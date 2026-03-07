　
嘉義燈會瑪利歐「？磚塊」提燈超搶手　預約8分鐘就搶光！

▲▼ 「叮」一聲金幣入袋！嘉義燈會瑪利歐「？磚塊」提燈瘋搶　8分鐘秒殺、轉手行情飆破800元 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼ 「叮」一聲金幣入袋！嘉義燈會瑪利歐「？磚塊」提燈瘋搶　8分鐘秒殺、轉手行情飆破800元 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

2026台灣燈會自3月3日於嘉義縣開燈以來，現場星光熠熠，但最亮眼的竟不是主燈，而是民眾手中那盞會發聲的「黃色方塊」。嘉義縣政府今年首度與國際重量級IP「超級瑪利歐」合作，推出限量版「？磚塊」小提燈，不僅造成每日上午9點預約系統「準時癱瘓」，更有民眾私下喊出高達800元的轉手價，引爆全台收藏狂熱。

這款由任天堂官方授權的提燈，完美還原了遊戲中經典的黃色問號磚塊造型。不同於傳統提燈僅提供照明，該款設計內建「重力感應器」，民眾只要由下往上輕輕一拍，提燈便會發出玩家耳熟能詳的「叮」獲取金幣音效。

現場民眾興奮表示：「這不只是提燈，這是童年夢想實體化！」這種高度互動性讓它在今年全台燈會大戰中脫穎而出，徹底碾壓台北的「柯博文」與高雄的「超人力霸王」，成為年度最強周邊。

▲▼ 嘉義燈會瑪利歐「？磚塊」提燈瘋搶　8分鐘系統秒殺當機。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼ 嘉義燈會瑪利歐「？磚塊」提燈瘋搶　8分鐘系統秒殺當機。（圖／記者翁伊森翻攝）

為了獲取這款夢幻逸品，民眾必須經歷「運氣」與「體力」的雙重考驗。嘉義縣政府採取數位雙軌制：除了每日上午9點在線上預約系統拚手速（開搶8分鐘內即告售罄）外，民眾也可以透過走訪故宮南院、東石漁人碼頭等5大指定景點完成手機集章，高難度的門檻反而推升了提燈的稀缺性。

▲▼ 嘉義燈會瑪利歐「？磚塊」提燈瘋搶　8分鐘系統秒殺當機。（圖／記者翁伊森翻攝）

目前在各大臉書社團與交換平台，瑪利歐提燈已成為「強勢貨幣」，不僅有民眾喊出用「超人力霸王」貼錢交換，網路溢價更從原來的免費贈品一路飆升至600元甚至800元不等，身價翻倍驚人。

相關新聞

台灣燈會行動i郵車體驗熱烈排隊中

台灣燈會行動i郵車體驗熱烈排隊中

2026 台灣燈會於嘉義縣政府廣場盛大登場，自 3 月 3 日元宵節晚間正式揭幕，由嘉義縣長翁章梁主持點燈儀式，透過大型燈藝、藝術展演與無人機科技，展現嘉義深厚的文化底蘊與城市魅力。嘉義郵局積極參與盛會，自 3 月 3 日至 15 日於燈會市集區設置特色行銷攤位，成為場內最具人氣的亮點之一。

2026燈會私房亮點　鹿草重寮『光之境』

2026燈會私房亮點　鹿草重寮『光之境』

瑪莎拉蒂Grecale休旅特別版亮相

瑪莎拉蒂Grecale休旅特別版亮相

燈會萌力十足！療癒犬與獵狗公亮相

燈會萌力十足！療癒犬與獵狗公亮相

嘉義戀人公園 WBC大型應援派對

嘉義戀人公園 WBC大型應援派對

23歲賓士男「吸喪屍煙彈載19歲妻」猛撞7車！　女駕駛車剩一半慘死

23歲賓士男「吸喪屍煙彈載19歲妻」猛撞7車！　女駕駛車剩一半慘死
宜蘭賓士猛撞7車　銀車「半截消失」女駕駛OHCA　恐怖瞬間曝

宜蘭賓士猛撞7車　銀車「半截消失」女駕駛OHCA　恐怖瞬間曝

關鍵錄音遭清除、證據全消失！林宅血案背後誰在操控？｜鑑識專家謝松善 阿善師｜林宅血案●下｜《我在案發現場》

關鍵錄音遭清除、證據全消失！林宅血案背後誰在操控？｜鑑識專家謝松善 阿善師｜林宅血案●下｜《我在案發現場》

2026台灣燈會嘉義開幕吸百萬人潮　21m阿里山主燈點亮轉型科技願景

2026台灣燈會嘉義開幕吸百萬人潮　21m阿里山主燈點亮轉型科技願景

背水一戰！莊陳仲敖明掛帥先發　中華隊對戰捷克搶首勝

背水一戰！莊陳仲敖明掛帥先發　中華隊對戰捷克搶首勝

