大谷翔平場上「比出1手勢」藏玄機！內行球迷秒懂：後輩設計的

2026年世界棒球經典賽（WBC）C組預賽在東京巨蛋舉行，日本隊以13比0、7局提前結束比賽，擊敗中華隊。在比賽過程中，就有網友注意到，大谷翔平突然在場上做出1個手勢，納悶那是什麼意思？事實上，這個動作藏有玄機，不僅充滿日本文化特色，還有把分數點起來的意義。

大谷翔平比出1手勢

昨天在場上，大谷翔平突然一邊奔跑，一邊比出一個手勢。他將左手做出類似「捧起」的動作，右手則稍微握起，順時針轉了兩圈。就有網友看到後，忍不住拋問，這個手勢是什麼意思？

有網友便解答，「慶祝動作是泡抹茶，日本的前後輩制嚴重，是大谷翔平請後輩設計的，融入日本文化還可以拉近前後輩感情」、「是抹茶的意思喔」。還有網友補充，完整動作還包含了「喝茶」的手勢。

「喝茶手勢」結合日本文化、商業背景

據了解，為了尋找能接棒上屆「胡椒研磨器」的慶祝姿勢，大谷翔平先前特別請學弟北山亘基構思慶祝動作。來自京都的北山亘基決定從家鄉文化取材，並結合大谷翔平個人的商業合作背景，設計「喝茶手勢」的動作，當打者站上壘包時，右手需做出握著圓筒茶杯的姿勢，左手托住底部，連續轉動兩次後做出飲茶動作。

北山亘基表示，「因為是代表日本在世界舞台戰鬥，傳統文化最合適，加上大谷前輩本身有代言知名茶飲品牌的廣告，我覺得如果能在壘包上表現出正確的飲茶方式，應該會很有趣」。他也解釋，「點（たてる）」除了有「點茶」的意思，也能寫成「點數的點」，象徵把茶「點」起來，也把分數點起來，大家一起拿下得分。

此外，大谷翔平5日晚間透過IG發文，在文中放著「日本國旗」與「抹茶」2個符號，讓日本網友、球迷都秒懂他的意思。

中華隊、韓國隊也有專屬動作

除了日本有特殊的手勢，中華隊也有「抓手腕」的動作，隊長陳傑憲表示，這個動作象徵「手牽手、心連心」，代表團結一致迎戰強敵；韓國則是「搭飛機」，代表要讓全隊晉級複賽後，一起搭包機前進美國。