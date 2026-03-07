　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「像漫畫的主角！」他列經典賽3帥　網讚：日本人也覺得陳傑憲帥　

▲▼ 。（圖／中職提供、記者林敬旻攝、CFP）

▲左至右依序為陳傑憲、大谷翔平、李政厚。（圖／中職提供、記者林敬旻攝、CFP）

記者曾筠淇／綜合報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）東京巨蛋C組賽事5日開打，除了精彩賽事，也有一些網友討論起球員們的顏值。就有一名日本網友發文貼出陳傑憲、大谷翔平、李政厚的照片，掀起熱烈討論，「我喜歡他們，因為他們都很酷、很帥」、「憑這張臉，完全可以加入偶像組合出道」。

一票網友大讚3球員超帥

[廣告]請繼續往下閱讀...

這名網友昨（6）日透過X平台，依序貼出中華隊隊長陳傑憲、日本隊大谷翔平（領軍），以及韓國隊隊長李政厚的照片，並說這3人「顏值也太強了吧！」

貼文一出，就有不少網友回覆，「他們三人長相俊美，宛如偶像」、「他們簡直就像漫畫裡的主角」、「這三位亞洲人放在一起的畫面太震撼了」、「這讓比賽更有看頭」、「他們三個的等級都足以勝任普通演員或偶像的角色」、「亞洲國家的隊長都顏值爆表、氣場十足」、「大谷最近變得更有男子氣概，也更酷了，另外兩位長相也不錯」、「左邊那位是超級帥哥」、「陳傑憲他的臉堪比明星」。

也有台灣網友在Threads上分享該則貼文，就有網友直呼「點進去確認，日本人也覺得陳傑憲很帥」、「當隊長的條件好嚴苛」。還有網友說，「我以為怎麼有兩個傑憲」、「左右我以為都是傑憲」、「我認為左邊是我們台灣的，但右邊也長得太像陳傑憲吧」。

此外，日本Netflix轉播在介紹球員時，都會在名字下方附上一句簡短說明，通常是戰績或球風，但介紹陳傑憲時，卻直接寫上「長得帥又可靠的隊長」，讓許多球迷忍不住笑出來。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/05 全台詐欺最新數據

更多新聞
476 1 9100 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
見證中華隊首勝　卓榮泰現身東京巨蛋
被台灣扣倒、三連敗淘汰　捷克選手不甘心哭了
全壘打球送媽媽！費爾柴德：代表母親的國家台灣是莫大榮幸
中華隊奪WBC首勝！　賴清德：那一幕讓人很動容
直擊／陸元琪自爆「遭禁止出席袁惟仁告別式」　兒女現身回應
6比0派林昱珉？曾豪駒：一開始就設定好　台韓戰先發也定了
忘了沒有ABS　莊陳仲敖拍帽示意「挑戰！挑戰！」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

KO捷克！嘉義虎珅餐車賀中華隊贏球　現烤蛋塔連送6天

費仔滿貫砲炸裂！鏡頭神捕捉「這一幕」　大票人心臟爆擊：啊啊啊啊

大谷翔平場上「比出1手勢」藏玄機！內行球迷秒懂：後輩設計的

虎航「機票快閃促銷」慶祝中華隊首勝　下午3時開搶

「像漫畫的主角！」他列經典賽3帥　網讚：日本人也覺得陳傑憲帥　

會計所考題與補習班雷同　政大發聲明：命題整合國考、教科書

國道基金「營運資金今年底短缺266億」　創7年最大缺口

陳傑憲帶傷練打！她噴淚「真的是精神領袖」　網超擔心：別太勉強

新北萬金石馬拉松3／15開跑　交通疏導與管制措施一次看

嘉義燈會瑪利歐「？磚塊」提燈超搶手　預約8分鐘就搶光！

23歲賓士男「吸喪屍煙彈載19歲妻」猛撞7車！　女駕駛車剩一半慘死

2026台灣燈會嘉義開幕吸百萬人潮　21m阿里山主燈點亮轉型科技願景

關鍵錄音遭清除、證據全消失！林宅血案背後誰在操控？｜鑑識專家謝松善 阿善師｜林宅血案●下｜《我在案發現場》

宜蘭賓士猛撞7車　銀車「半截消失」女駕駛OHCA　恐怖瞬間曝

背水一戰！莊陳仲敖明掛帥先發　中華隊對戰捷克搶首勝

大谷滿貫彈引爆10分大局！台灣0比13遭扣倒　寫預賽最慘紀錄

165名師生被炸死！伊朗小學空襲　初步調查揭「美軍恐須負責」

WBC「抓耙子」 陳柏豪認了發文　 現聲致歉：開玩笑亂寫的(更)

