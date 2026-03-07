報廢機車「沒回收」遭偷騎　原車主挨罰5900元

記者黃翊婷／綜合報導

女子小芸（化名）3年前將機車報廢，沒想到2024年11月該輛機車竟遭A男懸掛車牌騎上路，結果被警員查獲，她因此收到一張5900元的罰單。雖然小芸提告主張應該處罰A男，而不是她，但台中高等行政法院法官認為她沒有善盡監督管理之責，日前裁定駁回。

▲小芸報廢的機車被別人偷騎上路，她因此挨罰5900元。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，小芸2023年10月辦理機車報廢登記，2024年11月A男卻重新掛上車牌，並騎乘該機車外出，行經台北市一處路口時被警員攔查；警員認為小芸有「報廢登記之汽車仍行駛」、「使用他車牌照」的違規行為，因此製單舉發。

小芸挨罰5900元罰鍰，她不服氣，決定提出行政訴訟並表示，機車報廢之後，她依照指示沒有將機車停放在公眾通行之處，而是停放在朋友家，沒想到仍遭不明人士偽造車牌騎上路，相關單位應該處罰實際行為人（A男），而不是處罰她。

不過，台中高等行政法院法官表示，監理機關明確指示，「車輛報廢後，不得再重新申領牌照，無牌車體請勿使用或停放於道路、公眾通行之處，並請洽環保機構廠商處理車體回收，以免違規受罰」，小芸卻在登記報廢之後，將機車停放於友人家，直到被警方查獲違規上路，已經停放長達1年以上，可見她並未遵守指示以「洽環保機構廠商處理車體回收」的方式處置機車，難認盡到管理處置的責任。

法官指出，報廢車輛不能行駛上路，小芸卻將機車長期停放在友人家，友人是誰、家在何處、小芸如何監督管理，她都沒有提供相關事證，難認已盡到監督管理之責。

最終，法官認定此案小芸違規事實明確，交通部公路局台中區監理所依法處分，並無違誤，於是裁定駁回小芸的訴求，全案仍可上訴。