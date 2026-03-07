聯合國駐軍遭飛彈轟炸2士兵重傷　秘書長警告「情勢恐失控」

▲聯合國駐黎巴嫩臨時部隊（UNIFIL）。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

中東戰火延燒以色列與黎巴嫩邊境地區，聯合國駐黎巴嫩臨時部隊（UNIFIL）基地6日遭到飛彈襲擊，造成迦納派駐當地的2名維和士兵重傷。面對局勢不斷惡化，聯合國秘書長古特瑞斯（António Guterres）同日警告這場中東戰事可能失控，呼籲展開外交談判。

維和基地遭飛彈襲擊 官方要查

這起事件發生在黎巴嫩西南部庫札（Al Qawzah）的基地內。迦納武裝部隊表示，其位在黎巴嫩南部的總部6日傍晚，在不到10分鐘的時間內連續遭受2次飛彈攻擊，造成2名士兵傷勢嚴重、1人受到精神心理創傷，且基地餐廳受到波及完全燒毀。

迦納武裝部隊的聲明並未具體指明飛彈是以色列發射還是真主黨發射，僅表示這是以色列國防軍（IDF）與真主黨交火的後果，已向紐約聯合國總部正式提出申訴。

聯合國駐黎巴嫩臨時部隊（聯黎部隊）向CNN透露，將針對這起攻擊事件展開調查，「任何針對聯合國維和人員的攻擊都嚴重違反國際人道法和安全理事會第1701號決議，可能構成戰爭罪。」

對此，以色列軍方表示已知悉維和士兵受傷的消息，並宣稱「發射源（即誰開火）正在調查中」。

情勢恐失控 聯合國秘書長籲談判

聯合國秘書長古特瑞斯6日呼籲各方進行談判終止戰火，稱中東及其他地區的非法攻擊正造成平民巨大的痛苦，更可能危及全球經濟，當前局勢可能演變成超出任何人控制的局面，「現在是時候停止戰鬥，並進行認真的外交談判了」。