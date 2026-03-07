「像漫畫的主角！」他列經典賽3帥　網讚：日本人也覺得陳傑憲帥　

▲左至右依序為陳傑憲、大谷翔平、李政厚。（圖／中職提供、記者林敬旻攝、CFP）

記者曾筠淇／綜合報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）東京巨蛋C組賽事5日開打，除了精彩賽事，也有一些網友討論起球員們的顏值。就有一名日本網友發文貼出陳傑憲、大谷翔平、李政厚的照片，掀起熱烈討論，「我喜歡他們，因為他們都很酷、很帥」、「憑這張臉，完全可以加入偶像組合出道」。

一票網友大讚3球員超帥

這名網友昨（6）日透過X平台，依序貼出中華隊隊長陳傑憲、日本隊大谷翔平（領軍），以及韓國隊隊長李政厚的照片，並說這3人「顏值也太強了吧！」

貼文一出，就有不少網友回覆，「他們三人長相俊美，宛如偶像」、「他們簡直就像漫畫裡的主角」、「這三位亞洲人放在一起的畫面太震撼了」、「這讓比賽更有看頭」、「他們三個的等級都足以勝任普通演員或偶像的角色」、「亞洲國家的隊長都顏值爆表、氣場十足」、「大谷最近變得更有男子氣概，也更酷了，另外兩位長相也不錯」、「左邊那位是超級帥哥」、「陳傑憲他的臉堪比明星」。

也有台灣網友在Threads上分享該則貼文，就有網友直呼「點進去確認，日本人也覺得陳傑憲很帥」、「當隊長的條件好嚴苛」。還有網友說，「我以為怎麼有兩個傑憲」、「左右我以為都是傑憲」、「我認為左邊是我們台灣的，但右邊也長得太像陳傑憲吧」。

此外，日本Netflix轉播在介紹球員時，都會在名字下方附上一句簡短說明，通常是戰績或球風，但介紹陳傑憲時，卻直接寫上「長得帥又可靠的隊長」，讓許多球迷忍不住笑出來。