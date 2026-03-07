不怕美軍護航！　伊朗革命衛隊挑戰川普：我們正等著





▲荷莫茲海峽位於伊朗南岸，是全球最重要的能源航道之一。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

全球能源咽喉荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）受到中東戰火衝擊近乎中斷，伊朗禁止美國、以色列等國船隻通行，美國總統川普稱必要時將出動海軍護送油輪。對此，伊朗革命衛隊發言人奈尼（Alimohammad Naini）6日公開挑戰川普，稱伊朗強烈歡迎美國軍艦護航，「我們正等著他們的到來」。

路透、福斯新聞報導，自從美國和以色列開始對伊朗發動空襲以來，至少有9艘船遭到攻擊，美國能源部長萊特（Chris Wright）6日表示，美軍將在合理範圍內盡快啟動商船護航任務，以確保能源運輸恢復正常。美國官員透露，美軍目前尚未實際執行護航行動，也不願對未來任務進行推測。

伊朗國營媒體報導，革命衛隊發言人奈尼公開發出挑戰，「伊朗強烈歡迎護送油輪的作法，也歡迎美軍出現在荷莫茲海峽的航道上。順帶一提，我們正等待他們到來」。

奈尼還說，建議美國人在做出任何決定之前，先回想1987年美國超級油輪「布里奇頓號」（Bridgeton）起火事件以及近期發生的油輪襲擊事件。

荷莫茲海峽情勢持續緊繃，根據法新社分析MarineTraffic數據，自周一以來，只有9艘油輪、貨船和貨櫃船通過海峽，航運量大幅減少。