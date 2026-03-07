　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

分析：川普可能口頭要求釋放黎智英　但不會實際行動

▲▼ 黎智英。（圖／路透）

▲黎智英。（圖／路透）

文／中央社

香港壹傳媒集團創辦人黎智英因國安案遭重判20年並放棄上訴。有分析說，黎智英不上訴應是考慮成功機率不高；而美國總統川普可能會在即將舉行的「川習會」中口頭提出釋放黎智英，但不會有進一步實際行動。

黎智英因串謀勾結外國勢力等罪名被重判20年。路透社昨天引述黎智英律師團隊報導，黎智英不會針對所涉國安案的定罪和刑期提出上訴。

對此，新加坡聯合早報6日在報導中引述香港理工大學香港專上學院講師陳偉強表示，黎智英放棄上訴，應該是考慮到上訴成功的機率不高。

另據香港明報引述中國全國政協常委唐英年透露，主管港澳事務的中國國務院副總理丁薛祥昨天列席正在北京召開的全國政協會議港澳區政協聯組會議時提及黎智英案表示，「對國家叛亂、對國安有危險者必須嚴陣以待」。

▼美國總統川普。（圖／路透）

▲▼美國總統川普。（圖／路透）

對於黎智英案，黎智英子女在黎智英被判罪成後先後公開質疑上訴的用處，並表示要讓黎智英獲釋應尋求政治解決。

預計本月底訪問中國的川普聲稱去年底與中國國家主席習近平在韓國會面時曾提及釋放黎智英。

陳偉強認為，川普日後和習近平會面，可能會在口頭上提出釋放黎智英的要求，但不會有進一步的實際行動，因為「特朗普（川普）是商人出身，講究利益，目前黎智英對他並沒有價值」。

川普據報擬於3月31日至4月2日訪問中國，將會晤習近平。美國政府此前多次呼籲立即且無條件釋放黎智英。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/05 全台詐欺最新數據

更多新聞
476 1 9100 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「費仔」發威！國家隊首安即首轟　WBC中華隊史第3發滿貫砲
快訊／張育成安打！　中華隊8比0領先
快訊／莊陳仲敖無失分退場！　林昱珉接替
日韓大戰「韓國先發派他」！　球迷分析：要抓台灣
快訊／費仔轟出滿貫砲！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸人社部：人工智慧影響就業　正研究相關政策

分析：川普可能口頭要求釋放黎智英　但不會實際行動

陸財長：黨政機關過「緊日子」　換老百姓「好日子」

陸央行行長：未來貨幣政策將逐步淡化數量型中介目標

陸發改委：關注AI對就業的影響　創造新崗位、賦能傳統崗位

2026兩會／宋濤赴人大台灣團：大陸對台「壓倒性優勢」持續擴大

紅包錢被爸爸拿去辦再婚婚禮　男童氣炸告上法院贏了

為「習川會」鋪墊台海上半年暫和緩　陸涉台加強滲透 對外拚科技自主

2026兩會／福建省長：積極促進兩岸融合發展　拓展更大合作空間

陸軍費增7% ！習近平信任建軍「操之在己」　人事大清洗後防弊端

23歲賓士男「吸喪屍煙彈載19歲妻」猛撞7車！　女駕駛車剩一半慘死

宜蘭賓士猛撞7車　銀車「半截消失」女駕駛OHCA　恐怖瞬間曝

關鍵錄音遭清除、證據全消失！林宅血案背後誰在操控？｜鑑識專家謝松善 阿善師｜林宅血案●下｜《我在案發現場》

2026台灣燈會嘉義開幕吸百萬人潮　21m阿里山主燈點亮轉型科技願景

背水一戰！莊陳仲敖明掛帥先發　中華隊對戰捷克搶首勝

大谷滿貫彈引爆10分大局！台灣0比13遭扣倒　寫預賽最慘紀錄

165名師生被炸死！伊朗小學空襲　初步調查揭「美軍恐須負責」

WBC「抓耙子」 陳柏豪認了發文　 現聲致歉：開玩笑亂寫的(更)

