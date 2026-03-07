　
大陸 大陸焦點 特派現場

策進會邀香港旅遊業者赴馬祖交流　訪烏龜島、芹壁部落、坂里大宅

▲▼策進會邀香港旅遊業者赴馬祖交流　訪烏龜島、芹壁部落、坂里大宅。（圖／翻攝策進會）

▲策進會邀香港旅遊業者赴馬祖交流。（圖／翻攝策進會）

記者蔡紹堅／綜合報導

為吸引更多香港旅客來台觀光，台港經濟文化合作策進會委請中華民國旅行商業同業公會全國聯合會於3月5日至8日邀請香港旅遊業相關代表共18人來台參訪，並於3月6日在馬祖舉辦「台港經貿論壇」，與政府、台灣在地旅遊公會及業者交流。

陸委會副主委、策進會董事李麗珍於論壇致詞時表示，策進會成立以來，一直致力於推動台港經貿文化的互動合作；觀光旅遊是其中最重要的領域，香港更是台灣最重視的市場之一，2025年訪台的香港旅客人次已超過120萬人次，位居台灣境外旅客來源第二。

李麗珍說，香港旅客在疫後所展現的高度訪台旅遊意願及回流潛力，在在證明台灣觀光對於香港旅人的獨特吸引力。這次藉由邀請香港旅遊業相關代表來台參訪踩線，實際體驗馬祖特色人文風光，希望能讓更多的香港朋友新臨馬祖，探索台灣旅遊的多元面貌。

此次論壇更與連江縣政府協力合作，邀請縣府交通旅遊局、文化處、產發處等相關局處，分享馬祖在地觀光特色，並以國際藝術島為主題，介紹近年相關活動，連江縣長王忠銘也親自出席活動。

交流團探訪了烏龜島、芹壁部落、坂里大宅，參觀馬祖酒廠及藍眼淚生態館，體驗老酒釀手作及北海坑道搖櫓，另外參訪生命之網、哥吉拉計畫等國際藝術島保留作品。

策進會表示，台灣具有多元獨特的自然風景與人文風光，近年來各地方政府也積極舉辦各式特色活動，每次訪台都可有不同感受，值得港澳朋友多次造訪，盼此次交流活動能為雙方帶來更多契機，持續推動台港經貿交流，為台灣帶來更多經濟效益。

