地方 地方焦點

婦女節前夕展現女力　黃偉哲總爺藝文中心送花致意

▲台南市政府舉辦國際婦女節活動，市長黃偉哲到場向女性朋友致意並致贈火鶴花祝福。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市政府舉辦國際婦女節活動，市長黃偉哲到場向女性朋友致意並致贈火鶴花祝福。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

響應3月8日國際婦女節，台南市社會局在溪北地區舉辦「匯聚光芒‧綻放女力」國際婦女節系列活動，7日上午在麻豆總爺藝文中心熱鬧登場，台南市長黃偉哲親自出席活動，向現場女性朋友致意，並表達市府持續推動性別平權與支持女性發展的施政決心。

黃偉哲表示，今年婦女節活動特別在麻豆總爺藝文中心舉辦，希望透過活動向所有女性朋友表達感謝。女性在家庭與社會中長期扮演重要角色，不論是家庭照顧或職場發展，都為社會帶來穩定與力量。他也特別致贈火鶴花給現場女性朋友，象徵祝福與感謝，同時祝福大家婦女節快樂。

社會局指出，婦女在家庭、職場與社會中扮演不可或缺的角色，而性別平權更是城市永續發展的重要基礎。台南市持續以友善家庭與共享照顧為施政方向，透過國際婦女節等公共活動，讓親子共同參與、彼此理解，在日常生活中落實尊重、平等與支持，打造讓每位女性都能安心發展的友善城市。

▲台南市政府舉辦國際婦女節活動，市長黃偉哲到場向女性朋友致意並致贈火鶴花祝福。（記者林東良翻攝，下同）

社會局長郭乃文表示，婦女服務不只是節慶活動，而是長期且持續的支持與陪伴。市府透過婦女福利服務中心深耕社區，從心理支持、性別意識培力到公共參與倡議，逐步協助女性累積自我照顧能力與行動力，回應不同生命階段的需求，同時落實《消除對婦女一切形式歧視公約》（CEDAW）精神。

此次婦女節活動以「匯聚光芒‧綻放女力」為主題，規劃多元內容，包括「一起動的快樂時光」拳擊有氧體驗課程，分為婦女組與親子組，鼓勵不同年齡層透過運動培養健康生活型態，也讓運動成為家庭共享的快樂時光。
現場同時設置「被照顧的時刻」婦女療癒站，提供手部滋養、精油紓壓及肩頸放鬆等體驗，讓平時在職場與家庭承擔多重角色的女性能夠暫時放鬆身心，感受被照顧與支持。

▲台南市政府舉辦國際婦女節活動，市長黃偉哲到場向女性朋友致意並致贈火鶴花祝福。（記者林東良翻攝，下同）

此外，活動也規劃「她的風味與創作」女性美食與文創市集，邀請女性品牌與創作者展現成果，促進婦女經濟參與與交流。現場並設置兒童遊戲區與親子互動活動，透過遊戲與合作任務增進家庭成員間的溝通與互助，讓性別平權與共享照顧理念自然融入家庭生活。

▲台南市政府舉辦國際婦女節活動，市長黃偉哲到場向女性朋友致意並致贈火鶴花祝福。（記者林東良翻攝，下同）

社會局表示，台南市婦女福利服務中心未來將持續依據在地婦女需求，推動多元婦女支持方案，包括「心理健康自我照顧方案」、「動出好心情運動課程」、「女性支持團體」及「女力名人講座」等，並整合各項社會資源，打造婦女在社區中可依靠、可求助的支持系統，陪伴女性面對生活壓力與人生轉折，並鼓勵她們在公共場域持續發聲、展現自信與行動力。

