陳傑憲帶傷練打！她噴淚「真的是精神領袖」　網超擔心：別太勉強

▲中華隊陳傑憲傷後練球。（圖／記者林敬旻攝）

記者曾筠淇／綜合報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）中華隊5日對戰澳洲，隊長陳傑憲遭觸身球擊中手指，造成骨裂。但儘管手受傷，陳傑憲今天賽前仍上陣備戰。財經網美胡采蘋就在臉書上發文表示，雖然陳傑憲應該以傷是為重，但看到對方揮棒練習，還是覺得很噴淚。

陳傑憲傷後練球：我現在是準備好了

陳傑憲遭觸身球擊中左手食指受傷，有骨裂情況，但他卻沒有因此完全休息，昨天台日戰賽前依舊可以看到他在熱身。而今天賽前，他更穿戴護具準備打擊練習，並說「就放開手指，翹起來打啊！」

接著陳傑憲揮擊了幾球測試手感，甚至在練打過程中敲出3轟。他說，自己其實很想上場比賽，「打擊上面我覺得還可以，那些疼痛是可以掌控的。那只是練習，不知道比賽會發生什麼事情，但至少我現在是準備好了」。

陳傑憲超拚！網友又感動又擔心

胡采蘋就在臉書粉專「Emmy追劇時間」上發文表示，看到陳傑憲揮棒練習時，雖然她知道對方應該以自己的傷勢為重，但還是覺得很噴淚。她也說，陳傑憲真的就是精神領袖，「這可能就是台灣精神吧！台灣加油，無論成敗輸贏，永遠挺台灣」。

不少網友也紛紛表示，「現場看到，很感動」、「骨裂了還打，隊長快休息」、「他應該是想要讓士氣起來！他真的是一位很稱職的隊長」、「傑憲別太勉強自己」、「先休息啦」、「或許關鍵時刻上來代打搶分，畢竟四爺是高擊球率的打者，但私心希望真的不要太勉強啊」、「隊長別太勉強，重點是傷口別擴大」。