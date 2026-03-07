以軍開轟！　伊朗機場陷火海「飛機燒起來」

▲伊朗麥拉貝德機場7日起火燃燒。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

以色列國防軍宣布對伊朗首都德黑蘭目標發動攻擊之後，根據伊朗梅爾通訊社（Mehr）及社群平台流傳的畫面，伊朗麥拉貝德機場（Mehrabad airport）燃起熊熊大火，也有飛機起火燃燒。目前機場受損程度尚待確認。

Mehrabad International Airport.



Possible strikes on fuel storage and at least one plane might be on fire (pic 2). https://t.co/gSuzBaiaOd pic.twitter.com/O84LX561ad — Status-6 (War & Military News) (@Archer83Able) March 6, 2026

CNN報導，伊朗麥拉貝德機場是1938年啟用，是伊朗重要國內樞紐，由伊朗政府擁有。現階段尚不清楚這是否為以色列的攻擊行動所導致，但伊朗媒體指責以色列攻擊機場。

在梅爾通訊社發布的影片中，主持人提到，以色列一直在發動攻擊，且在最近一次的進攻行動中襲擊德黑蘭西部與麥拉貝德機場。另據社群平台X流傳的影片，可見機場燃起大火，大量濃煙冒出。

根據以色列國防軍的最新說法，以色列對德黑蘭與伊朗中部區域發動一系列空襲，派出80多架戰機投擲230枚炸彈，目標是伊朗多個重要軍事設施，包括地下彈道飛彈工廠與軍事學院。