「大谷翔平1動作、日本派最強先發陣容」她感動：很看得起台灣

▲日本隊大谷翔平獲選為單場最有價值球員。（圖／記者林敬旻攝）

▲大谷翔平。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

中華隊在經典賽對上日本隊，以0比13遭提前結束比賽，賽事掀起討論。科技專家許美華表示，雖比分懸殊，但看到日本隊精銳盡出、排出最強先發陣容應戰，反而讓她相當感謝，「真的很看得起台灣隊（中華隊）」。她也特別提到，大谷翔平轟出滿貫砲後的一個動作，展現對對手與比賽的尊重，令人感動。

許美華指出，日本隊本場派出大聯盟頂級投手山本由伸先發，加上陣中擁有多名大聯盟等級球星，包括二刀流球星大谷翔平等，幾乎以完整主力陣容迎戰台灣。她直言，日本隊沒有因為戰力優勢而保留實力，「排出第一王牌山本由伸先發，還有最強的先發陣容，真的很看得起台灣隊（中華隊）。」

中華隊「越級打怪」　她期許放開打：輸過沒怕過

她也坦言，這場比賽本來就是「越級打怪」。許美華分析，日本隊整體戰力極強，不只有多名大聯盟球員，大谷翔平與山本由伸更是MVP等級的頂級球星，因此中華隊面對這樣的對手，本來就相當艱難。

不過，許美華表示，比賽中仍有不少讓人印象深刻的畫面。像是大谷翔平在二局下轟出滿貫全壘打打破僵局後，跑壘時神情相當嚴肅，並未過度慶祝，只是簡單揮手向觀眾致意。她認為，大谷在那一刻展現出對比賽與對手的尊重，「不愧是讓人喜歡的大谷」。

此外，她也提到，台灣打者在比賽中仍努力與山本由伸纏鬥，甚至在滿壘情況下讓山本帶著失望神情退場，讓她看了相當感動。許美華最後也替中華隊加油，認為接下來對捷克與韓國的比賽仍有機會，「就放開來打吧，我們輸過，但沒怕過。」

「費仔」發威！國家隊首安即首轟　WBC中華隊史第3發滿貫砲
快訊／張育成安打！　中華隊8比0領先
快訊／莊陳仲敖無失分退場！　林昱珉接替
日韓大戰「韓國先發派他」！　球迷分析：要抓台灣
快訊／費仔轟出滿貫砲！

經典賽日本隊中華隊大谷翔平山本由伸

