藝創教案3／16起開放學校報名　錄取20校最高補助6萬

記者高堂堯／南投報導

為深化工藝教育向下扎根、促進工藝文化融入校園教學，國立臺灣工藝研究發展中心辦理「115年工藝校園扎根教案發展計畫－工藝入校。藝創教案」，即日起啟動合作學校徵選作業，邀請全臺公私立國小、國中及高級中等學校踴躍參與。

工藝中心指出，本計畫旨在促進工藝文化平權，鼓勵學校結合在地文化特色，與工藝家協力發展具創造性的工藝教案，讓學生們在「做中學、學中做」的過程中，培養跨域思考能力與生活美感素養，深化對工藝、工序與美學的理解，讓工藝真正落實於校園日常；報名時間自3月16日至3月31日止，預計錄取20所學校，每校最高挹注6萬元執行經費，以支持教案發展與課程實施。



工藝中心主任陳殿禮表示，工藝是技藝的傳承，亦承載著地方記憶與世代智慧；《工藝入校。藝創教案》以沉浸式工藝體驗為核心，呼應H₂O 水哲學（Human Heart Over-all）所強調的人本精神與自然順應，使工藝如水般流動於校園之中，同時滋養著校園生活場域，提升學習環境與文化氛圍，透過參與五感的工藝實作學習過程，成為孩子在校園中最幸福、最自在的學習時光。



工藝中心提醒，相關報名資訊及活動簡章，可參閱該中心官網或官方臉書，誠摯邀請有興趣加入的學校共同參與本項計畫，攜手打造文化進入校園、工藝融入生活的永續教育願景。