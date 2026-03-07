　
地方 地方焦點

花蓮「育嬰留停」上路！30日內享8成薪　雇主可申領獎勵金

▲▼勞動部新修育嬰留停照顧彈性化3配套辦法。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼勞動部新修育嬰留停照顧彈性化3配套辦法。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

《性別平等工作法》部分條文修正施行至今屆滿兩週年。這兩年來，花蓮縣政府致力於建構一個更具包容性與彈性的勞動環境，除強化職場性騷擾防治外，更透過多元配套措施，讓受僱者能安心兼顧工作責任與家庭照顧。

為回應現代家庭對於彈性照顧的需求，勞動部自今年1月1日起，擴大推動「育嬰留停照顧彈性化」方案，花蓮縣政府積極配合推廣，重點如下：
育嬰留停「以日申請」： 勞工得以「日」為單位申請育嬰留職停薪（合併不超過30日），期間仍享有8成薪資補助。

家庭照顧假「以小時計算」： 家庭照顧假與因照顧家人的事假，放寬得以「小時」為單位申請，雇主不得因此扣發全勤獎金。

微企獎勵金：為鼓勵小微企業（未滿30人）包容勞工申請以日為單位之育嬰留停，雇主每讓勞工申請1日育嬰留停，可向勞保局申請定額獎勵金1,000元。

▲▼勞動部新修育嬰留停照顧彈性化3配套辦法。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

育嬰留停彈性化方案。

縣長徐榛蔚表示：「花蓮的韌性來自於家庭的穩定」。我們深知後山的育兒路徑比都會區更具挑戰，長距離通勤與部落照顧需求更需彈性支援。推動彈性育職停照顧彈性化方案，不只是法律的落實，更是對花蓮青年留鄉奮鬥、平衡職涯與育兒的具體支持。

花蓮縣政府社會處特別提醒，受僱者依法申請育嬰留職停薪及家庭照顧假時，雇主不得拒絕也不得視為缺勤而影響其全勤獎金、考績或為其他不利之處分。如有違反，應處新台幣2萬元以上30萬元以下罰鍰，並公布單位名稱及負責人姓名。

有關「育嬰留停照顧彈性化」相關資訊，可至勞動部網頁查詢：https://www.mol.gov.tw/1607/28162/28166/28284/28294/lpsimplelist
如有個案諮詢需求，歡迎電洽花蓮縣政府社會處勞資科：（03）822-7171分機390、391。

03/05 全台詐欺最新數據

花蓮「育嬰留停」上路！30日內享8成薪　雇主可申領獎勵金

花蓮「育嬰留停」上路！30日內享8成薪　雇主可申領獎勵金

