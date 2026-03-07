客人買牛奶發現「2詭異小洞」超商全面清查　急向警方報案

▲有民眾在超商買牛奶，發現瓶身上有小洞，超商已向警方報案。（示意圖／翻攝自免費圖庫Unsplash）



記者許權毅／台中報導

台中市北區北屯路一間全家超商傳出有客人購買一罐鮮奶時，發現包裝上出現兩只細微小洞，擔心是遭人刺穿。超商業者立即在該貼文下留言，表明已經報案，轄區警方也證實，已經收到報案，目前調閱當事人購買影像，發現她曾將牛奶倒放，但未流出，詳細正在調查中。

該位民眾發文指出，該瓶牛奶是2月底購買，效期就到明（8）日，要拿出來喝時，發現上頭有兩處不明小洞，且蓋子邊緣會冒出泡泡，擔心是遭人動手腳。

超商立即在該貼文下方留言指出，「我們非常重視此異常事件，已經第一時間啟動行動。一、全面清查該店冷藏飲品包裝，並同步調閱監視器；二、已聯繫廠商，溯源調查此品項；三，此事涉及公共食品安全，已經向警方報案，全力配合調查。」全家也表示，會跟該名顧客聯繫，取回商品送驗。

第二警分局說，警已經調閱2月25日購買時段監視器畫面，發現報案的女消費者，當晚間至該店購買牛乳等商品，結帳時曾出現倒放拿取牛奶情形，但現場並未出現牛奶外漏情況；已持續調閱沿線監視器，並通知該名購買人前來說明，以釐清案情。

此外，便利商店總公司亦表示將協助查詢相關會員購買資料，並於取得商品後送交廠商進行檢驗，以確認產品是否異常。警方同時追查自商品上架至售出期間之監視影像，確認是否曾遭他人接觸。

警方說，網路資訊流傳快速，相關案情仍在查證中，請民眾勿任意臆測或轉傳未經查證訊息，以免造成不必要恐慌；警方將持續釐清事實，並依法辦理。