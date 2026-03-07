　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

周末北東濕涼　下周兩波冷氣團「低溫探14度」

▲▼下雨，冬天，冷氣團，寒流。（圖／記者周宸亘攝）

▲今東北季風增強，下周再有兩波冷氣團接力。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者李姿慧／台北報導

未來一周將有3波冷空氣。今天(7日)東北季風增強，北部和東北部濕涼，下周一和下周四將各有一波冷氣團南下，低溫下探14度，且周一、周二水氣增加，北海岸和宜花有局部較大雨勢，周二雨區最大，北部、東半部、中南部山區都有降雨，3000公尺以上高山可望追雪。

中央氣象署資深預報員林定宜表示，今天受到東北季風影響，北部、東北部天氣涼冷，中南部早晚較冷、日夜溫差大；今天清晨北部、東北部低溫約15度上下，整天涼冷，中南部溫差可達10度以上，桃園以南多雲到晴，大台北、東半部有短暫零星雨。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼天氣。（圖／氣象署提供）

▲降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

未來降雨趨勢部分，林定宜說明，明天屬於迎風面降雨，白天開始東北季風減弱，基隆北海岸、東半部、大台北地區有短暫零星雨；下周一、下周二水氣增加，其中周一開始基隆北海岸、宜蘭、花蓮有局部較大雨勢，下周二華南雲雨區東移，水氣更多，北部、東半部有局部短暫雨，中南部則有零星短暫雨。

下周三冷空氣減弱，不過仍有水氣，迎風面地區和中南部山區還有短暫或零星雨。下周四、下周五受另一波冷空氣南下影響，基隆北海岸、東半部、大台北山區也有降雨。

▲▼天氣。（圖／氣象署提供）

▲一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度方面，林定宜表示，今天到明天清晨受第一波東北季風、冷空氣影響，北部、東北部涼冷，其他地區日夜溫差大；明天東北季風減弱，北部、東北部氣溫回升，中南部日夜溫差大。

林定宜指出，下周一冷空氣再度增強，且強度有機會達到大陸冷氣團等級，周二、周三受這波冷氣團等級冷空氣影響，北部、東北部低溫降到14到15度，其他地區低溫為16到17度，中南部則是日夜溫差大。

▲▼天氣。（圖／氣象署提供）

▲天氣重點。（圖／氣象署提供）

下周三白天冷空氣逐漸減弱，不過下周四、下周五再有一波大陸冷氣團南下，北部、東北部低溫可能降至14到15度，中南部日夜溫差大。

此外，下周二因華南雲雨區東移，加上冷氣團南下，林定宜表示，3000公尺以上高山將有降雪或固態降水機率。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/05 全台詐欺最新數據

更多新聞
476 1 9100 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「費仔」發威！國家隊首安即首轟　WBC中華隊史第3發滿貫砲
快訊／張育成安打！　中華隊8比0領先
快訊／莊陳仲敖無失分退場！　林昱珉接替
日韓大戰「韓國先發派他」！　球迷分析：要抓台灣
快訊／費仔轟出滿貫砲！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

會計所考題與補習班雷同　政大發聲明：命題整合國考、教科書

國道基金「營運資金今年底短缺266億」　創7年最大缺口

陳傑憲帶傷練打！她噴淚「真的是精神領袖」　網超擔心：別太勉強

新北萬金石馬拉松3／15開跑　交通疏導與管制措施一次看

嘉義燈會瑪利歐「？磚塊」提燈超搶手　預約8分鐘就搶光！

「大谷翔平1動作、日本派最強先發陣容」她感動：很看得起台灣

周末北東濕涼　下周兩波冷氣團「低溫探14度」

0比13慘敗日本！球迷點名「全盛時期的他」：能壓制日本隊

快訊／金門縣低溫特報　明晨下探10度

深夜4.5地震「台中西屯30年首見」　專家示警：2個斷層能量累積

23歲賓士男「吸喪屍煙彈載19歲妻」猛撞7車！　女駕駛車剩一半慘死

宜蘭賓士猛撞7車　銀車「半截消失」女駕駛OHCA　恐怖瞬間曝

關鍵錄音遭清除、證據全消失！林宅血案背後誰在操控？｜鑑識專家謝松善 阿善師｜林宅血案●下｜《我在案發現場》

2026台灣燈會嘉義開幕吸百萬人潮　21m阿里山主燈點亮轉型科技願景

背水一戰！莊陳仲敖明掛帥先發　中華隊對戰捷克搶首勝

大谷滿貫彈引爆10分大局！台灣0比13遭扣倒　寫預賽最慘紀錄

165名師生被炸死！伊朗小學空襲　初步調查揭「美軍恐須負責」

WBC「抓耙子」 陳柏豪認了發文　 現聲致歉：開玩笑亂寫的(更)

