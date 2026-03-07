　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

向藍白軍購特別條例喊話？　AIT曝「以實力求和平」是唯一正途

▲▼AIT在粉專語帶玄機貼出，「以實力求和平」的照片。（圖／翻攝自Facebook／AIT）

▲AIT在粉專語帶玄機貼出，「以實力求和平」的照片。（圖／翻攝自Facebook／AIT）

實習記者石嘉豪／台北報導

行政院提出以8年為期共1.25兆的國防預算特別條例，在遭在野黨杯葛逾3個月後，昨（6日）與國民黨「3800億+N」軍購特別條例版本併案付委審查。對此，美國在台協會（AIT）在粉專貼出川普曾經說過的「以實力求和平」字眼，似乎有向在野黨喊話的弦外之音。

行政院為強化防衛韌性與應對不對稱戰力之需求，於去年11月底提出1.25兆國防特別條例草案，但卻在立法院程委會持續遭藍白聯手阻擋10次，完全無法排入院會議程，更遑論付委審查。直至昨日才在立法院院會中，與國民黨團「3800億＋N」版本，一起付委，並將與1月已付委的民眾黨團4000億版本併案審查。

AIT發言人則在行政院版本付委後回應媒體指出，持續對台灣宣布400億美元（約新台幣1.25兆元）的國防採購特別預算表示歡迎。此外，在美伊戰火之際，AIT粉專還貼出美國總統川普的照片，並配上「以實力求和平」的文字，與「這是唯一正途」（The only way）的內文，不免讓人聯想，美方此舉是否在向在野黨喊話，其所提出的軍購條例版本似有不足？

03/05 全台詐欺最新數據

