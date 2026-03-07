　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

不再邊吃邊流汗！基隆仁愛市場2樓3／16起停業更新空調系統

▲基隆仁博愛市場冷氣升級 明年農曆年後休市施工。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲改善30年老舊空調，基隆仁愛市場2樓美食街3月16日起停業整修。（圖／資料照／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市仁愛市場2樓美食街長年深受民眾與遊客喜愛，不少人專程前來品嚐各式小吃與人氣名店，但因冷氣設備使用逾30年未更新，夏季常出現悶熱不適情形。基隆市政府宣布，將自3月16日起進行空調系統全面汰換工程，施工期間2樓將全面停業約2個月，民眾若想品嚐美食需暫時等候。

仁愛市場1樓主要販售生鮮蔬果與各類民生食材，2樓則匯集美食小吃、雜貨、日式料理、自助餐、熱食及牛肉麵店等，許多攤位在網路上頗具人氣，經常吸引民眾排隊品嚐。然而，由於空調設備已使用超過30年，冷氣效能不佳，民眾常反映用餐時悶熱流汗，改善聲浪不斷。

市府產發處長蔡馥嚀表示，此次空調改善工程總經費約4,000萬元，其中經濟部補助1,170萬元，市府自籌約2,800萬元。仁愛及博愛市場為基隆重要傳統市場，長年深受消費者支持，為改善設備老舊並提升節能效益，市府規劃全面更新空調系統，導入高效能節能設備，除可提升室內空氣品質與用餐舒適度，也能降低能源消耗，落實節能減碳政策。

產發處指出，施工期間仁愛、博愛市場1樓攤商仍維持正常營業，生鮮商品供應與服務不受影響。至於2樓美食區因施工需求將暫停營業約2個月，市府也呼籲民眾在施工期間多加體諒與配合，待工程完成後，將提供更舒適的消費與用餐環境。

【更多新聞】

►毒品通緝犯拒檢撞警車還蛇行飆速　基隆男危險駕駛下場出爐

►只等1分鐘就閃人！基隆外送員A走615元餐點　慘被判刑6月

►基隆街頭驚見人屍！49歲男路過突倒地斷氣　身藏大量安非他命

►快訊／派出所長「吮指驗車」挨轟霸凌！　今遭拔官調任後勤

►基隆廟口凌晨爆衝突！情侶吃宵夜遭醉女潑熱粥　滿身白粥怒告

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/05 全台詐欺最新數據

更多新聞
476 1 9100 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
見證中華隊首勝　卓榮泰現身東京巨蛋
被台灣扣倒、三連敗淘汰　捷克選手不甘心哭了
全壘打球送媽媽！費爾柴德：代表母親的國家台灣是莫大榮幸
中華隊奪WBC首勝！　賴清德：那一幕讓人很動容
直擊／陸元琪自爆「遭禁止出席袁惟仁告別式」　兒女現身回應
6比0派林昱珉？曾豪駒：一開始就設定好　台韓戰先發也定了
忘了沒有ABS　莊陳仲敖拍帽示意「挑戰！挑戰！」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

不只祝福！中藥店婦女節送茶包、玫瑰花談中醫春季調養

台南市勞工局表揚優秀志工　2人服務滿30年奉獻精神受肯定

斥資9億整建完工！基隆田徑場9月試營運　藍色跑道全天候開放

台南市勞工局推AI職場課程　教Google Keep＋表單分析提升決策效率

柯文哲、謝龍介新營同台　力挺民眾黨台南市議員參選人陳詩薇

響應世界結核病日　台南啟動「安南護肺行動」守護市民肺健康

七股紅蔥頭文化節人潮湧現　南消三大進駐宣導清明防火

不再邊吃邊流汗！基隆仁愛市場2樓3／16起停業更新空調系統

婦女節前夕展現女力　黃偉哲總爺藝文中心送花致意

台南七股紅蔥頭產業文化活動登場　黃偉哲邀民眾品嚐在地好滋味

23歲賓士男「吸喪屍煙彈載19歲妻」猛撞7車！　女駕駛車剩一半慘死

2026台灣燈會嘉義開幕吸百萬人潮　21m阿里山主燈點亮轉型科技願景

關鍵錄音遭清除、證據全消失！林宅血案背後誰在操控？｜鑑識專家謝松善 阿善師｜林宅血案●下｜《我在案發現場》

宜蘭賓士猛撞7車　銀車「半截消失」女駕駛OHCA　恐怖瞬間曝

背水一戰！莊陳仲敖明掛帥先發　中華隊對戰捷克搶首勝

大谷滿貫彈引爆10分大局！台灣0比13遭扣倒　寫預賽最慘紀錄

165名師生被炸死！伊朗小學空襲　初步調查揭「美軍恐須負責」

WBC「抓耙子」 陳柏豪認了發文　 現聲致歉：開玩笑亂寫的(更)