日本超狂打線出爐！大谷翔平1棒登場　賽前練打狂轟驚呼連連

捷克左投先發戰中華隊！　教頭幽默祝福台灣順利「但明天例外」

會計所考題與補習班雷同　政大發聲明：命題整合國考、教科書

國道基金「營運資金今年底短缺266億」　創7年最大缺口

陳傑憲帶傷練打！她噴淚「真的是精神領袖」　網超擔心：別太勉強

新北萬金石馬拉松3／15開跑　交通疏導與管制措施一次看

嘉義燈會瑪利歐「？磚塊」提燈超搶手　預約8分鐘就搶光！

「大谷翔平1動作、日本派最強先發陣容」她感動：很看得起台灣

周末北東濕涼　下周兩波冷氣團「低溫探14度」

0比13慘敗日本！球迷點名「全盛時期的他」：能壓制日本隊

快訊／金門縣低溫特報　明晨下探10度

深夜4.5地震「台中西屯30年首見」　專家示警：2個斷層能量累積

蔡阿嘎直擊「費仔滿貫砲」瞬間！愛妻二伯狂尖叫：我們也有滿貫砲

會計所考題與補習班雷同　政大發聲明：命題整合國考、教科書

陸人社部：人工智慧影響就業　正研究相關政策

報廢機車「沒回收」遭偷騎　原車主挨罰5900元

不斷更新／故意保送費仔！張育成安打2打點　中華隊4上8比0領先

川普曾考慮派美軍進入伊朗　NBC揭「跟外界想的不一樣」

女僕咖啡店色老闆伸狼爪！揉肩摟腰騷擾正妹　倒店仍要賠20萬

台美混血「費仔」國家隊首轟滿貫砲　隊史第3發工作人員急尋撿球球迷

林逸欣送養浪貓「搭高鐵卻把貓放出籠」挨轟！　緊急道歉：是我太無知

中華隊吞2連敗被酸爆！郭泓志感嘆「總被說不夠強」曝球員心聲

CNBLUE不用翻譯了！　鄭容和：我們游刃有餘

生活熱門新聞

台網友神預言「13：0」！賽後50萬人看傻朝聖

結婚26年首次出國！她驚覺「老公1能力」超強

AV女優引退失敗！結婚前夕遭甩　還被職場霸凌

台中地震震央在七期？在地人直呼詭異

台中深夜4.5地震　彰化居民嚇壞：聽到地鳴

台人擠爆東京「1行為太誇張」　日本店員也怒了

0比13慘敗日本！球迷點名「全盛時期的他」：能壓制日本隊

台人狂犯「東京巨蛋3地雷」　大票人罵：此生最恨

台中23：14發生4.5地震！市民嚇壞

今晨11.1℃！半個台灣濕冷　下波雨再擴大

深夜4.5地震「台中西屯30年首見」　專家示警：2個斷層能量累積

有錢人家幾乎都會出現「綠色植物」　6角落擺放可旺財

Toyz宿敵鍾培生求婚！　最美女議員點頭了

「愛愛真的會瘦？」過來人3天激戰20次：瘦了5kg

更多熱門

相關新聞

台中深夜1小時2震　氣象署：能量釋放輪到「地震空白區」

台中深夜1小時2震　氣象署：能量釋放輪到「地震空白區」

台中市西屯區與南屯區昨(6日)深夜在1小時內發生兩起極淺層地震，其中一起規模達4.5，彰化縣最大震度達4級。氣象署表示，昨地震發生在「地震空白區」，地震較為罕見，板塊擠壓的能量過去透過幾起大規模地震釋放，如今輪到比較少發生地震的區域釋放能量，後續可能有規模3.5到4餘震。

台中地震震央在七期？在地人直呼詭異

台中地震震央在七期？在地人直呼詭異

今北台灣濕冷！中部下探12度　下周二又有鋒面報到

今北台灣濕冷！中部下探12度　下周二又有鋒面報到

今晨11.1℃！半個台灣濕冷　下波雨再擴大

今晨11.1℃！半個台灣濕冷　下波雨再擴大

明後天北東有雨　下周一水氣更多「低溫探15度」

明後天北東有雨　下周一水氣更多「低溫探15度」

關鍵字：

天氣氣象氣象署冷氣團東北季風降雨低溫追雪

讀者迴響

熱門新聞

不斷更新／莊陳仲敖2.2局無失分！林昱珉接替

台網友神預言「13：0」！賽後50萬人看傻朝聖

結婚26年首次出國！她驚覺「老公1能力」超強

大谷翔平見到王貞治　1動作全場狂讚

鄭宗哲認清與日差距：全台灣都要面對事實

AV女優引退失敗！結婚前夕遭甩　還被職場霸凌

帥氣男歌手認愛「袁惟仁正妹女兒」熱戀半年

不能再輸！台灣今戰捷克先發打線出爐

陳傑憲骨裂拒休帶傷練打　竟三度開轟

台中地震震央在七期？在地人直呼詭異

費爾柴德認為「全壘打應是界內」

台中深夜4.5地震　彰化居民嚇壞：聽到地鳴

H級寫真偶像祭禁令：別盯我胸部！遭酸「像拉麵店沒麵」

韓媒：自稱「史上最強」中華隊陷淘汰危機

台人擠爆東京「1行為太誇張」　日本店員也怒了

更多

最夯影音

更多
23歲賓士男「吸喪屍煙彈載19歲妻」猛撞7車！　女駕駛車剩一半慘死

23歲賓士男「吸喪屍煙彈載19歲妻」猛撞7車！　女駕駛車剩一半慘死
宜蘭賓士猛撞7車　銀車「半截消失」女駕駛OHCA　恐怖瞬間曝

宜蘭賓士猛撞7車　銀車「半截消失」女駕駛OHCA　恐怖瞬間曝

關鍵錄音遭清除、證據全消失！林宅血案背後誰在操控？｜鑑識專家謝松善 阿善師｜林宅血案●下｜《我在案發現場》

關鍵錄音遭清除、證據全消失！林宅血案背後誰在操控？｜鑑識專家謝松善 阿善師｜林宅血案●下｜《我在案發現場》

2026台灣燈會嘉義開幕吸百萬人潮　21m阿里山主燈點亮轉型科技願景

2026台灣燈會嘉義開幕吸百萬人潮　21m阿里山主燈點亮轉型科技願景

背水一戰！莊陳仲敖明掛帥先發　中華隊對戰捷克搶首勝

背水一戰！莊陳仲敖明掛帥先發　中華隊對戰捷克搶首勝

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面