賀中華隊首勝！超商推「買一送一」　優惠一次看

▲中華隊今日對戰捷克，拿下本屆賽事首勝。（圖／記者林敬旻攝）

生活中心／綜合報導

慶賀中華隊今日於世界棒球經典賽(WBC)大勝捷克，拿下關鍵首勝，萊爾富推出麵包、泡麵等買1送1，還有指定果昔2杯99元。7-ELEVEN則有精品大杯拿鐵買2送2、思樂冰特大杯買1送1等優惠。全家APP輸入優惠碼，可領取大杯單品美式買2送2​優惠券；另外，慶賀首轟滿貫砲，還有丹麥菠蘿可頌​買1送1。

萊爾富

萊爾富表示，中華隊拿下關鍵首勝，為與全民一同慶祝這場振奮人心的時刻，即日起至3月31日推出應援甜點組合優惠，微笑的樹任選一件年輪蛋糕或蜂蜜蛋糕系列，搭配牧選草鮮乳，組合價只要280元。

至3月8日加碼推出「一起挺到底」開轟優惠，多款人氣補給商品陪伴球迷熱血追賽，像是指定果昔2杯99元（莓完沒了、蘋果藍莓、鳳梨芭樂、綠的拿鐵、檸芭檸檸），以及球迷熟悉的能量補給 Red Bull 355ml系列（紅牛能量飲料/紅牛無糖能量飲料）買2送1。

另外，雷神草莓牛奶巧克力餅乾、巧菲斯草莓蛋糕風味、北海道厚片吐司，以及 雙響泡（府城擔仔湯麵、鹽味豚骨湯麵）通通買1送1；搭配微醉沙瓦（葡萄/乳酸）任選買2送1。

▲萊爾富優惠 。（圖／業者提供）



7-11

7-ELEVEN表示，慶祝中華隊旗開得勝，推出優惠如下：

活動時間：3/8 (日) ~ 3/9 (一)

買 2 送 2

CITY PRIMA 精品大杯拿鐵

CITY TEA黃金蕎麥茶

農心辛拉麵(包)（泰式酸辣味/香辣雞肉風味）

舒跑 S 補給飲料 590ml

康貝特 200P EX 能量飲料

Energy Time 機能凍飲

買 2 送 1

Airwaves 超涼薄荷錠-酷涼薄荷罐

台啤微醺 330ml(金桔梅子/荔枝檸檬)

RIO 強爽雞尾酒 (白桃/蘋果西打風味)

SUNMAI 金色三麥(生啤酒/檸檬百香雞尾酒)

買 1 送 1

思樂冰特大杯/雪淋霜/酷聖石（全口味）

▲7-11優惠。（圖／業者提供）



全家

全家表示，即刻起至3/10​，APP輸入優惠碼【勝場喝拿鐵】​，領取大杯單品拿鐵買2送1​優惠券；輸入優惠碼【勝場喝美式】​，領取大杯單品美式買2送2​優惠券，數量有限，領完為止。 ​兌換期限至3/17。

另外，慶賀首轟滿貫砲，「隨買跨店取 」3/7下午15:00起3/8丹麥菠蘿可頌​買1送1。

▲▼全家優惠。（圖／業者提供）

