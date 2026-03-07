　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

盯著花生酥「喊小姐」怪賊整盒偷走　大膽行竊過程全都錄

▲百年花生酥名店發生順手拿走樣品事件，店家調閱監視器才發現。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲百年花生酥名店發生順手拿走樣品事件，店家調閱監視器才發現。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

雲林北港朝天宮旁一家老字號花生酥店，昨（6）日上午上演一段讓人哭笑不得的「花生酥失蹤記」。監視器畫面中，一名男子走進店內，邊走雙眼直盯著櫃檯上的花生酥，幾乎沒在看路，拿起樣品後還喊了一聲「小姐」，見沒人回應，短短幾秒便把花生酥帶走。老闆娘事後看到畫面又氣又好笑，自嘲「可能是花生酥太好吃，才引來覬覦」。

事發地點老字號店家祥記花生酥就在北港朝天宮旁，平時觀光客絡繹不絕，監視器畫面顯示，6日上午10點多，一名頭戴黑帽、身穿白色背心的中年男子，左手提著兩大袋橘色伴手禮走進店內，眼神卻一路鎖定櫃檯上的花生酥樣品。

▲百年花生酥名店發生順手拿走樣品事件，店家調閱監視器才發現。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲男子走進門市，眼睛直勾勾盯著花生酥端詳。（圖／記者游瓊華翻攝）

男子走到櫃檯前，右手順勢拿起花生酥，還對著店內喊了一聲「小姐」，像是在找人結帳。但店內當時剛好沒有店員在櫃檯，約莫不到5秒鐘，他便直接拿著花生酥轉身離開揚長而去。林姓老闆娘表示，當時是女員工顧店，剛好進到後方倉庫補貨，「就那一下子的時間」，回到櫃檯時發現花生酥樣品不見，調閱監視器才發現是一名阿伯拿走，讓員工當場氣傻。

花生酥林姓老闆娘苦笑說，開店多年第一次遇到這種情況，「難道喊一句小姐就算付錢了嗎？」不過她看完監視器後反而覺得又氣又好笑，只拿了ㄧ包，也沒拿走其它的產品，就送給他吃吧！選擇原諒他，並沒有報案。老闆娘更表示，常常有客人買去廟裡拜拜，後來可能是放在供桌上被偷走了，結果拜拜完又回頭來買。

店家將監視器片段分享到網路社群後，引發網友熱議，不少人留言笑說「她叫你小姐，你就叫自己小偷」、「花生酥很好吃，但沒有語音付款功能」，也有人打趣說「阿伯眼神完全鎖定目標」。不過警方表示，相關畫面已掌握，雲林縣警察局北港分局 已初步掌握涉嫌男子身分，目前正進一步追查釐清中。

▲百年花生酥名店發生順手拿走樣品事件，店家調閱監視器才發現。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲被拿走的是右邊大盒的樣品，雖為樣品但均為當日現作，只是沒有紙盒包裝。（圖／記者游瓊華翻攝）

 

►聽Podcast #我在案發現場

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/05 全台詐欺最新數據

更多新聞
476 1 9100 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
見證中華隊首勝　卓榮泰現身東京巨蛋
被台灣扣倒、三連敗淘汰　捷克選手不甘心哭了
全壘打球送媽媽！費爾柴德：代表母親的國家台灣是莫大榮幸
中華隊奪WBC首勝！　賴清德：那一幕讓人很動容
直擊／陸元琪自爆「遭禁止出席袁惟仁告別式」　兒女現身回應
6比0派林昱珉？曾豪駒：一開始就設定好　台韓戰先發也定了
忘了沒有ABS　莊陳仲敖拍帽示意「挑戰！挑戰！」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

