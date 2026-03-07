　
社會 社會焦點 保障人權

花蓮翁異物卡喉命危！救護員插管搶命　曝關鍵處理流程救命

▲新版成人異物梗塞急救法示意圖。（圖／花蓮消防局提供，下同）

新版成人異物梗塞急救法示意圖。（圖／花蓮消防局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣消防局特搜大隊吉安分隊於日前接獲救災救護指揮科通報，指稱吉安鄉轄內有一患者因異物梗塞昏迷，家屬正接受消防局指揮科派遣員線上指導心肺復甦術（DA-CPR）中，隨即派遣吉安分隊救護人車出勤。
 
救護人員抵達現場時，家屬表示患者於進食中突然發生異物梗塞。救護員到場評估確定為 OHCA（到院前心肺功能停止），隨即實施高品質 CPR 並貼上 AED 監測（顯示不建議電擊）。由於患者口腔內有大量食糜及粥狀物阻塞呼吸道，高級救護技術員（EMTP）劉冠麟及救護人員郭忠諭、莊曜宇，合力立即使用抽吸器進行清理，並果斷實施氣管內管插管以建立確切呼吸道。
 
救護團隊同時建立骨針路徑，並注射腎上腺素，在高效能的團隊合作下，患者於送醫途中成功恢復自發性血液循環（ROSC），隨後由救護人員給予適當處置並緊急送醫，順利挽救一條寶貴生命。

▲新版成人異物梗塞急救法示意圖。（圖／花蓮消防局提供，下同）

民眾CPR+AED成人簡易版流程，同時聽從119執勤人員指示。

 花蓮縣消防局表示，具備正確的急救知識，在緊急時刻可以救人一命。根據 2025 年 AHA（美國心臟協會） 最新指引，針對清醒的異物梗塞患者，應採取的處理流程如下：首先實施 5 次背部拍擊。施救者位於患者側後方，一手支撐患者胸部使其身體略微前傾，另一手掌根在兩肩胛骨之間用力拍擊。若背部拍擊無效，則改實施 5 次腹部擠壓（哈姆立克法）。施救者環抱患者腹部，一手握拳並將拇指對準患者肚臍上方，另一手包覆拳頭，向內、向上快速擠壓。施救者應持續以「5 次拍背、5 次擠壓」的頻率交替實施，直到異物排出或患者失去意識為止。特別注意：若患者一旦失去意識（昏迷），應立即停止哈姆立克法，改為實施 CPR（心肺復甦術）。在每次按壓後、吹氣前，應先觀察口中是否有異物，若肉眼可見則嘗試移除，切勿盲目掏挖，以免將異物推入更深處，透過第一時間有效適當處置，以挽救寶貴生命。

另外消防局亦提醒若有任何人命搶救或救護事件發生，請立即撥打119報案，平時可事先於手機上安裝「消防防災e點通」，在緊急需求時可以一鍵報案，使119派遣員可立即獲得位置座標即時派援，以保自身或他人生命安全，並提醒平時勿隨意撥打119電話，或謊報火警、救護等案件，目前依據消防法第36條規定「謊報火警或無故撥火警電話者可處新台幣一萬元以上，五萬元以下罰鍰」，以避免浪費社會資源，保障自己與家人生命財產安全。

03/05 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