日本超狂打線出爐！大谷翔平1棒登場　賽前練打狂轟驚呼連連

捷克左投先發戰中華隊！　教頭幽默祝福台灣順利「但明天例外」

陸人社部：人工智慧影響就業　正研究相關政策

分析：川普可能口頭要求釋放黎智英　但不會實際行動

陸財長：黨政機關過「緊日子」　換老百姓「好日子」

陸央行行長：未來貨幣政策將逐步淡化數量型中介目標

陸發改委：關注AI對就業的影響　創造新崗位、賦能傳統崗位

2026兩會／宋濤赴人大台灣團：大陸對台「壓倒性優勢」持續擴大

紅包錢被爸爸拿去辦再婚婚禮　男童氣炸告上法院贏了

為「習川會」鋪墊台海上半年暫和緩　陸涉台加強滲透 對外拚科技自主

2026兩會／福建省長：積極促進兩岸融合發展　拓展更大合作空間

陸軍費增7% ！習近平信任建軍「操之在己」　人事大清洗後防弊端

蔡阿嘎直擊「費仔滿貫砲」瞬間！愛妻二伯狂尖叫：我們也有滿貫砲

會計所考題與補習班雷同　政大發聲明：命題整合國考、教科書

陸人社部：人工智慧影響就業　正研究相關政策

報廢機車「沒回收」遭偷騎　原車主挨罰5900元

不斷更新／故意保送費仔！張育成安打2打點　中華隊4上8比0領先

川普曾考慮派美軍進入伊朗　NBC揭「跟外界想的不一樣」

女僕咖啡店色老闆伸狼爪！揉肩摟腰騷擾正妹　倒店仍要賠20萬

台美混血「費仔」國家隊首轟滿貫砲　隊史第3發工作人員急尋撿球球迷

林逸欣送養浪貓「搭高鐵卻把貓放出籠」挨轟！　緊急道歉：是我太無知

中華隊吞2連敗被酸爆！郭泓志感嘆「總被說不夠強」曝球員心聲

【求再次出道】曾是《紅孩兒》團員的爸爸 新年音樂+絲滑舞步太強了！

大陸熱門新聞

陸委會：李貞秀自曝「去年才除籍」

伊朗稱「只允許中國船隻通過荷姆茲」 5日凌晨「鐵娘子號」順利通過

紅包錢被拿去辦婚禮　男童告父親勝訴

2026兩會／宋濤赴人大台灣團：大陸對台「壓倒性優勢」持續擴大

員工遭奧客辱罵！胖東來發6.8萬委屈獎金

中美為「習川會」鋪墊！台海上半年暫和緩

陸財長：機關「緊日子」換百姓「好日子」

貴州男出軌正妹同事　雙雙感染愛滋

陸軍費增7% ！習近平信任建軍「操之在己」

陸貨幣政策　將逐步淡化數量型中介目標

2026兩會／福建省長：積極促進兩岸融合發展　拓展更大合作空間

中小學「春秋假」成政策主旋律 陸人大代表：也要考慮家長放假時間

官員貪污疊加重金屬污染 廣西書記直球對決：今天就亮亮家醜

陸發改委：關注AI對就業的影響

更多熱門

相關新聞

任天堂硬起來　正式開告美國財政部

任天堂硬起來　正式開告美國財政部

外媒報導指出 ，美國任天堂（Nintendo of America）已正式對美國政府提起訴訟，對象包含財政部、國土安全部以及海關及邊境保護局，主因是不滿川普政府的關稅政策，要求政府立即退還已繳納的稅款及利息。

美7大軍火商同意「產量提高至4倍」

美7大軍火商同意「產量提高至4倍」

出兵伊朗？　美軍「第82空降師」突取消演習

出兵伊朗？　美軍「第82空降師」突取消演習

伊朗戰爭反成台灣護盾　外媒：美軍嚇壞北京

伊朗戰爭反成台灣護盾　外媒：美軍嚇壞北京

俄羅斯疑供伊朗「精準定位」　白宮回應

俄羅斯疑供伊朗「精準定位」　白宮回應

關鍵字：

黎智英川習會川普

讀者迴響

熱門新聞

不斷更新／莊陳仲敖2.2局無失分！林昱珉接替

台網友神預言「13：0」！賽後50萬人看傻朝聖

結婚26年首次出國！她驚覺「老公1能力」超強

大谷翔平見到王貞治　1動作全場狂讚

鄭宗哲認清與日差距：全台灣都要面對事實

AV女優引退失敗！結婚前夕遭甩　還被職場霸凌

帥氣男歌手認愛「袁惟仁正妹女兒」熱戀半年

不能再輸！台灣今戰捷克先發打線出爐

陳傑憲骨裂拒休帶傷練打　竟三度開轟

台中地震震央在七期？在地人直呼詭異

費爾柴德認為「全壘打應是界內」

台中深夜4.5地震　彰化居民嚇壞：聽到地鳴

H級寫真偶像祭禁令：別盯我胸部！遭酸「像拉麵店沒麵」

韓媒：自稱「史上最強」中華隊陷淘汰危機

台人擠爆東京「1行為太誇張」　日本店員也怒了

更多

最夯影音

更多
23歲賓士男「吸喪屍煙彈載19歲妻」猛撞7車！　女駕駛車剩一半慘死

23歲賓士男「吸喪屍煙彈載19歲妻」猛撞7車！　女駕駛車剩一半慘死
宜蘭賓士猛撞7車　銀車「半截消失」女駕駛OHCA　恐怖瞬間曝

宜蘭賓士猛撞7車　銀車「半截消失」女駕駛OHCA　恐怖瞬間曝

關鍵錄音遭清除、證據全消失！林宅血案背後誰在操控？｜鑑識專家謝松善 阿善師｜林宅血案●下｜《我在案發現場》

關鍵錄音遭清除、證據全消失！林宅血案背後誰在操控？｜鑑識專家謝松善 阿善師｜林宅血案●下｜《我在案發現場》

2026台灣燈會嘉義開幕吸百萬人潮　21m阿里山主燈點亮轉型科技願景

2026台灣燈會嘉義開幕吸百萬人潮　21m阿里山主燈點亮轉型科技願景

背水一戰！莊陳仲敖明掛帥先發　中華隊對戰捷克搶首勝

背水一戰！莊陳仲敖明掛帥先發　中華隊對戰捷克搶首勝

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面