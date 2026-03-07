又是毒駕！新五路3車連環撞...男ㄎㄧㄤ坐車內　唾液驗出2毒

記者陸運陞／新北報導

新北市五股區昨天（6日）傍晚正值下班時間，新五路二段一處路口發生3輛汽車擦撞事故。其中一名挨撞的駕駛下車查看，發現肇事的司機竟毫無意識坐在車上，連忙撥打119協助處理，警消順利將司機喚醒救出後，警方實施唾液篩檢，發現肇事司機涉嫌毒駕，目前全案依公共危險偵辦。

▲涉嫌毒駕的陳男，等待紅綠燈時擦撞右側休旅車又往前追撞。（圖／記者陸運陞翻攝）

據了解，昨天傍晚6時許，開車準備下班返家的民眾，在五股新五路二段、自強路口等待紅燈時，駕駛灰色轎車的42歲陳男，突然失控向右擦撞26歲施男的休旅車，又持續踩油門向前追撞56歲黃男車尾，施男及黃男連忙將車停下，並查看狀況，但發現肇事的陳男，卻無意識呆坐在車上，隨即報警請求協助。

▲涉嫌毒駕的陳男造成3車連環撞事故，所幸並未造成人員傷亡。（圖／記者陸運陞翻攝）

警消到場，陳男已逐漸恢復意識，並表示不需送醫。警方到場釐清，發現陳男有毒品前科，隨即對其進行毒品及酒精測試，經唾液快篩檢測，陳男有吸食安非他命、依託咪酯反應，但並未在車上發現其他違禁物品，並依公共危險罪函送新北地檢署偵辦，而確切肇事原因，仍待後續進一步釐清。

▲涉嫌毒駕的陳男，遭警方依公共危險罪函送偵辦。（圖／記者陸運陞翻攝）