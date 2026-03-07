嘉義燈會瑪利歐「？磚塊」提燈超搶手　預約8分鐘就搶光！

▲▼ 「叮」一聲金幣入袋！嘉義燈會瑪利歐「？磚塊」提燈瘋搶 8分鐘秒殺、轉手行情飆破800元 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導



2026台灣燈會自3月3日於嘉義縣開燈以來，現場星光熠熠，但最亮眼的竟不是主燈，而是民眾手中那盞會發聲的「黃色方塊」。嘉義縣政府今年首度與國際重量級IP「超級瑪利歐」合作，推出限量版「？磚塊」小提燈，不僅造成每日上午9點預約系統「準時癱瘓」，更有民眾私下喊出高達800元的轉手價，引爆全台收藏狂熱。

這款由任天堂官方授權的提燈，完美還原了遊戲中經典的黃色問號磚塊造型。不同於傳統提燈僅提供照明，該款設計內建「重力感應器」，民眾只要由下往上輕輕一拍，提燈便會發出玩家耳熟能詳的「叮」獲取金幣音效。

現場民眾興奮表示：「這不只是提燈，這是童年夢想實體化！」這種高度互動性讓它在今年全台燈會大戰中脫穎而出，徹底碾壓台北的「柯博文」與高雄的「超人力霸王」，成為年度最強周邊。

為了獲取這款夢幻逸品，民眾必須經歷「運氣」與「體力」的雙重考驗。嘉義縣政府採取數位雙軌制：除了每日上午9點在線上預約系統拚手速（開搶8分鐘內即告售罄）外，民眾也可以透過走訪故宮南院、東石漁人碼頭等5大指定景點完成手機集章，高難度的門檻反而推升了提燈的稀缺性。

目前在各大臉書社團與交換平台，瑪利歐提燈已成為「強勢貨幣」，不僅有民眾喊出用「超人力霸王」貼錢交換，網路溢價更從原來的免費贈品一路飆升至600元甚至800元不等，身價翻倍驚人。