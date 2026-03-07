　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

客人買牛奶發現「2詭異小洞」超商全面清查　急向警方報案

▲▼關於「喝牛奶迷思」一次破解。（圖／Unsplash）

▲有民眾在超商買牛奶，發現瓶身上有小洞，超商已向警方報案。（示意圖／翻攝自免費圖庫Unsplash）

記者許權毅／台中報導

台中市北區北屯路一間全家超商傳出有客人購買一罐鮮奶時，發現包裝上出現兩只細微小洞，擔心是遭人刺穿。超商業者立即在該貼文下留言，表明已經報案，轄區警方也證實，已經收到報案，目前調閱當事人購買影像，發現她曾將牛奶倒放，但未流出，詳細正在調查中。

該位民眾發文指出，該瓶牛奶是2月底購買，效期就到明（8）日，要拿出來喝時，發現上頭有兩處不明小洞，且蓋子邊緣會冒出泡泡，擔心是遭人動手腳。

超商立即在該貼文下方留言指出，「我們非常重視此異常事件，已經第一時間啟動行動。一、全面清查該店冷藏飲品包裝，並同步調閱監視器；二、已聯繫廠商，溯源調查此品項；三，此事涉及公共食品安全，已經向警方報案，全力配合調查。」全家也表示，會跟該名顧客聯繫，取回商品送驗。

第二警分局說，警已經調閱2月25日購買時段監視器畫面，發現報案的女消費者，當晚間至該店購買牛乳等商品，結帳時曾出現倒放拿取牛奶情形，但現場並未出現牛奶外漏情況；已持續調閱沿線監視器，並通知該名購買人前來說明，以釐清案情。

此外，便利商店總公司亦表示將協助查詢相關會員購買資料，並於取得商品後送交廠商進行檢驗，以確認產品是否異常。警方同時追查自商品上架至售出期間之監視影像，確認是否曾遭他人接觸。

警方說，網路資訊流傳快速，相關案情仍在查證中，請民眾勿任意臆測或轉傳未經查證訊息，以免造成不必要恐慌；警方將持續釐清事實，並依法辦理。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/05 全台詐欺最新數據

更多新聞
476 1 9100 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
見證中華隊首勝　卓榮泰現身東京巨蛋
被台灣扣倒、三連敗淘汰　捷克選手不甘心哭了
全壘打球送媽媽！費爾柴德：代表母親的國家台灣是莫大榮幸
中華隊奪WBC首勝！　賴清德：那一幕讓人很動容
直擊／陸元琪自爆「遭禁止出席袁惟仁告別式」　兒女現身回應
6比0派林昱珉？曾豪駒：一開始就設定好　台韓戰先發也定了
忘了沒有ABS　莊陳仲敖拍帽示意「挑戰！挑戰！」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

淫男載女友姊「故意摔車」草叢強壓侵犯　辯：她褲子自己掉下來

金門金寧民宅火警！75歲翁受困2樓　消防員緊急救出送醫

台中醉男沿路推倒36輛機車　被逮強辯不記得了

客人買牛奶發現「2詭異小洞」超商全面清查　急向警方報案

又是A柱惹禍！新北婦走斑馬線挨撞　慘捲休旅車底受困

盯著花生酥「喊小姐」怪賊整盒偷走　大膽行竊過程全都錄

米克斯「走班馬線過馬路」小情侶閃不過猛撞　爆頭慘死畫面曝

瞬間畫面曝！北市警騎車執勤　遭自小客追尾重摔在地

又是毒駕！新五路3車連環撞...男ㄎㄧㄤ坐車內　唾液驗出2毒

國1轎車撞匝道！4輪朝天車頭炸裂　疑恍神釀禍駕駛爬出脫困

23歲賓士男「吸喪屍煙彈載19歲妻」猛撞7車！　女駕駛車剩一半慘死

2026台灣燈會嘉義開幕吸百萬人潮　21m阿里山主燈點亮轉型科技願景

關鍵錄音遭清除、證據全消失！林宅血案背後誰在操控？｜鑑識專家謝松善 阿善師｜林宅血案●下｜《我在案發現場》

宜蘭賓士猛撞7車　銀車「半截消失」女駕駛OHCA　恐怖瞬間曝

背水一戰！莊陳仲敖明掛帥先發　中華隊對戰捷克搶首勝

大谷滿貫彈引爆10分大局！台灣0比13遭扣倒　寫預賽最慘紀錄

165名師生被炸死！伊朗小學空襲　初步調查揭「美軍恐須負責」

WBC「抓耙子」 陳柏豪認了發文　 現聲致歉：開玩笑亂寫的(更)

