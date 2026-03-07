　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

《玩命關頭》桃機版！港女迷路航站外環道狂奔　嚇壞駕駛

記者沈繼昌／桃園報導

桃園國際機場第二航廈航站北路昨（6）日上午發生一一起離奇事故！一名香港籍女子在川流不息車陣中奔跑，嚇壞來往駕駛，導致不少駕駛紛紛閃避，網友大罵質疑是《玩命關頭》桃機版；航警局指出，這名香港籍女子對航廈環境及交通動線不熟悉，導致在航廈周邊迷路，因而在道路上奔跑找方向。航警隨即協助引導前往第一航廈航空公司櫃檯報到。

▲桃園機場第二航廈航站北路昨天上午發生香港籍女子航站北路奔跑意外。（圖／航警局提供）

▲桃園機場第二航廈航站北路昨天上午發生香港籍女子航站北路奔跑意外。（圖／航警局提供）

▲桃園機場第二航廈航站北路昨天上午發生香港籍女子航站北路奔跑，航警立即上前協助引導。（圖／航警局提供）

▲桃園機場第二航廈航站北路昨天上午發生香港籍女子航站北路奔跑，航警立即上前協助引導。（圖／航警局提供）

航警局調查，昨天上午11時10分許，保安大隊員警執行巡邏勤務時，在第二航廈航站北路發現48歲香港籍女子在道路中奔跑，員警發現後立即趨前關心，將香港籍女子引導至路旁確保安全。

經了解，香港籍女子聲稱，因對航廈環境及周邊交通動線不熟悉，導致在航廈周邊迷路，因而在道路上奔跑尋找方向；員警隨即提供協助，引導港女前往第一航廈航空公司櫃檯報到。

▲航警局保大第二隊第一分隊長蘇峯億說明處理過程。（圖／航警局提供）

▲航警局保大第二隊第一分隊長蘇峯億說明處理過程。（圖／航警局提供）

航警局呼籲，旅客如在機場內或周邊遇有困難，可即時向現場員警或服務人員尋求協助，以確保自身及交通安全。

 【更多新聞】

男酒後上路闖紅燈「無剎車」撞死騎士還跑了　重判9年10月

桃園自小客逆撞對向車2人傷　原因曝光！用手機分心害的

通緝犯和友人竊車！半小時後遭警攔獲　起出喪屍菸彈海洛因

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/05 全台詐欺最新數據

更多新聞
476 1 9100 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／汐止14歲少年墜落社區大樓　搶救不治亡
快訊／賀中華隊首勝！超商推「買一送一」　優惠一次看
中華隊找回火力14分完封大勝！　晉級8強劇本曝光
快訊／扣倒捷克！中華隊14比0奪WBC首勝
東京巨蛋變台灣主場！　球迷嗨跳波浪舞
快訊／單局灌5分！　中華隊14比0領先
快訊／再搶攻！　中華隊13比0領先

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／汐止14歲少年墜落社區大樓地面　送醫搶救宣告不治

雲林小貨車深夜自撞電線桿！車頭爛毀駕駛受困　送醫不治

快訊／屏東滑翔機墜落！男頭部外傷滿手血　緊急送醫

嘉義某樂器行爆針孔偷拍！學生如廁全都拍　色老闆羈押禁見

《玩命關頭》桃機版！港女迷路航站外環道狂奔　嚇壞駕駛

快訊／汐止少年墜落社區大樓地面　無呼吸心跳送醫搶命

報廢機車「沒回收」遭偷騎　原車主挨罰5900元

女僕咖啡店色老闆伸狼爪！揉肩摟腰騷擾正妹　倒店仍要賠20萬

后里3車擦撞零件噴滿地！父女檔受傷　3駕駛：不知怎麼發生的

花蓮翁異物卡喉命危！救護員插管搶命　曝關鍵處理流程救命

23歲賓士男「吸喪屍煙彈載19歲妻」猛撞7車！　女駕駛車剩一半慘死

2026台灣燈會嘉義開幕吸百萬人潮　21m阿里山主燈點亮轉型科技願景

關鍵錄音遭清除、證據全消失！林宅血案背後誰在操控？｜鑑識專家謝松善 阿善師｜林宅血案●下｜《我在案發現場》

宜蘭賓士猛撞7車　銀車「半截消失」女駕駛OHCA　恐怖瞬間曝

大谷滿貫彈引爆10分大局！台灣0比13遭扣倒　寫預賽最慘紀錄

背水一戰！莊陳仲敖明掛帥先發　中華隊對戰捷克搶首勝

165名師生被炸死！伊朗小學空襲　初步調查揭「美軍恐須負責」

WBC「抓耙子」 陳柏豪認了發文　 現聲致歉：開玩笑亂寫的(更)

