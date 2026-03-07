美伊衝突4大走向！川普速戰速決落空　恐創造另一個北韓

▲川普下令「斬首」哈米尼，再掀中東戰火。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

美以與伊朗發生的軍事衝突迄今已滿1周，《衛報》撰文整理國際專家列出的4大可能走向，從和平過渡到陷入血腥內戰，每一種情境都將牽動全球地緣政治格局。

迅速權力過渡

伊朗武裝部隊與伊斯蘭革命衛隊（IRGC）放下武器，各大反對派系整併，並且同意組成臨時政府，或許還會接受伊朗末代王儲巴勒維（Reza Pahlavi）的領導。

在準備選舉之際，臨時政府把核計畫交給美國，包括440公斤高濃縮鈾與離心機設備，放棄遠程飛彈計畫，並開放美國石油公司大規模進入該國市場。

不過這是「可能性最小的夢幻劇本」，歷史證明獨裁政權垮台後，往往由另一個威權體制取代。伊斯蘭革命衛隊不太可能把武力移交給敵對的民眾，或者即將上任的民主政府。而巴勒維父親在位時也非常獨裁，在國內信任度不足。

▼伊斯蘭革命衛隊（IRGC）。（圖／達志影像／美聯社）

委內瑞拉模式

伊朗選出一名立場溫和的最高領導人，例如前總統魯哈尼（Hassan Rouhani），也可能在神職人員領導層或伊斯蘭革命衛隊之中，誕生一名立場務實強硬的新領袖。

不論如何，新領導人都願意為了維持政權存續，在未來談判中展現配合態度，例如交出核計畫、嚴格限制飛彈計畫、對美國企業開放油氣資源等，但不太可能「全盤接受」美以開出的條件。

這是另一種能讓衝突迅速落幕的情境，屆時美國將會撤軍，交由以色列監督協議執行程度。

▼納坦茲（Natanz）核設施再度遇襲。下為3月1日遇襲前（左）和3月2日遇襲後（右）的景象。（圖／達志影像／美聯社）



政權挺過風暴

倖存領導層隱匿行蹤，盡可能繼續反擊，同時選出強硬派的神職人員接任最高領袖，或由革命衛隊操控的傀儡領袖上台，等著川普設定的4週戰鬥期限後撤軍，留下以色列獨力對抗。

不過，他們也將把核計畫與飛彈計畫轉入更深層的地下設施，使用現有高濃縮鈾加速生產核彈頭，成為下一個孤立、偏執且擁核的北韓。

值得注意的是，這被許多分析人士視為最可能發生的結果之一。

▼去年底至今年初的反政府示威，遭哈米尼政權血腥鎮壓。（資料照／達志影像／美聯社）



內戰與混亂失序



在連續數周的猛烈轟炸之後，伊斯蘭革命衛隊被徹底擊潰，剩餘成員紛紛叛逃。隨著示威者重返街頭，亞塞拜然、庫德族、俾路支人（Baloch）等分離主義勢力崛起，紛紛從邊境運入武器。

隨著戰後邊境情勢動盪，不穩定情況將沿著各族群定居地的邊界擴散，鄰國也會趁機占便宜。在中央，巴勒維支持者將試圖為君主制爭取領導權，但也將面臨其他反對派的阻撓。

隨著各大政治派系爭奪權力，局勢愈發混亂，多達440公斤的高濃縮鈾恐成為兵家必爭目標，甚至被運至海外出售。雖然不是最有可能發生的情況，但機率也絕對不是零。