國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

以軍開轟！　伊朗機場陷火海「飛機燒起來」

▲▼伊朗麥拉貝德機場（Mehrabad airport）大火。（圖／路透）

▲伊朗麥拉貝德機場7日起火燃燒。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

以色列國防軍宣布對伊朗首都德黑蘭目標發動攻擊之後，根據伊朗梅爾通訊社（Mehr）及社群平台流傳的畫面，伊朗麥拉貝德機場（Mehrabad airport）燃起熊熊大火，也有飛機起火燃燒。目前機場受損程度尚待確認。

CNN報導，伊朗麥拉貝德機場是1938年啟用，是伊朗重要國內樞紐，由伊朗政府擁有。現階段尚不清楚這是否為以色列的攻擊行動所導致，但伊朗媒體指責以色列攻擊機場。

在梅爾通訊社發布的影片中，主持人提到，以色列一直在發動攻擊，且在最近一次的進攻行動中襲擊德黑蘭西部與麥拉貝德機場。另據社群平台X流傳的影片，可見機場燃起大火，大量濃煙冒出。

根據以色列國防軍的最新說法，以色列對德黑蘭與伊朗中部區域發動一系列空襲，派出80多架戰機投擲230枚炸彈，目標是伊朗多個重要軍事設施，包括地下彈道飛彈工廠與軍事學院。

更多新聞
見證中華隊首勝　卓榮泰現身東京巨蛋
被台灣扣倒、三連敗淘汰　捷克選手不甘心哭了
全壘打球送媽媽！費爾柴德：代表母親的國家台灣是莫大榮幸
中華隊奪WBC首勝！　賴清德：那一幕讓人很動容
直擊／陸元琪自爆「遭禁止出席袁惟仁告別式」　兒女現身回應
6比0派林昱珉？曾豪駒：一開始就設定好　台韓戰先發也定了
忘了沒有ABS　莊陳仲敖拍帽示意「挑戰！挑戰！」

美伊衝突4大走向！川普速戰速決落空　恐創造另一個北韓

以軍開轟！　伊朗機場陷火海「飛機燒起來」

不怕美軍護航！　伊朗革命衛隊挑戰川普：我們正等著

出國注意！專家警告「機票漲價潮」要來了　航空燃油已飆逾80%

以色列控伊朗動用「集束炸彈」　大量燃燒投射物墜落

川普曾考慮派美軍進入伊朗　NBC揭「跟外界想的不一樣」

聯合國駐軍遭飛彈轟炸2士兵重傷　秘書長警告「情勢恐失控」

哈米尼秘密碉堡曝光！地下數十米「驚藏複雜密道」　以軍空襲炸爛

任天堂硬起來！正式開告美國財政部　要求退回非法稅款

全球能源咽喉荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）受到中東戰火衝擊近乎中斷，伊朗禁止美國、以色列等國船隻通行，美國總統川普稱必要時將出動海軍護送油輪。對此，伊朗革命衛隊發言人奈尼（Alimohammad Naini）6日公開挑戰川普，稱伊朗強烈歡迎美國軍艦護航，「我們正等著他們的到來」。

