經對50個國家實行單方面免簽，過境免簽的覆蓋範圍也已經達到55個國家。

▲▼部分雲南低價旅遊團拒絕讓記者、律師跟團。（圖／CFP）

孫業禮說，在入境支付方面，這些年我們採取了一些措施，包括移動支付方面的「外卡內綁、外包內用」等，來促進移動支付便利化；也加大了POS機布設的力度，適應外國友人刷卡消費的習慣。通過這些年不懈的努力，入境旅遊支付便利化水平大大提高了。

孫業禮指出，外國遊客非常希望到中國體驗中國人的生活，像坐高鐵、看無人機表演、體驗中醫推拿按摩等，穿漢服、喝熱水、吃火鍋成為來華旅遊的標配，「成為中國人」成為網路熱詞，這也體現了外國遊客對中國的嚮往。

孫業禮說，外國遊客來得多了，對他們來說是個鼓勵，同時也是一個壓力，感到責任重大，「中國是禮儀之邦，不管哪方來客，來了就要服務好，希望讓大家能夠滿意旅行、滿載而歸。」

孫業禮強調，下一步，將進一步加強國家旅遊形象推廣，將壯美山河、璀璨文化、悠久歷史和中國人的美好生活，分享給全世界的朋友，「我們也將與相關部門一道，持續提升簽證、通關、交通、住宿、餐飲、遊覽等入境旅遊全鏈條便利化的水平，更好樹立起『中國遊、中國購、中國服務』的品牌形象。」

03/05 全台詐欺最新數據