淫男載女友姊「故意摔車」草叢強壓侵犯　辯：她褲子自己掉下來

金門金寧民宅火警！75歲翁受困2樓　消防員緊急救出送醫

台中醉男沿路推倒36輛機車　被逮強辯不記得了

客人買牛奶發現「2詭異小洞」超商全面清查　急向警方報案

又是A柱惹禍！新北婦走斑馬線挨撞　慘捲休旅車底受困

盯著花生酥「喊小姐」怪賊整盒偷走　大膽行竊過程全都錄

米克斯「走班馬線過馬路」小情侶閃不過猛撞　爆頭慘死畫面曝

瞬間畫面曝！北市警騎車執勤　遭自小客追尾重摔在地

又是毒駕！新五路3車連環撞...男ㄎㄧㄤ坐車內　唾液驗出2毒

國1轎車撞匝道！4輪朝天車頭炸裂　疑恍神釀禍駕駛爬出脫困

23歲賓士男「吸喪屍煙彈載19歲妻」猛撞7車！　女駕駛車剩一半慘死

2026台灣燈會嘉義開幕吸百萬人潮　21m阿里山主燈點亮轉型科技願景

關鍵錄音遭清除、證據全消失！林宅血案背後誰在操控？｜鑑識專家謝松善 阿善師｜林宅血案●下｜《我在案發現場》

宜蘭賓士猛撞7車　銀車「半截消失」女駕駛OHCA　恐怖瞬間曝

背水一戰！莊陳仲敖明掛帥先發　中華隊對戰捷克搶首勝

大谷滿貫彈引爆10分大局！台灣0比13遭扣倒　寫預賽最慘紀錄

165名師生被炸死！伊朗小學空襲　初步調查揭「美軍恐須負責」

WBC「抓耙子」 陳柏豪認了發文　 現聲致歉：開玩笑亂寫的(更)

