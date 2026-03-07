　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美伊衝突4大走向！川普速戰速決落空　恐創造另一個北韓

▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

▲川普下令「斬首」哈米尼，再掀中東戰火。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

美以與伊朗發生的軍事衝突迄今已滿1周，《衛報》撰文整理國際專家列出的4大可能走向，從和平過渡到陷入血腥內戰，每一種情境都將牽動全球地緣政治格局。

迅速權力過渡

伊朗武裝部隊與伊斯蘭革命衛隊（IRGC）放下武器，各大反對派系整併，並且同意組成臨時政府，或許還會接受伊朗末代王儲巴勒維（Reza Pahlavi）的領導。

在準備選舉之際，臨時政府把核計畫交給美國，包括440公斤高濃縮鈾與離心機設備，放棄遠程飛彈計畫，並開放美國石油公司大規模進入該國市場。

不過這是「可能性最小的夢幻劇本」，歷史證明獨裁政權垮台後，往往由另一個威權體制取代。伊斯蘭革命衛隊不太可能把武力移交給敵對的民眾，或者即將上任的民主政府。而巴勒維父親在位時也非常獨裁，在國內信任度不足。

▼伊斯蘭革命衛隊（IRGC）。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼伊斯蘭革命衛隊（IRGC）。（圖／達志影像／美聯社）

委內瑞拉模式

伊朗選出一名立場溫和的最高領導人，例如前總統魯哈尼（Hassan Rouhani），也可能在神職人員領導層或伊斯蘭革命衛隊之中，誕生一名立場務實強硬的新領袖。

不論如何，新領導人都願意為了維持政權存續，在未來談判中展現配合態度，例如交出核計畫、嚴格限制飛彈計畫、對美國企業開放油氣資源等，但不太可能「全盤接受」美以開出的條件。

這是另一種能讓衝突迅速落幕的情境，屆時美國將會撤軍，交由以色列監督協議執行程度。

▼納坦茲（Natanz）核設施再度遇襲。下為3月1日遇襲前（左）和3月2日遇襲後（右）的景象。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼美伊衝突，衛星影像顯示，伊朗納坦茲（Natanz）核設施3月1日（左）和3月2日（右）受損後的景象。（圖／達志影像／美聯社）

政權挺過風暴

倖存領導層隱匿行蹤，盡可能繼續反擊，同時選出強硬派的神職人員接任最高領袖，或由革命衛隊操控的傀儡領袖上台，等著川普設定的4週戰鬥期限後撤軍，留下以色列獨力對抗。

不過，他們也將把核計畫與飛彈計畫轉入更深層的地下設施，使用現有高濃縮鈾加速生產核彈頭，成為下一個孤立、偏執且擁核的北韓。

值得注意的是，這被許多分析人士視為最可能發生的結果之一。

▼去年底至今年初的反政府示威，遭哈米尼政權血腥鎮壓。（資料照／達志影像／美聯社）

▲▼伊朗示威。（圖／達志影像／美聯社）

內戰與混亂失序

在連續數周的猛烈轟炸之後，伊斯蘭革命衛隊被徹底擊潰，剩餘成員紛紛叛逃。隨著示威者重返街頭，亞塞拜然、庫德族、俾路支人（Baloch）等分離主義勢力崛起，紛紛從邊境運入武器。

隨著戰後邊境情勢動盪，不穩定情況將沿著各族群定居地的邊界擴散，鄰國也會趁機占便宜。在中央，巴勒維支持者將試圖為君主制爭取領導權，但也將面臨其他反對派的阻撓。

隨著各大政治派系爭奪權力，局勢愈發混亂，多達440公斤的高濃縮鈾恐成為兵家必爭目標，甚至被運至海外出售。雖然不是最有可能發生的情況，但機率也絕對不是零。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/05 全台詐欺最新數據

更多新聞
476 1 9100 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
見證中華隊首勝　卓榮泰現身東京巨蛋
被台灣扣倒、三連敗淘汰　捷克選手不甘心哭了
全壘打球送媽媽！費爾柴德：代表母親的國家台灣是莫大榮幸
中華隊奪WBC首勝！　賴清德：那一幕讓人很動容
直擊／陸元琪自爆「遭禁止出席袁惟仁告別式」　兒女現身回應
6比0派林昱珉？曾豪駒：一開始就設定好　台韓戰先發也定了
忘了沒有ABS　莊陳仲敖拍帽示意「挑戰！挑戰！」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美伊衝突4大走向！川普速戰速決落空　恐創造另一個北韓

