不再邊吃邊流汗！基隆仁愛市場2樓3／16起停業更新空調系統

▲改善30年老舊空調，基隆仁愛市場2樓美食街3月16日起停業整修。（圖／資料照／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市仁愛市場2樓美食街長年深受民眾與遊客喜愛，不少人專程前來品嚐各式小吃與人氣名店，但因冷氣設備使用逾30年未更新，夏季常出現悶熱不適情形。基隆市政府宣布，將自3月16日起進行空調系統全面汰換工程，施工期間2樓將全面停業約2個月，民眾若想品嚐美食需暫時等候。

仁愛市場1樓主要販售生鮮蔬果與各類民生食材，2樓則匯集美食小吃、雜貨、日式料理、自助餐、熱食及牛肉麵店等，許多攤位在網路上頗具人氣，經常吸引民眾排隊品嚐。然而，由於空調設備已使用超過30年，冷氣效能不佳，民眾常反映用餐時悶熱流汗，改善聲浪不斷。

市府產發處長蔡馥嚀表示，此次空調改善工程總經費約4,000萬元，其中經濟部補助1,170萬元，市府自籌約2,800萬元。仁愛及博愛市場為基隆重要傳統市場，長年深受消費者支持，為改善設備老舊並提升節能效益，市府規劃全面更新空調系統，導入高效能節能設備，除可提升室內空氣品質與用餐舒適度，也能降低能源消耗，落實節能減碳政策。

產發處指出，施工期間仁愛、博愛市場1樓攤商仍維持正常營業，生鮮商品供應與服務不受影響。至於2樓美食區因施工需求將暫停營業約2個月，市府也呼籲民眾在施工期間多加體諒與配合，待工程完成後，將提供更舒適的消費與用餐環境。