日本超狂打線出爐！大谷翔平1棒登場　賽前練打狂轟驚呼連連

捷克左投先發戰中華隊！　教頭幽默祝福台灣順利「但明天例外」

淫男載女友姊「故意摔車」草叢強壓侵犯　辯：她褲子自己掉下來

金門金寧民宅火警！75歲翁受困2樓　消防員緊急救出送醫

台中醉男沿路推倒36輛機車　被逮強辯不記得了

客人買牛奶發現「2詭異小洞」超商全面清查　急向警方報案

又是A柱惹禍！新北婦走斑馬線挨撞　慘捲休旅車底受困

盯著花生酥「喊小姐」怪賊整盒偷走　大膽行竊過程全都錄

米克斯「走班馬線過馬路」小情侶閃不過猛撞　爆頭慘死畫面曝

瞬間畫面曝！北市警騎車執勤　遭自小客追尾重摔在地

又是毒駕！新五路3車連環撞...男ㄎㄧㄤ坐車內　唾液驗出2毒

國1轎車撞匝道！4輪朝天車頭炸裂　疑恍神釀禍駕駛爬出脫困

淫男載女友姊「故意摔車」草叢強壓侵犯　辯：她褲子自己掉下來

阿弟16歲愛女參加歌唱比賽「竟遭酸民人身攻擊」　Mei不忍開砲：善良點

韓國日韓戰不派王牌！韓媒曝「現實策略」 ：重兵留給中華隊、澳洲

79.8萬起！KIA「卡旺K2500貨車新年式」開賣　升級主動啟閉頭燈

不只祝福！中藥店婦女節送茶包、玫瑰花談中醫春季調養

台南市勞工局表揚優秀志工　2人服務滿30年奉獻精神受肯定

金門金寧民宅火警！75歲翁受困2樓　消防員緊急救出送醫

斥資9億整建完工！基隆田徑場9月試營運　藍色跑道全天候開放

台中醉男沿路推倒36輛機車　被逮強辯不記得了

KO捷克！嘉義虎珅餐車賀中華隊贏球　現烤蛋塔連送6天

白鹿被說和王鶴棣長得像　笑喊：他是我表弟

社會熱門新聞

獨／賴清德大巨蛋觀戰中華隊　維安竟偷峮峮簽名球

即／台中夫妻雙屍命案！　弟破門驚見2具冰冷遺體

洗腎男偷吃護理師！嗆妻「誰叫妳不陪睡」

大葉高島屋10樓墜落　62歲女傷重不治

北大武山難！高山協作員背物資墜谷身亡

父送3槍16子彈　兒收下要關5年半

「舉重精靈」狠揍女友害聽力受損...判拘役50日

即／汐止少年墜落社區大樓地面　命危送醫

生前燦笑畫面曝！宜蘭最暖女導師被毒駕撞死

即／汐止少年墜落大樓地面　送醫不治

嗆在台北燈節潑硫酸　警逮貼文男

新竹工程師忘登出！雲端硬碟驚見偷拍下體照

23歲賓士男吸毒載19歲妻猛撞7車！　女駕駛車剩一半慘死

即／BMW猴毒駕撞死行人！殺人罪判刑

更多熱門

相關新聞

雲林男駕小貨車自撞電線桿　送醫仍宣告不治

雲林男駕小貨車自撞電線桿　送醫仍宣告不治

雲林縣林內鄉昨(6)日晚間11時許發生一起死亡車禍，一名31歲吳姓男子駕駛小貨車行經三權路時，不明原因失控自撞路旁電線桿，車頭當場嚴重毀損，吳男受困車內且已無呼吸心跳，警消到場搶救後緊急送醫，但經急救仍宣告不治，詳細事故原因仍待警方進一步調查釐清。

強化社福量能！獅子會捐贈2輛服務車

強化社福量能！獅子會捐贈2輛服務車

想當護理師幫助更多人　北港女孩暖舉感動全台

想當護理師幫助更多人　北港女孩暖舉感動全台

起家厝變公益家園　宏福炎傳園區動土

起家厝變公益家園　宏福炎傳園區動土

牽手走進山林婚禮　雲林集團結婚送萬元好禮

牽手走進山林婚禮　雲林集團結婚送萬元好禮

關鍵字：

北港祥記花生酥偷竊監視器雲林朝天宮

讀者迴響

熱門新聞

快訊／費爾柴德滿貫砲！張育成猛打秀　中華隊14比0扣倒捷克奪首勝

結婚26年首次出國！她驚覺「老公1能力」超強

賀中華隊首勝！超商推「買一送一」　優惠一次看

韓國對上日本派他先發　球迷驚：要抓台灣？

陳傑憲骨裂拒休帶傷練打　竟三度開轟

AV女優引退失敗！結婚前夕遭甩　還被職場霸凌

中華隊14比0扣倒　晉8強劇本曝

大谷翔平見到王貞治　1動作全場狂讚

台網友神預言「13：0」！賽後50萬人看傻朝聖

袁惟仁靈堂現場曝光　第一位到場的藝人竟是她

帥氣男歌手認愛「袁惟仁正妹女兒」熱戀半年

鄭宗哲認清與日差距：全台灣都要面對事實

不能再輸！台灣今戰捷克先發打線出爐

世界的峮峮！廣告登日本報紙本人回應

中華隊14：0扣倒捷克　電商女王霸氣出手了！

更多

最夯影音

更多
23歲賓士男「吸喪屍煙彈載19歲妻」猛撞7車！　女駕駛車剩一半慘死

23歲賓士男「吸喪屍煙彈載19歲妻」猛撞7車！　女駕駛車剩一半慘死
2026台灣燈會嘉義開幕吸百萬人潮　21m阿里山主燈點亮轉型科技願景

2026台灣燈會嘉義開幕吸百萬人潮　21m阿里山主燈點亮轉型科技願景

關鍵錄音遭清除、證據全消失！林宅血案背後誰在操控？｜鑑識專家謝松善 阿善師｜林宅血案●下｜《我在案發現場》

關鍵錄音遭清除、證據全消失！林宅血案背後誰在操控？｜鑑識專家謝松善 阿善師｜林宅血案●下｜《我在案發現場》

宜蘭賓士猛撞7車　銀車「半截消失」女駕駛OHCA　恐怖瞬間曝

宜蘭賓士猛撞7車　銀車「半截消失」女駕駛OHCA　恐怖瞬間曝

背水一戰！莊陳仲敖明掛帥先發　中華隊對戰捷克搶首勝

背水一戰！莊陳仲敖明掛帥先發　中華隊對戰捷克搶首勝

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面