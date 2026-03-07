　
生活

會計所考題與補習班雷同　政大發聲明：命題整合國考、教科書

▲▼政大校門口。（圖／記者許敏溶攝）

▲政大會計系碩士班考題遭質疑洩題，政大今在網站說明，重申未影響考試公平性。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

政大會計所筆試題目遭網友質疑洩題，教育部昨更前往政大實地訪視。政大今（7日）發表「給考生的一封信」，指經過專業審查機制與招生委員會審議，政大試題與補習班試題在命題架構及實質考點上均存在明顯差異，包括爭議第四、第五題取自國家考試與教科書，再經過擴充深化，故已公告面試錄取名單。

一名網友在Dcard以「115政大研究所與補習班模考相似度請益」為題PO文，指出有朋友認為這次政大研究所會計所筆試考題，和補習班模擬考題型十分類似，更表示兩份考題「比較像是已經提前知道會出什麼題目」。原PO更表示，經過對比2份考題後，「除了數字有不同，其餘敘述都相同」，質疑恐有洩題嫌疑，甚至有爭議考題占100分當中一半。

政大校方在第一時間否認，隨後教育部在昨天下午到政大實地訪視，檢視命題及招生考試過程。教育部表示，若查處屬實，確有違反招生規定、洩題或其他與補習班不當連結等狀況，絕不寬貸。

政大今天則在網站上公告「政大給考生的一封信」，針對試題相似爭議釋疑。校方指出，在2月8日接獲相關訊息後，立即要求學系與命題委員針對疑義提出說明，並在2月11日回覆陳情人。

政大表示，3月2日再次接獲更多細節檢舉信，立即啟動專業審查機制，邀集4位具中級會計學專業背景審查委員（包含2位校內及2位校外委員），針對試題內容、命題架構及實質考點進行獨立審閱與比對分析。本周三政大招生委員會針對4份審查意見進行審議，經充分討論後，同意4份審查意見之評議，並決議依招生程序公告面試錄取名單。

政大進一步說明，針對外界流傳「參加補習班模考即可取得50分」說法，經過專業審查逐題比對後，認為與事實存在明顯落差。題目相似處多屬文字與情境元素或題型結構上的相似，但命題的設問重視考生思維層次的辯證與整合，考試重點不同，「本校試題與補習班試題自然產生明顯差異。」而爭議第四、第五題取自國家考試與教科書，再經過擴充深化。

政大也強調，外部試題多屬單一知識點或單一交易情境的片段式測驗，而政大試題則採整合式題組設計，考生需整合多項會計觀念並進行分析與判斷，其評量重點與作答要求的測驗深度均明顯不同，兩者在命題本質與評量目的上並不相同。校方說，綜合專業審查結果，這次試題具備專業評量功能，整體命題屬合理範圍，未影響考試公平性。

03/05 全台詐欺最新數據

會計所考題與補習班雷同　政大發聲明：命題整合國考、教科書

政大碩班考試撞題補習班　教育部派員訪視：若洩題絕不寬貸

政大在2月初舉行碩士班考試，但遭網友爆料，會計所題目和補習班考題，「除數字有不同，剩下敘述都相同」，質疑可能洩題，但遭到校方否認。教育部表示，今（6日）下午將到政大實地訪視，檢視命題及招生考試過程，若查處屬實，確有違反招生規定、洩題或其他與補習班不當連結等狀況，教育部絕不寬貸。

政大會計碩士班考試抄襲疑雲