以軍開轟！　伊朗機場陷火海「飛機燒起來」

不怕美軍護航！　伊朗革命衛隊挑戰川普：我們正等著

出國注意！專家警告「機票漲價潮」要來了　航空燃油已飆逾80%

以色列控伊朗動用「集束炸彈」　大量燃燒投射物墜落

川普曾考慮派美軍進入伊朗　NBC揭「跟外界想的不一樣」

聯合國駐軍遭飛彈轟炸2士兵重傷　秘書長警告「情勢恐失控」

哈米尼秘密碉堡曝光！地下數十米「驚藏複雜密道」　以軍空襲炸爛

任天堂硬起來！正式開告美國財政部　要求退回非法稅款

台灣晉級有希望！　美220萬網紅分析「1劇本」對台最有利

23歲賓士男「吸喪屍煙彈載19歲妻」猛撞7車！　女駕駛車剩一半慘死

2026台灣燈會嘉義開幕吸百萬人潮　21m阿里山主燈點亮轉型科技願景

關鍵錄音遭清除、證據全消失！林宅血案背後誰在操控？｜鑑識專家謝松善 阿善師｜林宅血案●下｜《我在案發現場》

宜蘭賓士猛撞7車　銀車「半截消失」女駕駛OHCA　恐怖瞬間曝

背水一戰！莊陳仲敖明掛帥先發　中華隊對戰捷克搶首勝

大谷滿貫彈引爆10分大局！台灣0比13遭扣倒　寫預賽最慘紀錄

165名師生被炸死！伊朗小學空襲　初步調查揭「美軍恐須負責」

WBC「抓耙子」 陳柏豪認了發文　 現聲致歉：開玩笑亂寫的(更)

