政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「打造韌性的國際海纜安全網」　林佳龍訪吐瓦魯曝兩國豐碩成果

▲▼外交部長林佳龍（左）以總統賴清德特使身分會晤吐瓦魯國總理戴斐立（Feleti Teo，右）及內閣部長。（圖／外交部提供）

▲外交部長林佳龍（左）以總統賴清德特使身分會晤吐瓦魯國總理戴斐立（Feleti Teo，右）及內閣部長。（圖／外交部提供）

實習記者石嘉豪／台北報導

外交部長林佳龍應我國南太平洋友邦吐瓦魯國政府的邀請，以總統特使身分於4日至5日率團訪問吐瓦魯國，並於今（7日）清晨順利返抵國門。外交部強調，未來我國將持續協助吐國建構資安能力，並在本區推動「國際海底電纜風險管理倡議」（RISK Management Initiative on International Undersea Cables），打造更具韌性的國際海纜安全網。

外交部表示，去年11月，吐瓦魯國總理戴斐立（Hon. Feleti Teo）訪問我國，並在賴清德總統的見證之下，兩國政府簽署「台吐團結共榮條約」、「台吐多樣化漁業合作協定」以及「台吐運動交流合作意向書」，為兩國關係奠定堅固的基礎，這次賴總統指派林佳龍部長擔任特使訪吐，彰顯對台吐情誼的珍惜與重視。

外交部指出，林佳龍部長訪吐期間，分別會晤代理總督皮塔閣下（H.E. Afelee Pita）、戴斐立總理、國會議長伊塔雷理（Hon. Sir Iakoba Italeli）、內閣部長等政要及在地傳統領袖，並獲戴斐立總理以國宴盛情款待。

此外，外交部也表示，林佳龍部長訪吐期間並另主持我國援建的吐國國會大樓預定地「地質鑽探儀式」，凸顯我國對援建工程品質的重視，而我國在2024年也攜手澳洲、紐西蘭等理念相近國家注資的「台灣—吐瓦魯海岸調適計畫（TTCAP）－填海造陸工程」亦在近期完工，林部長利用本次訪問機會，與吐方共同主持竣工撥交儀式，以具體行動展現我國協助吐國強化國家海岸線及國土氣候韌性的決心。

外交部接著指出，我國首度參與美、日、澳、紐等國共同規劃鋪建的Vaka海底電纜已在2024年11月完成上陸工程，配合我國「榮邦計畫」下「可信賴網路及數位治理」旗艦計畫，以提升吐國對外通聯效能與數位韌性。

外交部強調，未來我國將持續協助吐國建構資安能力，並在本區推動「國際海底電纜風險管理倡議」（RISK Management Initiative on International Undersea Cables），打造更具韌性的國際海纜安全網。

至於，在協定的部分，外交部說明，林部長此行亦代表我國財政部簽署《台吐避免所得稅雙重課稅及防杜逃稅協定》，並參訪台吐智慧農業與智慧醫療等領域的雙邊合作成果，盼帶動未來我國更多業者參與對吐投資，以及鼓勵我國漁業界善用去年簽署的《台吐多樣化漁業合作協定》，並深化台吐多元漁業合作，響應本部「榮邦計畫」。

最後，外交部表示，台、吐建交至今，兩國在諸多領域長期深入合作，成果有目共睹，未來我國亦將在「總合外交」的理念下，推動「榮邦計畫」，進一步落實，促成公私協力，加強布局我國友邦國家。

▼外交部長林佳龍（左）以總統賴清德特使身分出席吐瓦魯國總理戴斐立（Feleti Teo，右）國宴並簽署台吐《避免所得稅雙重課稅及防杜逃稅協定》。（圖／外交部提供）

▲▼外交部長林佳龍（左）以總統賴清德特使身分出席吐瓦魯國總理戴斐立（Feleti Teo，右）國宴並簽署台吐《避免所得稅雙重課稅及防杜逃稅協定》。（圖／外交部提供）

快訊／晚安小雞刑滿出獄仍困柬埔寨急求援　外交部回應了

快訊／晚安小雞刑滿出獄仍困柬埔寨急求援　外交部回應了

網紅「晚安小雞」2024年赴柬埔寨拍片，謊稱遭人押入詐騙園區毆打搶劫，事後卻被踢爆整起事件均為自導自演，隨即遭柬埔寨警方逮捕，兩人最終遭法院判處2年。晚安小雞近日刑滿出獄，喊話希望外交部提供必要協助。對此，外交部回應，本案司法及行政處置均由柬埔寨政府依其法律與程序辦理，外交部已責請駐胡志明市辦事處與當事人家屬保持聯繫、提供必要協助，若獲准出境，促請柬埔寨政府將國人遣送回台，也提醒國人遵守法令勿心存僥倖。

關了2年！晚安小雞「柬埔寨已出獄」喊話求幫忙

關了2年！晚安小雞「柬埔寨已出獄」喊話求幫忙

駐沙國代表張治平親赴卡達　助滯留當地國人陸路轉機返台

駐沙國代表張治平親赴卡達　助滯留當地國人陸路轉機返台

大國叫你自己走、台灣幫你安排車　親歷空襲台人：已是保母級服務

大國叫你自己走、台灣幫你安排車　親歷空襲台人：已是保母級服務

252名滯留國人抵台　外交部：仍有140餘人在杜拜

252名滯留國人抵台　外交部：仍有140餘人在杜拜

