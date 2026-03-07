新竹縣長初選爆網路抹黑　陳見賢辦公室：提告追查背後真兇

▲陳見賢。（圖／ETtoday翻攝）



記者崔至雲／台北報導

投入國民黨新竹縣長初選提名的副縣長陳見賢辦公室今（7日）表示，近日接獲舉報，疑似有不明勢力透過買斷特定臉書粉絲專頁，由公關公司代操內容，利用「借屍還魂」方式進行有組織的認知作戰與抹黑攻擊。為捍衛人格清白並維護選舉公平，對於相關粉專，已委請律師正式向新竹地檢署提起妨害名譽與誹謗告訴，誓言透過司法途徑釐清與追查。

針對近期網路平台出現大量影射與抹黑言論，陳見賢辦公室指出，相關粉專內容高度雷同，疑似背後存在組織化的「農場式」操作，針對陳見賢散布誹謗訊息，企圖帶動輿論風向、全面毀壞其人格形象，進而影響選情。這種透過扭曲事實、不斷拋出負面話題的惡質手段，已明顯逾越法律保障言論自由的界線。

陳見賢辦公室表示，目前正值國民黨新竹縣長黨內初選期間，雖然初選競爭激烈，但在司法調查與判決確定前，無法、也不會逕自認定相關行為必然與特定對手陣營有關，「現階段一切交由司法釐清，我們也歡迎各界提供線索，共同導正選舉風氣，還原事實真相。」

弘律國際法律事務所律師劉芩涵指出，此類造謠抹黑行為不僅嚴重損害陳見賢個人名譽與人格尊嚴，更對新竹縣政府整體形象造成傷害。由於陳見賢身為副縣長，其形象與操守攸關政府公信力，若任由惡意抹黑擴散，將動搖民眾對縣府團隊的信任。

劉芩涵強調，相關人士選擇在新竹縣長黨內初選期間，利用網路高度擴散的特性，散布毫無根據的不實論述，顯然意圖透過抹黑與潑髒水的方式誤導選民視聽。此類惡質的抹黑與爆料文化，不僅使當事人承受來自四面八方的質疑與誤解，對選情造成不公平的打擊，更嚴重踐踏民主選舉的公平性。

劉芩涵指出，目前相關證據已陸續蒐證完成，針對惡意嫁接不實訊息、造謠影射等行為，將依《刑法》誹謗罪、加重誹謗罪及民事侵權損害賠償責任提起告訴。呼籲相關人士回歸政策討論、理性競爭。言論自由固然受憲法保障，但絕不容許跨越法律紅線。

陳見賢辦公室重申，近期來自網路與實體黑函的攻擊數量與情節均已超乎想像。對於任何持續性的惡意攻擊，團隊將秉持日前宣示「絕不姑息」的立場，逐一依法處理，並適時向社會各界報告案件進度，務必要確保民主選舉的公平性不被惡質文化踐踏。