日本超狂打線出爐！大谷翔平1棒登場　賽前練打狂轟驚呼連連

捷克左投先發戰中華隊！　教頭幽默祝福台灣順利「但明天例外」

不只祝福！中藥店婦女節送茶包、玫瑰花談中醫春季調養

台南市勞工局表揚優秀志工　2人服務滿30年奉獻精神受肯定

斥資9億整建完工！基隆田徑場9月試營運　藍色跑道全天候開放

台南市勞工局推AI職場課程　教Google Keep＋表單分析提升決策效率

柯文哲、謝龍介新營同台　力挺民眾黨台南市議員參選人陳詩薇

響應世界結核病日　台南啟動「安南護肺行動」守護市民肺健康

七股紅蔥頭文化節人潮湧現　南消三大進駐宣導清明防火

不再邊吃邊流汗！基隆仁愛市場2樓3／16起停業更新空調系統

婦女節前夕展現女力　黃偉哲總爺藝文中心送花致意

台南七股紅蔥頭產業文化活動登場　黃偉哲邀民眾品嚐在地好滋味

淫男載女友姊「故意摔車」草叢強壓侵犯　辯：她褲子自己掉下來

阿弟16歲愛女參加歌唱比賽「竟遭酸民人身攻擊」　Mei不忍開砲：善良點

韓國日韓戰不派王牌！韓媒曝「現實策略」 ：重兵留給中華隊、澳洲

79.8萬起！KIA「卡旺K2500貨車新年式」開賣　升級主動啟閉頭燈

不只祝福！中藥店婦女節送茶包、玫瑰花談中醫春季調養

台南市勞工局表揚優秀志工　2人服務滿30年奉獻精神受肯定

金門金寧民宅火警！75歲翁受困2樓　消防員緊急救出送醫

斥資9億整建完工！基隆田徑場9月試營運　藍色跑道全天候開放

台中醉男沿路推倒36輛機車　被逮強辯不記得了

KO捷克！嘉義虎珅餐車賀中華隊贏球　現烤蛋塔連送6天

【求再次出道】曾是《紅孩兒》團員的爸爸 新年音樂+絲滑舞步太強了！

地方熱門新聞

台中今晚連2震！深夜搖晃嚇壞中部人

桃園燈會抽獎得主　現身領取舒華簽名燈籠

桃園景福宮2026開漳聖王遶境踩街　3/8熱鬧登場

林聰明沙鍋魚頭插旗台北　奪LaLaport南港坪效最優獎

桃園婦女月34場活動開跑　健康從家庭出發

老婦腳踏車摔倒　布袋警協助就醫

花蓮育嬰留停上路　30日內享8成薪雇主有獎勵金

雲林五股開臺尊王過爐3／8登場

吃檳榔吃到「倒吊子」！嘉義男倒地瀕死

基隆植樹節3／12七堵苗圃登場　憑發票換樹苗

婦女節前夕展現女力黃偉哲總爺藝文中心送花致意

台南七股紅蔥頭產業文化活動登場黃偉哲邀民眾品嚐在地好滋味

警牽線宮廟送物資　單親母子3人解燃眉之急

台灣燈會行動i郵車體驗熱烈排隊中

更多熱門

相關新聞

替代役男學交通指揮　基隆強化民防支援量能

替代役男學交通指揮　基隆強化民防支援量能

為強化替代役男民防支援能力，基隆市政府民政處兵役科今（6日）辦理「2026年替代役男民防訓練」，並邀請基隆市警察局交通警察大隊授課，透過專業課程與實作演練，提升役男在災害協助、治安維護及交通疏導等方面的應變能力，強化城市整體防護量能。

國外旅客手機卡公車座位縫　基隆警聯手客運尋回

國外旅客手機卡公車座位縫　基隆警聯手客運尋回

強化高齡人本交通安全　基隆警宣導「慢看停」

強化高齡人本交通安全　基隆警宣導「慢看停」

毒品通緝犯拒檢撞警車　基隆男下場出爐

毒品通緝犯拒檢撞警車　基隆男下場出爐

3歲童手指卡洞洞尺爆哭　基隆警剪開解危

3歲童手指卡洞洞尺爆哭　基隆警剪開解危

關鍵字：

基隆市仁愛市場空調汰換美食街停業

讀者迴響

熱門新聞

快訊／費爾柴德滿貫砲！張育成猛打秀　中華隊14比0扣倒捷克奪首勝

結婚26年首次出國！她驚覺「老公1能力」超強

賀中華隊首勝！超商推「買一送一」　優惠一次看

韓國對上日本派他先發　球迷驚：要抓台灣？

陳傑憲骨裂拒休帶傷練打　竟三度開轟

AV女優引退失敗！結婚前夕遭甩　還被職場霸凌

中華隊14比0扣倒　晉8強劇本曝

大谷翔平見到王貞治　1動作全場狂讚

台網友神預言「13：0」！賽後50萬人看傻朝聖

袁惟仁靈堂現場曝光　第一位到場的藝人竟是她

帥氣男歌手認愛「袁惟仁正妹女兒」熱戀半年

鄭宗哲認清與日差距：全台灣都要面對事實

不能再輸！台灣今戰捷克先發打線出爐

世界的峮峮！廣告登日本報紙本人回應

中華隊14：0扣倒捷克　電商女王霸氣出手了！

更多

最夯影音

更多
23歲賓士男「吸喪屍煙彈載19歲妻」猛撞7車！　女駕駛車剩一半慘死

23歲賓士男「吸喪屍煙彈載19歲妻」猛撞7車！　女駕駛車剩一半慘死
2026台灣燈會嘉義開幕吸百萬人潮　21m阿里山主燈點亮轉型科技願景

2026台灣燈會嘉義開幕吸百萬人潮　21m阿里山主燈點亮轉型科技願景

關鍵錄音遭清除、證據全消失！林宅血案背後誰在操控？｜鑑識專家謝松善 阿善師｜林宅血案●下｜《我在案發現場》

關鍵錄音遭清除、證據全消失！林宅血案背後誰在操控？｜鑑識專家謝松善 阿善師｜林宅血案●下｜《我在案發現場》

宜蘭賓士猛撞7車　銀車「半截消失」女駕駛OHCA　恐怖瞬間曝

宜蘭賓士猛撞7車　銀車「半截消失」女駕駛OHCA　恐怖瞬間曝

背水一戰！莊陳仲敖明掛帥先發　中華隊對戰捷克搶首勝

背水一戰！莊陳仲敖明掛帥先發　中華隊對戰捷克搶首勝

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面