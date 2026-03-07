分析：川普可能口頭要求釋放黎智英　但不會實際行動

▲黎智英。（圖／路透）



香港壹傳媒集團創辦人黎智英因國安案遭重判20年並放棄上訴。有分析說，黎智英不上訴應是考慮成功機率不高；而美國總統川普可能會在即將舉行的「川習會」中口頭提出釋放黎智英，但不會有進一步實際行動。

黎智英因串謀勾結外國勢力等罪名被重判20年。路透社昨天引述黎智英律師團隊報導，黎智英不會針對所涉國安案的定罪和刑期提出上訴。

對此，新加坡聯合早報6日在報導中引述香港理工大學香港專上學院講師陳偉強表示，黎智英放棄上訴，應該是考慮到上訴成功的機率不高。

另據香港明報引述中國全國政協常委唐英年透露，主管港澳事務的中國國務院副總理丁薛祥昨天列席正在北京召開的全國政協會議港澳區政協聯組會議時提及黎智英案表示，「對國家叛亂、對國安有危險者必須嚴陣以待」。

對於黎智英案，黎智英子女在黎智英被判罪成後先後公開質疑上訴的用處，並表示要讓黎智英獲釋應尋求政治解決。

預計本月底訪問中國的川普聲稱去年底與中國國家主席習近平在韓國會面時曾提及釋放黎智英。

陳偉強認為，川普日後和習近平會面，可能會在口頭上提出釋放黎智英的要求，但不會有進一步的實際行動，因為「特朗普（川普）是商人出身，講究利益，目前黎智英對他並沒有價值」。

川普據報擬於3月31日至4月2日訪問中國，將會晤習近平。美國政府此前多次呼籲立即且無條件釋放黎智英。