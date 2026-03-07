綠委赴東京看WBC缺席院會　國民黨團轟：國防民生誰來顧？

▲綠委赴東京看WBC缺席院會。（圖／國民黨團提供）



記者崔至雲／台北報導

世界棒球經典賽（WBC）正在進行中，多位民進黨立委都前往東京觀賽。國民黨團今（7日）開轟，當台灣人民還在為生活打拚、當國防安全面臨關鍵時刻，民進黨立委們竟然集體「大缺席」。幫中華隊加油固然重要，但立委的本份難道不是在立法院開會審議法案嗎？民進黨立委親臨現場，球速就會快幾公里，打擊就能多幾支安打嗎？

「預算哪有棒球重要？缺席國防民生，民進黨說一套做一套」，國民黨團指出，當台灣人民還在為生活打拚、當國防安全面臨關鍵時刻，民進黨立委們竟然集體「大缺席」。昨日立法院院會審查攸關重大的軍購付委以及包括 TPASS 通勤月票在內的 718 億民生解凍預算，民進黨有高達22位立委集體缺席，不是在跑地方，就是去東京看經典賽。

國民黨團表示，幫中華隊加油固然重要，但立委的本份難道不是在立法院開會審議法案嗎？民進黨平常最愛罵藍白不審預算、掏空國防、不顧民生。結果重要的開會日子，大半的民進黨立委集體缺席，理由是要去現場幫中華隊加油。請問，中華隊會因為民進黨立委親臨現場，球速就會快幾公里，打擊就能多幾支安打嗎？

「國民黨堅守崗位，為人民看緊錢包」，國民黨團指出，相對於民進黨的集體缺席，國民黨團立委堅持堅守崗位、寸步不離。他們深知，每一分預算都是人民的血汗錢，每一項國防建設都是國家的安全紅線。相比起執政的民進黨說一套做一套，在野黨才是真正恪守立委監督職權、兢兢業業為民服務的一方。