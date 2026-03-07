國1轎車撞匝道！4輪朝天車頭炸裂　疑恍神釀禍駕駛爬出脫困

▲疑恍神自撞匝道導頭，國1八堵段小客車翻覆幸無人傷。（圖／翻攝自「基隆人日常」臉書社團）

記者郭世賢／基隆報導

國道1號北向基隆八堵路段今（7日）上午11時10分許發生小客車翻覆事故！42歲蔡姓男子駕車行經2.3公里處時，疑似一時恍神，不慎自撞出口匝道導頭，導致車輛失控翻覆，橫倒內外側車道。警消獲報迅速到場處理，蔡男已自行脫困，經救護人員檢傷後確認無大礙，酒測值為0，至於詳細肇因仍待警方進一步調查釐清。

▲警消獲報迅速到場處理，蔡男已自行脫困，經救護人員檢傷後確認無大礙。（圖／記者郭世賢翻攝）

警方調查，42歲蔡姓男子駕駛小客車行經國道1號北向2.3公里八堵路段時，疑似一時恍神，不慎自撞出口匝道導頭，導致車輛失控翻覆，橫倒在內線及外側車道上。警消人員抵達現場時，蔡男已自行脫困。救護人員到場後為駕駛進行檢傷，確認其身體狀況無大礙，當事人也表示無須就醫。

警方表示，所幸蔡男當時有依規定繫上安全帶，經救護人員檢傷後確認沒有大礙，酒測值為0。事故現場於上午11時47分排除，恢復正常通行。至於詳細肇事原因，仍有待警方進一步調查釐清。

國道警呼籲用路人應遵守交通規則，行車應保持安全距離，開車上路前要養足精神，隨時注意前方動態，不要疲勞駕駛，不論駕駛或是前後座乘客均應繫妥安全帶，以免遇到狀況應變不及，以確保行車安全。