日本超狂打線出爐！大谷翔平1棒登場　賽前練打狂轟驚呼連連

捷克左投先發戰中華隊！　教頭幽默祝福台灣順利「但明天例外」

美伊衝突4大走向！川普速戰速決落空　恐創造另一個北韓

以軍開轟！　伊朗機場陷火海「飛機燒起來」

不怕美軍護航！　伊朗革命衛隊挑戰川普：我們正等著

出國注意！專家警告「機票漲價潮」要來了　航空燃油已飆逾80%

以色列控伊朗動用「集束炸彈」　大量燃燒投射物墜落

川普曾考慮派美軍進入伊朗　NBC揭「跟外界想的不一樣」

聯合國駐軍遭飛彈轟炸2士兵重傷　秘書長警告「情勢恐失控」

哈米尼秘密碉堡曝光！地下數十米「驚藏複雜密道」　以軍空襲炸爛

任天堂硬起來！正式開告美國財政部　要求退回非法稅款

台灣晉級有希望！　美220萬網紅分析「1劇本」對台最有利

韓國日韓戰不派王牌！韓媒曝「現實策略」 ：重兵留給中華隊、澳洲

79.8萬起！KIA「卡旺K2500貨車新年式」開賣　升級主動啟閉頭燈

不只祝福！中藥店婦女節送茶包、玫瑰花談中醫春季調養

台南市勞工局表揚優秀志工　2人服務滿30年奉獻精神受肯定

金門金寧民宅火警！75歲翁受困2樓　消防員緊急救出送醫

斥資9億整建完工！基隆田徑場9月試營運　藍色跑道全天候開放

台中醉男沿路推倒36輛機車　被逮強辯不記得了

KO捷克！嘉義虎珅餐車賀中華隊贏球　現烤蛋塔連送6天

台南市勞工局推AI職場課程　教Google Keep＋表單分析提升決策效率

客人買牛奶發現「2詭異小洞」超商全面清查　急向警方報案

CNBLUE不用翻譯了！　鄭容和：我們游刃有餘

國際熱門新聞

韓媒：自稱「史上最強」中華隊陷淘汰危機

台灣晉級有希望！美百萬網紅分析曝光

戰火讓「油氣運不出去」　卡達示警

不保送大谷　日網友讚：台灣堂堂正正對決

男飯店擄走紅鶴　強扯下翅膀變態施虐

伊朗戰爭反成台灣護盾　外媒：美軍嚇壞北京

俄羅斯疑供伊朗「精準定位」　白宮回應

出兵伊朗？　美軍「第82空降師」突取消演習

油價飆升！美股周五收黑　三大指數同步下挫

消息人士：俄羅斯疑與伊朗合作，規模全面

川普重磅發文：讓伊朗再次偉大

伊朗狂轟12國！　衝突蔓延中東之外

伊朗接班人將揭曉？　川普拒父傳子

大谷翔平流量炸裂　滿貫砲狂吸2300萬觀看

更多熱門

相關新聞

伊朗機場陷火海　飛機燒起來

伊朗機場陷火海　飛機燒起來

以色列國防軍宣布對伊朗首都德黑蘭目標發動攻擊之後，根據伊朗梅爾通訊社（Mehr）及社群平台流傳的畫面，伊朗麥拉貝德機場（Mehrabad airport）燃起熊熊大火，也有飛機起火燃燒。目前機場受損程度尚待確認。

挑戰川普！　伊朗：歡迎美軍護航

挑戰川普！　伊朗：歡迎美軍護航

伊朗遭控動用「集束炸彈」　影片曝光

伊朗遭控動用「集束炸彈」　影片曝光

分析：川普可能口頭要求釋放黎智英

分析：川普可能口頭要求釋放黎智英

聯合國駐軍遭飛彈轟炸　秘書長警告

聯合國駐軍遭飛彈轟炸　秘書長警告

關鍵字：

伊朗中東戰爭川普哈米尼核武飛彈濃縮鈾伊斯蘭革命衛隊德黑蘭

讀者迴響

熱門新聞

快訊／費爾柴德滿貫砲！張育成猛打秀　中華隊14比0扣倒捷克奪首勝

結婚26年首次出國！她驚覺「老公1能力」超強

賀中華隊首勝！超商推「買一送一」　優惠一次看

韓國對上日本派他先發　球迷驚：要抓台灣？

陳傑憲骨裂拒休帶傷練打　竟三度開轟

AV女優引退失敗！結婚前夕遭甩　還被職場霸凌

大谷翔平見到王貞治　1動作全場狂讚

台網友神預言「13：0」！賽後50萬人看傻朝聖

中華隊14比0扣倒　晉8強劇本曝

袁惟仁靈堂現場曝光　第一位到場的藝人竟是她

鄭宗哲認清與日差距：全台灣都要面對事實

帥氣男歌手認愛「袁惟仁正妹女兒」熱戀半年

不能再輸！台灣今戰捷克先發打線出爐

費爾柴德認為「全壘打應是界內」

世界的峮峮！廣告登日本報紙本人回應

更多

最夯影音

更多
23歲賓士男「吸喪屍煙彈載19歲妻」猛撞7車！　女駕駛車剩一半慘死

23歲賓士男「吸喪屍煙彈載19歲妻」猛撞7車！　女駕駛車剩一半慘死
2026台灣燈會嘉義開幕吸百萬人潮　21m阿里山主燈點亮轉型科技願景

2026台灣燈會嘉義開幕吸百萬人潮　21m阿里山主燈點亮轉型科技願景

關鍵錄音遭清除、證據全消失！林宅血案背後誰在操控？｜鑑識專家謝松善 阿善師｜林宅血案●下｜《我在案發現場》

關鍵錄音遭清除、證據全消失！林宅血案背後誰在操控？｜鑑識專家謝松善 阿善師｜林宅血案●下｜《我在案發現場》

宜蘭賓士猛撞7車　銀車「半截消失」女駕駛OHCA　恐怖瞬間曝

宜蘭賓士猛撞7車　銀車「半截消失」女駕駛OHCA　恐怖瞬間曝

背水一戰！莊陳仲敖明掛帥先發　中華隊對戰捷克搶首勝

背水一戰！莊陳仲敖明掛帥先發　中華隊對戰捷克搶首勝

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面