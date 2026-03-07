新北萬金石馬拉松3／15開跑　交通疏導與管制措施一次看

▲「2026新北市萬金石馬拉松」將於3月15日開跑，吸引國內外近1萬3,000名選手參賽。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／新北報導

「2026新北市萬金石馬拉松」將於3月15日（星期日）上午6時在新北市萬里區太平洋建設第二停車場鳴槍開跑，今年吸引國內外近1萬3,000名選手參賽。金山警分局規劃交通疏導與管制勤務，將於當日清晨5時起在萬里、金山及石門等賽道路段部署警力與義交維持交通秩序，確保活動順利進行，並呼籲用路人配合改道或依現場指揮通行，共同維護交通順暢與安全。

「新北市萬金石馬拉松」本次賽事相關資訊如下：

一、賽事時間：2026年3月15日（星期日）6時至13時。

一、管制時間：2026年3月15日（星期日）0時至14時。

二、比賽路線：太平洋建設第二停車場（起點）→台2線→萬里隧道→右轉下社路→民生路→公園路→磺港路→磺清路→台2線→石門實中體育館前(折返點)→台2線→磺清路→磺港路→公園路→民生路→下社路→萬里隧道→台2線→太平洋建設第二停車場（終點）。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲新北萬金石馬拉松競賽路線圖。（圖／新北市金山警分局提供，下同）

三、相關交通管制措施：

（一）賽道交通管制：

1、3月15日00時至14時，管制台二線【鎮北宮路口至下社路口】、【中山清水路口至石門加油站前】，萬里往淡水方向全線車道。2、3月15日00時至10時。管制台二線【下社路口至中山清水路口】，萬里往淡水方向全線車道。（單程賽道，提早解除管制）3、3月15日00時至14時金山區台2線左轉自磺清路-磺清橋-磺港路-民生路-萬金橋-萬里區下社-左轉台2線全線車道。4、3月15日00時至8時30分萬里區台2線往石角路-漁澳路-東澳路-港東路-港西路（單程賽道，提早解除管制），後續僅持續管制野柳隧道往台二線方向路段全線管制。

（二）調撥車道措施：

1、台2線萬里往金山方向之車道（太平洋建設第二停車場至下社路口）全線封閉。於台2線金山往基隆方向，鎮北宮路口內線車道開始實施調撥。2、往野柳方向之車輛於鎮北宮路口引導至台2線萬里往金山方向調撥車道行駛至玉田路口左轉玉田路，往金山方向車輛維持原車道至玉田路口進入調撥車道直行。

（三）車輛替代道路規劃：

1、金山市區(中山路):於活動當日金山市區交通管制車輛，需從法鼓路與三界壇路進出台2線與中山路。2、野柳風景區: 6點到8點30分封閉管制無法進出，8點30分以後可以由山區道路(玉田路)前往龜吼、野柳地區。3、磺港地區: 於活動當日可由社寮聯絡道進入金山市區，再循法鼓路與三界壇路進出台2線。

（四）車輛分流管制：

1、賽事當天如有民眾搭乘大型車前往會場，請於台二線濱海公路與基金三路路口進行分流，大型車行駛基金三路直行舊台二線，行經萬里區景美路、瑪鋉路接回台二線前往會場；自行駕駛小型車部分請沿台二線行駛濱海公路前往會場。2、賽事當日5時10分起，將於台二線瑪鋉路口（白宮行館）進行管制，大型車輛僅能駛至該路口後路邊停車下客，不得再往前駛入會場周邊，民眾須步行前往會場，以維會場周邊交通順暢。

（五）小型車停車區域規劃：

1、萬里漁港內路邊單向停車（約100部）。2、獅頭路雙向路邊停車（約305部）。3、中福路、忠六街雙向路邊停車（約279部）。4、台二線白宮行館對面（往基隆方向車道）路肩空間（約100部）。5、往鎮北宮道路右側單向路邊停車（約57部）。6、玉田路雙向路邊停車（約500部）。請民眾多加利用周邊停車區域，再步行或搭乘接駁車進入會場，避免會場車流量過載造成壅塞。

接駁車地點：獅頭路、中福路、萬里漁港、白宮行館。

賽事當天交通管制期間，所有車輛禁止跨越賽道，行人部分請依現場交通疏導人員指揮通行，民眾當天如有使用車輛外出之需求，請提前於3月14日晚上20時前將車輛移置非管制區域。另外主會場周邊台2線路肩公告禁止臨時停車，主辦單位將密集擺設交通錐和連桿將賽事路段區隔，選手請勿任意停放車輛，違規車輛將拖吊至周邊不妨礙賽事進行地點，請參賽選手特別注意。

金山警分局為加強宣導萬金石馬拉松相關管制措施，同時利用分局臉書專頁、警察廣播電台、地區電台及有線電視等多元管道，加強推播提醒用路人，路跑當日駕車行經賽事周邊路段時請減速慢行，遵循警察、義交及工作人員指揮疏導，並隨時收聽警察廣播電台即時路況報導，遇有緊急事件，請使用替代道路，以維護交通安全與順暢。