日本超狂打線出爐！大谷翔平1棒登場　賽前練打狂轟驚呼連連

捷克左投先發戰中華隊！　教頭幽默祝福台灣順利「但明天例外」

KO捷克！嘉義虎珅餐車賀中華隊贏球　現烤蛋塔連送6天

費仔滿貫砲炸裂！鏡頭神捕捉「這一幕」　大票人心臟爆擊：啊啊啊啊

大谷翔平場上「比出1手勢」藏玄機！內行球迷秒懂：後輩設計的

虎航「機票快閃促銷」慶祝中華隊首勝　下午3時開搶

「像漫畫的主角！」他列經典賽3帥　網讚：日本人也覺得陳傑憲帥　

會計所考題與補習班雷同　政大發聲明：命題整合國考、教科書

國道基金「營運資金今年底短缺266億」　創7年最大缺口

陳傑憲帶傷練打！她噴淚「真的是精神領袖」　網超擔心：別太勉強

新北萬金石馬拉松3／15開跑　交通疏導與管制措施一次看

嘉義燈會瑪利歐「？磚塊」提燈超搶手　預約8分鐘就搶光！

韓國日韓戰不派王牌！韓媒曝「現實策略」 ：重兵留給中華隊、澳洲

79.8萬起！KIA「卡旺K2500貨車新年式」開賣　升級主動啟閉頭燈

不只祝福！中藥店婦女節送茶包、玫瑰花談中醫春季調養

台南市勞工局表揚優秀志工　2人服務滿30年奉獻精神受肯定

金門金寧民宅火警！75歲翁受困2樓　消防員緊急救出送醫

斥資9億整建完工！基隆田徑場9月試營運　藍色跑道全天候開放

台中醉男沿路推倒36輛機車　被逮強辯不記得了

KO捷克！嘉義虎珅餐車賀中華隊贏球　現烤蛋塔連送6天

台南市勞工局推AI職場課程　教Google Keep＋表單分析提升決策效率

客人買牛奶發現「2詭異小洞」超商全面清查　急向警方報案

蔡依林去布拉格買盤子　又選擇障礙了XD

生活熱門新聞

結婚26年首次出國！她驚覺「老公1能力」超強

AV女優引退失敗！結婚前夕遭甩　還被職場霸凌

台網友神預言「13：0」！賽後50萬人看傻朝聖

台中地震震央在七期？在地人直呼詭異

台人擠爆東京「1行為太誇張」　日本店員也怒了

台中深夜4.5地震　彰化居民嚇壞：聽到地鳴

0比13慘敗日本！球迷點名「全盛時期的他」：能壓制日本隊

深夜4.5地震「台中西屯30年首見」　專家示警：2個斷層能量累積

台人狂犯「東京巨蛋3地雷」　大票人罵：此生最恨

有錢人家幾乎都會出現「綠色植物」　6角落擺放可旺財

今晨11.1℃！半個台灣濕冷　下波雨再擴大

台中23：14發生4.5地震！市民嚇壞

日本隊「最強先發陣容」她感動：看得起台灣

Toyz宿敵鍾培生求婚！　最美女議員點頭了

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

快訊／費爾柴德滿貫砲！張育成猛打秀　中華隊14比0扣倒捷克奪首勝

結婚26年首次出國！她驚覺「老公1能力」超強

賀中華隊首勝！超商推「買一送一」　優惠一次看

韓國對上日本派他先發　球迷驚：要抓台灣？

陳傑憲骨裂拒休帶傷練打　竟三度開轟

AV女優引退失敗！結婚前夕遭甩　還被職場霸凌

大谷翔平見到王貞治　1動作全場狂讚

台網友神預言「13：0」！賽後50萬人看傻朝聖

中華隊14比0扣倒　晉8強劇本曝

袁惟仁靈堂現場曝光　第一位到場的藝人竟是她

鄭宗哲認清與日差距：全台灣都要面對事實

帥氣男歌手認愛「袁惟仁正妹女兒」熱戀半年

不能再輸！台灣今戰捷克先發打線出爐

費爾柴德認為「全壘打應是界內」

世界的峮峮！廣告登日本報紙本人回應

更多

最夯影音

更多
23歲賓士男「吸喪屍煙彈載19歲妻」猛撞7車！　女駕駛車剩一半慘死

23歲賓士男「吸喪屍煙彈載19歲妻」猛撞7車！　女駕駛車剩一半慘死
2026台灣燈會嘉義開幕吸百萬人潮　21m阿里山主燈點亮轉型科技願景

2026台灣燈會嘉義開幕吸百萬人潮　21m阿里山主燈點亮轉型科技願景

關鍵錄音遭清除、證據全消失！林宅血案背後誰在操控？｜鑑識專家謝松善 阿善師｜林宅血案●下｜《我在案發現場》

關鍵錄音遭清除、證據全消失！林宅血案背後誰在操控？｜鑑識專家謝松善 阿善師｜林宅血案●下｜《我在案發現場》

宜蘭賓士猛撞7車　銀車「半截消失」女駕駛OHCA　恐怖瞬間曝

宜蘭賓士猛撞7車　銀車「半截消失」女駕駛OHCA　恐怖瞬間曝

背水一戰！莊陳仲敖明掛帥先發　中華隊對戰捷克搶首勝

背水一戰！莊陳仲敖明掛帥先發　中華隊對戰捷克搶首勝

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面