日本超狂打線出爐！大谷翔平1棒登場　賽前練打狂轟驚呼連連

捷克左投先發戰中華隊！　教頭幽默祝福台灣順利「但明天例外」

快訊／汐止14歲少年墜落社區大樓地面　送醫搶救宣告不治

雲林小貨車深夜自撞電線桿！車頭爛毀駕駛受困　送醫不治

快訊／屏東滑翔機墜落！男頭部外傷滿手血　緊急送醫

嘉義某樂器行爆針孔偷拍！學生如廁全都拍　色老闆羈押禁見

《玩命關頭》桃機版！港女迷路航站外環道狂奔　嚇壞駕駛

快訊／汐止少年墜落社區大樓地面　無呼吸心跳送醫搶命

報廢機車「沒回收」遭偷騎　原車主挨罰5900元

女僕咖啡店色老闆伸狼爪！揉肩摟腰騷擾正妹　倒店仍要賠20萬

后里3車擦撞零件噴滿地！父女檔受傷　3駕駛：不知怎麼發生的

花蓮翁異物卡喉命危！救護員插管搶命　曝關鍵處理流程救命

「像漫畫的主角！」他列經典賽3帥　網讚：日本人也覺得陳傑憲帥　

居民怒轟像「扶殯」　最大里「改名急轉」房價站6字頭

中華隊14：0扣倒捷克　電商女王霸氣出手「請喝5000杯飲料」！

婦女節前夕展現女力　黃偉哲總爺藝文中心送花致意

「打造韌性的國際海纜安全網」　林佳龍訪吐瓦魯曝兩國豐碩成果

策進會邀香港旅遊業者赴馬祖交流　訪烏龜島、芹壁部落、坂里大宅

長榮航空前進校園招募機師　 今年規劃招募近160名

華航2026年度機師招募起跑　預計延攬超過160名人才

台南七股紅蔥頭產業文化活動登場　黃偉哲邀民眾品嚐在地好滋味

她休息8個月突退團！人氣韓女團證實：6人制繼續活動

【有禮貌的翔平】賽前見到王貞治　主動脫帽致意、握手全場狂讚

社會熱門新聞

獨／賴清德大巨蛋觀戰中華隊　維安竟偷峮峮簽名球

即／台中夫妻雙屍命案！　弟破門驚見2具冰冷遺體

洗腎男偷吃護理師！嗆妻「誰叫妳不陪睡」

北大武山難！高山協作員背物資墜谷身亡

大葉高島屋10樓墜落　62歲女傷重不治

「舉重精靈」狠揍女友害聽力受損...判拘役50日

生前燦笑畫面曝！宜蘭最暖女導師被毒駕撞死

嗆在台北燈節潑硫酸　警逮貼文男

父送3槍16子彈　兒收下要關5年半

即／汐止少年墜落社區大樓地面　命危送醫

23歲賓士男吸毒載19歲妻猛撞7車！　女駕駛車剩一半慘死

新竹工程師忘登出！雲端硬碟驚見偷拍下體照

即／BMW猴毒駕撞死行人！殺人罪判刑

高山協作墜谷亡　搜救隊護送最後一程

更多熱門

相關新聞

國1甲4月底前動工「拚2031年通車」　林口到桃機快15分鐘

國1甲4月底前動工「拚2031年通車」　林口到桃機快15分鐘

未來到桃園機場將更快，高公局耗資683.6億元推動「國道1號甲線新建工程」，自國1林口至台61線竹圍全程約11公里，預計今年4月底前動工，120年底前完工通車，未來到桃園機場走國1甲，林口到機場行車時間只需15分鐘，可省下15分鐘車程。

滯留杜拜275國人平安抵台　卓榮泰、林佳龍高度關切

滯留杜拜275國人平安抵台　卓榮泰、林佳龍高度關切

搭廉航「行李被摔壞」！他1招要到全新行李箱

搭廉航「行李被摔壞」！他1招要到全新行李箱

飛日本挺中華隊　「地勤因護照攔人」他傻眼

飛日本挺中華隊　「地勤因護照攔人」他傻眼

拉脫維亞女子攜海洛因闖關　市值逾3千萬

拉脫維亞女子攜海洛因闖關　市值逾3千萬

關鍵字：

桃園機場港女奔跑航警局

讀者迴響

熱門新聞

快訊／費爾柴德滿貫砲！張育成猛打秀　中華隊14比0扣倒捷克奪首勝

結婚26年首次出國！她驚覺「老公1能力」超強

陳傑憲骨裂拒休帶傷練打　竟三度開轟

台網友神預言「13：0」！賽後50萬人看傻朝聖

大谷翔平見到王貞治　1動作全場狂讚

AV女優引退失敗！結婚前夕遭甩　還被職場霸凌

韓國對上日本派他先發　球迷驚：要抓台灣？

鄭宗哲認清與日差距：全台灣都要面對事實

袁惟仁靈堂現場曝光　第一位到場的藝人竟是她

帥氣男歌手認愛「袁惟仁正妹女兒」熱戀半年

不能再輸！台灣今戰捷克先發打線出爐

費爾柴德認為「全壘打應是界內」

台中地震震央在七期？在地人直呼詭異

台人擠爆東京「1行為太誇張」　日本店員也怒了

H級寫真偶像祭禁令：別盯我胸部！遭酸「像拉麵店沒麵」

更多

最夯影音

更多
23歲賓士男「吸喪屍煙彈載19歲妻」猛撞7車！　女駕駛車剩一半慘死

23歲賓士男「吸喪屍煙彈載19歲妻」猛撞7車！　女駕駛車剩一半慘死
2026台灣燈會嘉義開幕吸百萬人潮　21m阿里山主燈點亮轉型科技願景

2026台灣燈會嘉義開幕吸百萬人潮　21m阿里山主燈點亮轉型科技願景

關鍵錄音遭清除、證據全消失！林宅血案背後誰在操控？｜鑑識專家謝松善 阿善師｜林宅血案●下｜《我在案發現場》

關鍵錄音遭清除、證據全消失！林宅血案背後誰在操控？｜鑑識專家謝松善 阿善師｜林宅血案●下｜《我在案發現場》

宜蘭賓士猛撞7車　銀車「半截消失」女駕駛OHCA　恐怖瞬間曝

宜蘭賓士猛撞7車　銀車「半截消失」女駕駛OHCA　恐怖瞬間曝

大谷滿貫彈引爆10分大局！台灣0比13遭扣倒　寫預賽最慘紀錄

大谷滿貫彈引爆10分大局！台灣0比13遭扣倒　寫預賽最慘紀錄

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面