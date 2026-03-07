　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

綠委赴東京看WBC缺席院會　國民黨團轟：國防民生誰來顧？

▲▼ 綠委赴東京看WBC缺席院會，國民黨團轟，國防民生誰來顧？ 。（圖／國民黨團提供）

▲綠委赴東京看WBC缺席院會。（圖／國民黨團提供）

記者崔至雲／台北報導

世界棒球經典賽（WBC）正在進行中，多位民進黨立委都前往東京觀賽。國民黨團今（7日）開轟，當台灣人民還在為生活打拚、當國防安全面臨關鍵時刻，民進黨立委們竟然集體「大缺席」。幫中華隊加油固然重要，但立委的本份難道不是在立法院開會審議法案嗎？民進黨立委親臨現場，球速就會快幾公里，打擊就能多幾支安打嗎？

「預算哪有棒球重要？缺席國防民生，民進黨說一套做一套」，國民黨團指出，當台灣人民還在為生活打拚、當國防安全面臨關鍵時刻，民進黨立委們竟然集體「大缺席」。昨日立法院院會審查攸關重大的軍購付委以及包括 TPASS 通勤月票在內的 718 億民生解凍預算，民進黨有高達22位立委集體缺席，不是在跑地方，就是去東京看經典賽。

國民黨團表示，幫中華隊加油固然重要，但立委的本份難道不是在立法院開會審議法案嗎？民進黨平常最愛罵藍白不審預算、掏空國防、不顧民生。結果重要的開會日子，大半的民進黨立委集體缺席，理由是要去現場幫中華隊加油。請問，中華隊會因為民進黨立委親臨現場，球速就會快幾公里，打擊就能多幾支安打嗎？

「國民黨堅守崗位，為人民看緊錢包」，國民黨團指出，相對於民進黨的集體缺席，國民黨團立委堅持堅守崗位、寸步不離。他們深知，每一分預算都是人民的血汗錢，每一項國防建設都是國家的安全紅線。相比起執政的民進黨說一套做一套，在野黨才是真正恪守立委監督職權、兢兢業業為民服務的一方。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/05 全台詐欺最新數據

更多新聞
476 1 9100 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
見證中華隊首勝　卓榮泰現身東京巨蛋
被台灣扣倒、三連敗淘汰　捷克選手不甘心哭了
全壘打球送媽媽！費爾柴德：代表母親的國家台灣是莫大榮幸
中華隊奪WBC首勝！　賴清德：那一幕讓人很動容
直擊／陸元琪自爆「遭禁止出席袁惟仁告別式」　兒女現身回應
6比0派林昱珉？曾豪駒：一開始就設定好　台韓戰先發也定了
忘了沒有ABS　莊陳仲敖拍帽示意「挑戰！挑戰！」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

國民黨團剛轟綠委不開會看經典賽　洪孟楷便PＯ東京現場的感動　

中華隊14分痛擊捷克　卓榮泰現身東京巨蛋見證首勝

扣倒捷克！中華隊奪經典賽首勝　賴清德：把信心打回來了

藍委酸「編多少預算才能贏大谷？」　蘇巧慧：落井下石非常不妥

暗酸王定宇「保台先保家」　陳佩琪困惑：夫妻現在才驚覺不合？

出包！國民黨3800億軍購版本「編3幽靈項目」　綠委籲回歸國防專業

綠委赴東京看WBC缺席院會　國民黨團轟：國防民生誰來顧？

「打造韌性的國際海纜安全網」　林佳龍訪吐瓦魯曝兩國豐碩成果

工程會暫緩修採購法　維持「3業者投標始得開標」規定

中華隊戰捷克拼首勝開張　蔣萬安：全力相挺台灣英雄

23歲賓士男「吸喪屍煙彈載19歲妻」猛撞7車！　女駕駛車剩一半慘死

2026台灣燈會嘉義開幕吸百萬人潮　21m阿里山主燈點亮轉型科技願景

關鍵錄音遭清除、證據全消失！林宅血案背後誰在操控？｜鑑識專家謝松善 阿善師｜林宅血案●下｜《我在案發現場》

宜蘭賓士猛撞7車　銀車「半截消失」女駕駛OHCA　恐怖瞬間曝

背水一戰！莊陳仲敖明掛帥先發　中華隊對戰捷克搶首勝

大谷滿貫彈引爆10分大局！台灣0比13遭扣倒　寫預賽最慘紀錄

165名師生被炸死！伊朗小學空襲　初步調查揭「美軍恐須負責」

WBC「抓耙子」 陳柏豪認了發文　 現聲致歉：開玩笑亂寫的(更)

