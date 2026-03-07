暗酸王定宇「保台先保家」　陳佩琪困惑：夫妻現在才驚覺不合？

▲民眾黨創黨主席柯文哲妻子陳佩琪。（資料照／記者呂佳賢攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

民進黨立委王定宇日前遭爆與名媛劉怡萱過從甚密，不過王定宇出面駁斥婚外情傳言，並透露自己在去年2月已離婚。對此，民眾黨創黨主席柯文哲妻子陳佩琪今（7日）暗酸，抗中保台一向是該立委自詡的第一要務，但要保台，也應該先把家保好，而陳佩琪也不解，夫妻在一起這麼久了，什麼理由現在才驚覺不合適、要和平分手？

陳佩琪表示，夫妻在一起久了，就剩習以為常的平凡日常，在平順環境下，甚至會覺得有些乏味，但一旦遭逢困境，譬如柯文哲不在家的那段時間，她感受到家裡的一桌一椅，柯常用的書桌和電腦，掛在牆上與柯有關的畫，都是最能讓人思念的東西。

陳佩琪感慨，這些看似生活中最細碎、最平凡無奇、最索然無味的東西，卻充滿著夫妻一起度過的生活痕跡，想想這些東西，也讓她驚覺，「啊！原來我們也在一起這麼久了」。

關於與柯文哲有關的畫作，陳佩琪透露，客廳的畫，原本是別人畫好放在柯文哲辦公室的，2024年9月初柯文哲被抓去後，有天開完記者會，她坐在柯辦內，突然看到這幅，就搬回家放在自家裡。

陳佩琪說，柯文哲回到家後，有次很好奇地問她，「這麼重，妳是怎麼弄上去的？」那時候兒子在東京唸書，她是自己搬了一張椅子，上面再墊幾本厚重的書，自己一個人爬上去掛好的，柯文哲聽完，很驚訝她有如此神力，也許人在逆境中什麼事都做得出來。

▲民眾黨創黨主席柯文哲妻子透露，家中擺了一幅柯文哲的畫像。（圖／翻攝自Facebook／陳佩琪）

此外，陳佩琪表示，昨天去王淺秋主持的廣播節目，開頭有一段澳洲的棒球比賽新聞，主持人提到，現今當紅的某位民進黨立委跑去東京巨蛋幫忙應援，而且本來是想和「某某人」一起去的。

陳佩琪認為，私德問題沒什好評論的，台灣在「同婚議題」的法律之先進，在亞洲應是獨步，但「通姦除罪化」在全球算是後幾名才廢除的，但廢除就廢除了，這種現在也沒什麼刑責。

陳佩琪強調，要離婚，或想鎖住對方嘴巴，就錢多備一點，這種八卦新聞就在媒體上吵吵幾天熱度而已。她只是不解，夫妻在一起這麼久了，也共同撫育小孩這麼長一段時間了，什麼理由現在才驚覺不合適、要和平分手？

最後，陳佩琪表示，這位立委在第一次選舉時，柯文哲多次南下幫站台，不時在餐會上餓肚子也努力幫募款，往後當立委這幾年，抗中保台一向是該立委自詡的第一要務，但說實在的，要保台，也應該先把家保好。