陸人社部：人工智慧影響就業　正研究相關政策

▲全球積極發展人工智慧，恐影響就業環境。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸人力資源和社會保障部部長王曉萍7日在人大民生主題記者會上坦言，當前人工智慧迅猛發展，對就業帶來深刻影響，「人社部正在研究相關政策。」

王曉萍提到，「十五五」時期，大陸經濟長期向好的支撐條件和基本趨勢沒有變，高質量發展前景廣闊，加上強大的制度優勢，有信心有能力實現就業大局穩定、態勢向好。

不過，王曉萍也說，「同時，不確定難預料因素增多，穩就業面臨新變化新挑戰。」

王曉萍指出，人社部正在會同有關部門編制「十五五」就業專項規劃，謀劃一批務實管用、含金量高的重大就業政策、行動計劃等，提高發展的就業帶動力。

王曉萍說，當前人工智慧迅猛發展，對就業帶來深刻影響，「人社部正在研究相關政策，積極發揮人工智慧在創造新崗位和賦能傳統崗位方面的作用，推動實現技術進步與民生改善相協調的包容性發展。」

王曉萍表示，將實施「穩崗、擴容、提質」行動，加大對外貿、建築、住宿餐飲等勞動密集型行業的扶持，在促進行業發展中穩崗位。挖掘數字經濟、高端製造、現代服務等領域就業潛力，在推動產業升級中擴容量。落實好最低工資標準調整機制，規範人力資源市場秩序，全面落實農民工工資支付保障制度等，在強化權益保障中提質量。

王曉萍指出，將強化精準施策，促進重點群體就業，今年高校畢業生預計1270萬人，這些青年人是寶貴的人才資源，有活力、最具創造性。人社部將深挖各渠道就業潛力，拓展基層就業空間，幫助青年人在各行各業施展才幹。搶抓春招和離校前的時間窗口，推動就業公共服務提前進校園，開展大規模就業見習和能力實訓，引導青年人涵養職業精神，更好融入職場、融入社會。

王曉萍說，對於大齡勞動者，人社部將推出一批適合他們的技能培訓項目，深化勞務協作，拓寬農民工就業路子，對防止返貧致貧對象加強常態化就業幫扶，對困難群體開展就業援助，幫助他們穩定就業增收。