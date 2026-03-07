盯著花生酥「喊小姐」怪賊整盒偷走　大膽行竊過程全都錄

▲百年花生酥名店發生順手拿走樣品事件，店家調閱監視器才發現。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

雲林北港朝天宮旁一家老字號花生酥店，昨（6）日上午上演一段讓人哭笑不得的「花生酥失蹤記」。監視器畫面中，一名男子走進店內，邊走雙眼直盯著櫃檯上的花生酥，幾乎沒在看路，拿起樣品後還喊了一聲「小姐」，見沒人回應，短短幾秒便把花生酥帶走。老闆娘事後看到畫面又氣又好笑，自嘲「可能是花生酥太好吃，才引來覬覦」。

事發地點老字號店家祥記花生酥就在北港朝天宮旁，平時觀光客絡繹不絕，監視器畫面顯示，6日上午10點多，一名頭戴黑帽、身穿白色背心的中年男子，左手提著兩大袋橘色伴手禮走進店內，眼神卻一路鎖定櫃檯上的花生酥樣品。

▲男子走進門市，眼睛直勾勾盯著花生酥端詳。（圖／記者游瓊華翻攝）

男子走到櫃檯前，右手順勢拿起花生酥，還對著店內喊了一聲「小姐」，像是在找人結帳。但店內當時剛好沒有店員在櫃檯，約莫不到5秒鐘，他便直接拿著花生酥轉身離開揚長而去。林姓老闆娘表示，當時是女員工顧店，剛好進到後方倉庫補貨，「就那一下子的時間」，回到櫃檯時發現花生酥樣品不見，調閱監視器才發現是一名阿伯拿走，讓員工當場氣傻。

花生酥林姓老闆娘苦笑說，開店多年第一次遇到這種情況，「難道喊一句小姐就算付錢了嗎？」不過她看完監視器後反而覺得又氣又好笑，只拿了ㄧ包，也沒拿走其它的產品，就送給他吃吧！選擇原諒他，並沒有報案。老闆娘更表示，常常有客人買去廟裡拜拜，後來可能是放在供桌上被偷走了，結果拜拜完又回頭來買。

店家將監視器片段分享到網路社群後，引發網友熱議，不少人留言笑說「她叫你小姐，你就叫自己小偷」、「花生酥很好吃，但沒有語音付款功能」，也有人打趣說「阿伯眼神完全鎖定目標」。不過警方表示，相關畫面已掌握，雲林縣警察局北港分局 已初步掌握涉嫌男子身分，目前正進一步追查釐清中。

▲被拿走的是右邊大盒的樣品，雖為樣品但均為當日現作，只是沒有紙盒包裝。（圖／記者游瓊華翻攝）