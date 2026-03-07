《玩命關頭》桃機版！港女迷路航站外環道狂奔　嚇壞駕駛

記者沈繼昌／桃園報導

桃園國際機場第二航廈航站北路昨（6）日上午發生一一起離奇事故！一名香港籍女子在川流不息車陣中奔跑，嚇壞來往駕駛，導致不少駕駛紛紛閃避，網友大罵質疑是《玩命關頭》桃機版；航警局指出，這名香港籍女子對航廈環境及交通動線不熟悉，導致在航廈周邊迷路，因而在道路上奔跑找方向。航警隨即協助引導前往第一航廈航空公司櫃檯報到。

▲桃園機場第二航廈航站北路昨天上午發生香港籍女子航站北路奔跑意外。（圖／航警局提供）

▲桃園機場第二航廈航站北路昨天上午發生香港籍女子航站北路奔跑，航警立即上前協助引導。（圖／航警局提供）

航警局調查，昨天上午11時10分許，保安大隊員警執行巡邏勤務時，在第二航廈航站北路發現48歲香港籍女子在道路中奔跑，員警發現後立即趨前關心，將香港籍女子引導至路旁確保安全。

經了解，香港籍女子聲稱，因對航廈環境及周邊交通動線不熟悉，導致在航廈周邊迷路，因而在道路上奔跑尋找方向；員警隨即提供協助，引導港女前往第一航廈航空公司櫃檯報到。

▲航警局保大第二隊第一分隊長蘇峯億說明處理過程。（圖／航警局提供）

航警局呼籲，旅客如在機場內或周邊遇有困難，可即時向現場員警或服務人員尋求協助，以確保自身及交通安全。