社會 社會焦點 保障人權

火鍋一條街「人行道曬花菜乾」恐怖在地美食畫面曝　警要罰了

▲火鍋一條街人行道上竟大喇喇的曬花菜乾。（圖／翻攝自fb/{仁武人}※大小事）

▲火鍋一條街人行道上竟大喇喇的曬花菜乾。（圖／翻攝自fb/{仁武人}※大小事）

記者許宥孺／高雄報導

高雄仁武區仁雄路素有「火鍋一條街」之稱，短短900公尺就開了10家火鍋店，不過近日有居民發現，竟有人在火鍋一條街上的人行道曬花菜乾，不僅沒鋪塑膠墊，除了「接地氣」恐有衛生疑慮之外，還佔據人行道，警方已派員要求清除，另可依《道路交通管理處罰條例》開罰最高2400元罰鍰。

一名網友在地方社團發布貼文表示，在仁雄路的人行道曬花菜乾，好扯喔，「在仁武什麼事情都有可能發生」。照片則拍下，人行道邊緣竟撲滿至少綿延5公尺長的花菜乾。

由於仁雄路上有許多餐廳，居民見狀直呼超噁，「至少鋪墊個東西吧！人行道上搞不好有狗尿狗大便，檳榔汁，吐痰....... 哪家餐廳的嗎？是給客人吃的嗎？我絕對不去！」、「剛才看到還有曬蘿蔔乾」、「真的農家都有自家的曬場，都會舖上墊子，塑膠布隔開地上，這樣是要嚇人。」、「可以知道是不是餐廳的嗎？我想要避雷」、「那地乾淨嗎？吃二氧化碳的花椰菜乾~道路奇景」。

警方對此表示，人行道屬公共通行空間，若在道路或人行道上堆置物品影響通行，涉及違反道路交通管理處罰條例第82條規定，可處新臺幣1200元以上2400元以下罰鍰，並責令清除。警方已派員前往現場要求清除並掣單舉發，呼籲民眾切勿在道路占用堆置物品，共同維護安全順暢的用路環境。

23歲賓士男「吸喪屍煙彈載19歲妻」猛撞7車！　女駕駛車剩一半慘死

宜蘭賓士猛撞7車　銀車「半截消失」女駕駛OHCA　恐怖瞬間曝

