斥資9億整建完工！基隆田徑場9月試營運　藍色跑道全天候開放

▲基隆田徑場重生！9億改建9月試營運，藍色跑道24小時開放。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府斥資9億餘元辦理基隆市立田徑場改建工程，工程預計今年6月完工、9月試營運。市府考量基隆市民長年使用跑道運動的習慣，未來OT委外營運範圍將不包含田徑場跑道區，藍色PU跑道將採24小時免費開放，不僅可舉辦全國性賽事，也將成為選手訓練與市民日常運動的重要空間。

陪伴基隆市民超過40年的基隆市立田徑場，每年使用人次逾30萬。改建工程歷經多年波折，包含工程延宕、解約與重新發包等問題，市府也向中央爭取追加1億元經費，將跑道升級為符合國際賽事標準的規格。田徑場自封閉整建至今已逾5年，並於2023年重新發包開工施作。

基隆市立體育場長林柏樹表示，針對議員關切的安全系統、多功能使用、里民優惠及停車等議題，多數已納入招商文件，由未來OT營運廠商提出規劃。至於監視器等安全設備不足部分，市府已另行爭取經費補強，盼打造安全、友善且健康的運動空間。他也指出，OT委外營運期規劃為「5+5年」，營運績效良好者可優先續約一次，最長10年，以避免營運期過長造成服務品質僵化。

教育處長徐嬿立表示，目前委外管理招商已完成資格審查，預計6月進行議約。田徑場跑道將維持24小時免費開放，而室內風雨操場及網球場等設施，則由營運廠商提出費率與收費基準。對於議員建議規劃公益優惠方案，市府也將在議約過程中納入討論，以回應地方需求。

謝國樑表示，田徑場是屬於所有市民的公共空間，「投資健康總比使用健保來得好」，教育處也將與交通處、法制處等單位研議最合適的營運方案。議長童子瑋則提醒市府審慎評估委外範圍，並檢討收費機制，確保公共設施能真正服務市民。