以色列控伊朗動用「集束炸彈」　大量燃燒投射物墜落

▲2026年3月5日，在美以對伊朗衝突期間，一枚裝載集束彈藥的伊朗飛彈飛往以色列中部。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

以色列軍方指控伊朗多次發射集束彈藥，根據5日晚間的影片，可見以色列中部的夜空有大量燃燒投射物墜落。以軍發言人指出，當這類武器目標鎖定平民就構成戰爭罪，軍方正持續進行追蹤。

法新社報導，以色列警方稱至少有一枚集束炸彈落入以色列境內。在以色列中部上空拍攝到大量燃燒投射物墜落的畫面，軍事專家認為，影片拍攝到的畫面就是集束炸彈。

另據美聯社，一段5日晚間拍攝的畫面顯示，約旦河西岸占領區上空出現疑似伊朗彈道飛彈，並在飛行過程中釋放子炸彈。軍備研究服務武器軍火情報專家簡森瓊斯（N. R. Jenzen-Jones）檢視影片後證實，從畫面中散落的小型物體數量來看，這枚伊朗飛彈使用載荷彈頭，在空中釋放子炸彈。

到了6日，以軍警告稱伊朗可能發射集束炸彈，拆彈專家警告集束炸彈的危險性。集束彈藥會在空中爆炸釋放子彈藥，部分彈藥可能不會在撞擊時爆炸，會隨著時間推移造成傷亡；支持禁用集束炸彈人士指出，集束炸彈會造成無差別殺傷，持續危害平民安全。

以色列與伊朗都不是集束彈藥公約（Convention on Cluster Munitions）締約國。自從這場美以針對伊朗的戰爭爆發以來，以色列施行軍事審查制度，飛彈墜落地點通常不對外開放，直到清除伊朗飛彈殘骸與未爆彈為止。