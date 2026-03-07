周末北東濕涼　下周兩波冷氣團「低溫探14度」

▲今東北季風增強，下周再有兩波冷氣團接力。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者李姿慧／台北報導

未來一周將有3波冷空氣。今天(7日)東北季風增強，北部和東北部濕涼，下周一和下周四將各有一波冷氣團南下，低溫下探14度，且周一、周二水氣增加，北海岸和宜花有局部較大雨勢，周二雨區最大，北部、東半部、中南部山區都有降雨，3000公尺以上高山可望追雪。

中央氣象署資深預報員林定宜表示，今天受到東北季風影響，北部、東北部天氣涼冷，中南部早晚較冷、日夜溫差大；今天清晨北部、東北部低溫約15度上下，整天涼冷，中南部溫差可達10度以上，桃園以南多雲到晴，大台北、東半部有短暫零星雨。

▲降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

未來降雨趨勢部分，林定宜說明，明天屬於迎風面降雨，白天開始東北季風減弱，基隆北海岸、東半部、大台北地區有短暫零星雨；下周一、下周二水氣增加，其中周一開始基隆北海岸、宜蘭、花蓮有局部較大雨勢，下周二華南雲雨區東移，水氣更多，北部、東半部有局部短暫雨，中南部則有零星短暫雨。

下周三冷空氣減弱，不過仍有水氣，迎風面地區和中南部山區還有短暫或零星雨。下周四、下周五受另一波冷空氣南下影響，基隆北海岸、東半部、大台北山區也有降雨。

▲一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度方面，林定宜表示，今天到明天清晨受第一波東北季風、冷空氣影響，北部、東北部涼冷，其他地區日夜溫差大；明天東北季風減弱，北部、東北部氣溫回升，中南部日夜溫差大。

林定宜指出，下周一冷空氣再度增強，且強度有機會達到大陸冷氣團等級，周二、周三受這波冷氣團等級冷空氣影響，北部、東北部低溫降到14到15度，其他地區低溫為16到17度，中南部則是日夜溫差大。

▲天氣重點。（圖／氣象署提供）

下周三白天冷空氣逐漸減弱，不過下周四、下周五再有一波大陸冷氣團南下，北部、東北部低溫可能降至14到15度，中南部日夜溫差大。

此外，下周二因華南雲雨區東移，加上冷氣團南下，林定宜表示，3000公尺以上高山將有降雪或固態降水機率。