日本超狂打線出爐！大谷翔平1棒登場　賽前練打狂轟驚呼連連

捷克左投先發戰中華隊！　教頭幽默祝福台灣順利「但明天例外」

淫男載女友姊「故意摔車」草叢強壓侵犯　辯：她褲子自己掉下來

金門金寧民宅火警！75歲翁受困2樓　消防員緊急救出送醫

台中醉男沿路推倒36輛機車　被逮強辯不記得了

客人買牛奶發現「2詭異小洞」超商全面清查　急向警方報案

又是A柱惹禍！新北婦走斑馬線挨撞　慘捲休旅車底受困

盯著花生酥「喊小姐」怪賊整盒偷走　大膽行竊過程全都錄

米克斯「走班馬線過馬路」小情侶閃不過猛撞　爆頭慘死畫面曝

瞬間畫面曝！北市警騎車執勤　遭自小客追尾重摔在地

又是毒駕！新五路3車連環撞...男ㄎㄧㄤ坐車內　唾液驗出2毒

國1轎車撞匝道！4輪朝天車頭炸裂　疑恍神釀禍駕駛爬出脫困

淫男載女友姊「故意摔車」草叢強壓侵犯　辯：她褲子自己掉下來

把握最後賞花期！萬金杜鵑週末推花牆彩繪、春日市集

曾是MV拍攝場景　新店藏「500坪復古祕境」上萬件老物開放尋寶

阿弟16歲愛女參加歌唱比賽「竟遭酸民人身攻擊」　Mei不忍開砲：善良點

韓國日韓戰不派王牌！韓媒曝「現實策略」 ：重兵留給中華隊、澳洲

79.8萬起！KIA「卡旺K2500貨車新年式」開賣　升級主動啟閉頭燈

不只祝福！中藥店婦女節送茶包、玫瑰花談中醫春季調養

台南市勞工局表揚優秀志工　2人服務滿30年奉獻精神受肯定

金門金寧民宅火警！75歲翁受困2樓　消防員緊急救出送醫

斥資9億整建完工！基隆田徑場9月試營運　藍色跑道全天候開放

李連杰女兒曾患憂鬱症　他自責：我很失職

社會熱門新聞

獨／賴清德大巨蛋觀戰中華隊　維安竟偷峮峮簽名球

即／台中夫妻雙屍命案！　弟破門驚見2具冰冷遺體

洗腎男偷吃護理師！嗆妻「誰叫妳不陪睡」

大葉高島屋10樓墜落　62歲女傷重不治

北大武山難！高山協作員背物資墜谷身亡

父送3槍16子彈　兒收下要關5年半

「舉重精靈」狠揍女友害聽力受損...判拘役50日

即／汐止少年墜落社區大樓地面　命危送醫

生前燦笑畫面曝！宜蘭最暖女導師被毒駕撞死

即／汐止少年墜落大樓地面　送醫不治

嗆在台北燈節潑硫酸　警逮貼文男

新竹工程師忘登出！雲端硬碟驚見偷拍下體照

23歲賓士男吸毒載19歲妻猛撞7車！　女駕駛車剩一半慘死

即／BMW猴毒駕撞死行人！殺人罪判刑

更多熱門

相關新聞

全裸房客夢遊闖隔壁房間判拘役

全裸房客夢遊闖隔壁房間判拘役

台中一名28歲男子投宿中區一間旅館，竟然一早全裸跑到隔壁房間敲門，甚至直接闖入挪動物品、上廁所，隔幾分鐘又拿著1千塊要給對方，男子事後說自己夢遊、喝醉。法院審理後仍依妨害自由罪判拘役30日。

病患掏美工刀恐嚇醫師

病患掏美工刀恐嚇醫師

台中深夜1小時2震　氣象署：能量釋放輪到「地震空白區」

台中深夜1小時2震　氣象署：能量釋放輪到「地震空白區」

即／台中夫妻雙屍命案！　弟破門驚見2具冰冷遺體

即／台中夫妻雙屍命案！　弟破門驚見2具冰冷遺體

台中地震震央在七期？在地人直呼詭異

台中地震震央在七期？在地人直呼詭異

關鍵字：

台中牛奶超商小洞報案

讀者迴響

熱門新聞

快訊／費爾柴德滿貫砲！張育成猛打秀　中華隊14比0扣倒捷克奪首勝

結婚26年首次出國！她驚覺「老公1能力」超強

賀中華隊首勝！超商推「買一送一」　優惠一次看

韓國對上日本派他先發　球迷驚：要抓台灣？

陳傑憲骨裂拒休帶傷練打　竟三度開轟

AV女優引退失敗！結婚前夕遭甩　還被職場霸凌

中華隊14比0扣倒　晉8強劇本曝

大谷翔平見到王貞治　1動作全場狂讚

台網友神預言「13：0」！賽後50萬人看傻朝聖

袁惟仁靈堂現場曝光　第一位到場的藝人竟是她

帥氣男歌手認愛「袁惟仁正妹女兒」熱戀半年

鄭宗哲認清與日差距：全台灣都要面對事實

不能再輸！台灣今戰捷克先發打線出爐

世界的峮峮！廣告登日本報紙本人回應

中華隊14：0扣倒捷克　電商女王霸氣出手了！

更多

最夯影音

更多
23歲賓士男「吸喪屍煙彈載19歲妻」猛撞7車！　女駕駛車剩一半慘死

23歲賓士男「吸喪屍煙彈載19歲妻」猛撞7車！　女駕駛車剩一半慘死
2026台灣燈會嘉義開幕吸百萬人潮　21m阿里山主燈點亮轉型科技願景

2026台灣燈會嘉義開幕吸百萬人潮　21m阿里山主燈點亮轉型科技願景

關鍵錄音遭清除、證據全消失！林宅血案背後誰在操控？｜鑑識專家謝松善 阿善師｜林宅血案●下｜《我在案發現場》

關鍵錄音遭清除、證據全消失！林宅血案背後誰在操控？｜鑑識專家謝松善 阿善師｜林宅血案●下｜《我在案發現場》

宜蘭賓士猛撞7車　銀車「半截消失」女駕駛OHCA　恐怖瞬間曝

宜蘭賓士猛撞7車　銀車「半截消失」女駕駛OHCA　恐怖瞬間曝

背水一戰！莊陳仲敖明掛帥先發　中華隊對戰捷克搶首勝

背水一戰！莊陳仲敖明掛帥先發　中華隊對戰捷克搶首勝

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面