日本超狂打線出爐！大谷翔平1棒登場　賽前練打狂轟驚呼連連

捷克左投先發戰中華隊！　教頭幽默祝福台灣順利「但明天例外」

國民黨團剛轟綠委不開會看經典賽　洪孟楷便PＯ東京現場的感動　

中華隊14分痛擊捷克　卓榮泰現身東京巨蛋見證首勝

扣倒捷克！中華隊奪經典賽首勝　賴清德：把信心打回來了

藍委酸「編多少預算才能贏大谷？」　蘇巧慧：落井下石非常不妥

暗酸王定宇「保台先保家」　陳佩琪困惑：夫妻現在才驚覺不合？

出包！國民黨3800億軍購版本「編3幽靈項目」　綠委籲回歸國防專業

綠委赴東京看WBC缺席院會　國民黨團轟：國防民生誰來顧？

「打造韌性的國際海纜安全網」　林佳龍訪吐瓦魯曝兩國豐碩成果

工程會暫緩修採購法　維持「3業者投標始得開標」規定

中華隊戰捷克拼首勝開張　蔣萬安：全力相挺台灣英雄

淫男載女友姊「故意摔車」草叢強壓侵犯　辯：她褲子自己掉下來

阿弟16歲愛女參加歌唱比賽「竟遭酸民人身攻擊」　Mei不忍開砲：善良點

韓國日韓戰不派王牌！韓媒曝「現實策略」 ：重兵留給中華隊、澳洲

79.8萬起！KIA「卡旺K2500貨車新年式」開賣　升級主動啟閉頭燈

不只祝福！中藥店婦女節送茶包、玫瑰花談中醫春季調養

台南市勞工局表揚優秀志工　2人服務滿30年奉獻精神受肯定

金門金寧民宅火警！75歲翁受困2樓　消防員緊急救出送醫

斥資9億整建完工！基隆田徑場9月試營運　藍色跑道全天候開放

台中醉男沿路推倒36輛機車　被逮強辯不記得了

KO捷克！嘉義虎珅餐車賀中華隊贏球　現烤蛋塔連送6天

李連杰女兒曾患憂鬱症　他自責：我很失職

政治熱門新聞

陳柏惟節目狂轟台澳戰裁判　來賓1句「你是輸多少」瞬間暴怒

北市議員陳建銘春節失蹤！緊急就醫近況曝光

測速引民怨　立委質詢：檢討不合理速限

快訊／WBC代表隊慘敗日本　賴清德認難受：把不甘心留在今晚

總統維安偷「峮峮」簽名棒球　陳冠安轟離譜：國安體系失序

民進黨高雄鳳山初選結果出爐　黃捷子弟兵出線

大國叫你自己走、台灣幫你安排車　親歷空襲台人：已是保母級服務

王世堅爆氣金句變抖音神曲　本人反應曝光

中華隊遭日本砲轟0比13落後　蔣萬安面色凝重：選手一定不會放棄

怎麼編的？國民黨版3800億軍購出包　有3項目國防部早編了

沒被敲安無失分卻沒投滿3局　山本懊惱

鄭麗君選北市機率高？　段宜康：最理想人選還有重要任務在身

人氣跨黨派！松信雙姝搶合體「扶龍王」　王世堅只幫1藍小雞加油

中華隊戰捷克拼首勝開張　蔣萬安：全力相挺台灣英雄

更多熱門

相關新聞

滿貫砲送媽媽！費爾柴德感性告白家人

滿貫砲送媽媽！費爾柴德感性告白家人

中華隊7日在2026年世界棒球經典賽（WBC）東京巨蛋C組預賽以14比0提前7局扣倒捷克，拿下本屆賽事首勝。其中外野手費爾柴德（Stuart Fairchild）在2局上轟出滿貫全壘打，一棒替球隊拉開比分，也點燃全場氣氛。賽後他表示，能代表母親出生的國家台灣出賽是「莫大的榮幸」，他也把全壘打球拿回來，將送給母親作為禮物。

費仔滿貫砲炸裂！鏡頭神捕捉「這一幕」　大票人淪陷

費仔滿貫砲炸裂！鏡頭神捕捉「這一幕」　大票人淪陷

捷克隊背景曝「斜槓炸」！全場驚：值得敬佩

捷克隊背景曝「斜槓炸」！全場驚：值得敬佩

虎航「機票快閃促銷」慶祝中華隊首勝　下午3時開搶

虎航「機票快閃促銷」慶祝中華隊首勝　下午3時開搶

派林昱珉有原因！曾總曝明先發已定

派林昱珉有原因！曾總曝明先發已定

關鍵字：

綠委東京WBC院會國民黨團國防民生

讀者迴響

熱門新聞

快訊／費爾柴德滿貫砲！張育成猛打秀　中華隊14比0扣倒捷克奪首勝

結婚26年首次出國！她驚覺「老公1能力」超強

賀中華隊首勝！超商推「買一送一」　優惠一次看

韓國對上日本派他先發　球迷驚：要抓台灣？

陳傑憲骨裂拒休帶傷練打　竟三度開轟

AV女優引退失敗！結婚前夕遭甩　還被職場霸凌

大谷翔平見到王貞治　1動作全場狂讚

台網友神預言「13：0」！賽後50萬人看傻朝聖

中華隊14比0扣倒　晉8強劇本曝

袁惟仁靈堂現場曝光　第一位到場的藝人竟是她

鄭宗哲認清與日差距：全台灣都要面對事實

帥氣男歌手認愛「袁惟仁正妹女兒」熱戀半年

不能再輸！台灣今戰捷克先發打線出爐

費爾柴德認為「全壘打應是界內」

世界的峮峮！廣告登日本報紙本人回應

更多

最夯影音

更多
23歲賓士男「吸喪屍煙彈載19歲妻」猛撞7車！　女駕駛車剩一半慘死

23歲賓士男「吸喪屍煙彈載19歲妻」猛撞7車！　女駕駛車剩一半慘死
2026台灣燈會嘉義開幕吸百萬人潮　21m阿里山主燈點亮轉型科技願景

2026台灣燈會嘉義開幕吸百萬人潮　21m阿里山主燈點亮轉型科技願景

關鍵錄音遭清除、證據全消失！林宅血案背後誰在操控？｜鑑識專家謝松善 阿善師｜林宅血案●下｜《我在案發現場》

關鍵錄音遭清除、證據全消失！林宅血案背後誰在操控？｜鑑識專家謝松善 阿善師｜林宅血案●下｜《我在案發現場》

宜蘭賓士猛撞7車　銀車「半截消失」女駕駛OHCA　恐怖瞬間曝

宜蘭賓士猛撞7車　銀車「半截消失」女駕駛OHCA　恐怖瞬間曝

背水一戰！莊陳仲敖明掛帥先發　中華隊對戰捷克搶首勝

背水一戰！莊陳仲敖明掛帥先發　中華隊對戰捷克搶首勝

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面