女僕咖啡店色老闆伸狼爪！揉肩摟腰騷擾正妹　倒店仍要賠20萬

▲女僕示意圖，非當事案件。（圖／翻攝自免費圖庫gahag）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一家女僕咖啡店的莊姓老闆趁著開幕前夕，對店內兩名萌系女僕「莓莉姆」與「莓菲」伸出鹹豬手，大玩「摟抱殺」，後來被告上法院。雖然莊男在刑事訴訟中靠著「舊法漏洞」驚險脫身，但惡行早已傳遍業界，即使女僕咖啡店關門大吉，兩名正妹女僕再提民事求償80萬元，法官認定狼老闆確實有「不當碰觸」，須賠20萬元。

判決指出，2022年間莊男正緊鑼密鼓準備隔日的咖啡店開幕，怎料他竟把店內員工當成私有玩物，受害女僕「莓莉姆」控訴，老闆在店內張羅時，突然對她毛手毛腳、碰觸肩膀；另一名女僕「莓菲」更慘，直接被莊男攔腰強摟。

兩名女孩當場嚇傻，原本期待的夢幻工作瞬間變成職場夢魘，不甘受辱的她們憤而報警，誓言要讓這位「偽紳士」接受法律制裁。

自從騷擾醜聞爆發後，該女僕咖啡店形象跌入谷底，原本應該是粉絲聚集的聖地，卻成了人人喊打的「狼窩」，莊男最終抵擋不住輿論壓力，店面被迫歇業。

刑事部份，高雄地院一、二審審理時，雖然有其他員工指證歷歷「老闆確實有摸」，但因案發時《性騷擾防治法》尚未修正，依舊法規定未觸及私密部位難以定罪，讓莊男僥倖躲過刑責。

民事部份，兩名正妹女僕提告求償80萬元，但莊男依然「嘴硬」全盤否認，辯稱根本沒碰到對方，甚至拿刑事無罪判決當擋箭牌，法官認為，民事認定不受刑事判決拘束，根據目擊證詞，莊男的不當觸碰已嚴重侵害女僕的人格尊嚴，考量侵害程度後，最終判處莊男應賠償20萬元，全案仍可上訴。