地方 地方焦點

台南七股紅蔥頭產業文化活動登場　黃偉哲邀民眾品嚐在地好滋味

▲台南市農會舉辦「2026台南七股紅蔥頭產業文化活動」，市長黃偉哲到場與民眾一同品嚐紅蔥頭料理，推廣在地農產。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市紅蔥頭產量約占全台92%，其中七股區更占全國總產量約35%，是全台最重要的紅蔥頭產地之一，正值紅蔥頭盛產期，七股區農會7日舉辦「2026台南七股紅蔥頭產業文化活動」，吸引不少民眾前往參與。

台南市長黃偉哲也到場共襄盛舉，與民眾一同品嚐以紅蔥頭入菜的在地料理，期盼透過活動推廣七股紅蔥頭，讓更多人認識地方農產與農村文化。

黃偉哲表示，紅蔥頭是台式料理不可或缺的重要食材，無論是肉燥飯、碗粿、蘿蔔糕等經典小吃，都少不了紅蔥頭爆香提味。七股生產的紅蔥頭香氣濃郁、品質優良，是台灣最具代表性的產地之一，也感謝七股區農會舉辦產業文化活動，讓民眾有機會品嚐並深入了解在地農產。

黃偉哲也提到，七股不僅紅蔥頭聞名，夏季有豐富海產，冬季則有香甜洋香瓜，一年四季都有多樣優質農漁產品。他歡迎民眾安排一趟七股小旅行，走訪地方景點並品嚐在地美食，感受七股的自然與產業魅力。

七股區農會表示，七股位於台灣本島最西端，面向台灣海峽，長年受海風氣候及高鹽分土壤影響，所栽種的紅蔥頭香氣特別濃郁、風味獨特，品質深受市場肯定，也成為許多經典台式料理與庶民小吃的重要食材。紅蔥頭不論是拌炒、油炸或爆香，都能為料理增添層次與香氣。

今年活動內容相當豐富，現場安排小丑秀及舞台帶動唱表演，營造熱鬧氣氛，並設置「青年農民耕夢市集」，展售新鮮紅蔥頭及多樣紅蔥頭加工產品，讓民眾能近距離認識七股在地農產與青年農民成果。

活動也規劃多項親子同樂體驗，包括「紅蔥扭扭樂」趣味競賽，以及「蔥田微光」、「蔥然心動棒」等DIY手作體驗，吸引許多親子家庭參與，讓孩子在遊戲與手作過程中認識紅蔥頭產業與農村文化。

此外，主辦單位也準備限量免費美食「紅蔥香拌線」與「七股好丸湯」，提供民眾排隊兌換品嚐，讓民眾在逛市集、看表演之餘，也能實際品嚐紅蔥頭入菜的特色料理，現場人潮絡繹不絕，氣氛相當熱絡。

七股區農會指出，透過「七股紅蔥頭產業文化體驗活動」，希望讓更多人了解紅蔥頭產業的重要性及地方農村文化。今年也持續推出「七股紅蔥頭體驗之旅」，結合專業導覽，帶領民眾走訪鹽田、蚵棚及紅樹林等自然景觀，並走進紅蔥田體驗拔蔥農事，搭配紅蔥公仔吊飾DIY與紅蔥桂圓糕手作體驗，讓民眾透過深度旅遊認識七股產業特色。

包括市議員蔡秋蘭、陳昆和、謝舒凡、蔡蘇秋金等人也到場支持，立法委員陳亭妃、郭國文服務處代表，以及各市議員服務處代表與台南市各區農會總幹事等人均出席共襄盛舉，為活動增添熱鬧氣氛。

