總統維安偷「峮峮」簽名棒球　陳冠安轟離譜：國安體系失序

▲賴清德觀賞台日交流戰。（圖／取自賴清德臉書）



記者崔至雲／台北報導

台日棒球國際交流賽日前在台北大巨蛋登場，總統賴清德也親臨球場觀戰，不過，未料卻發生維安人員涉嫌在場勘時，偷走6顆棒球，其中包括啦啦隊隊員「峮峮」的簽名球，事後該名維安勤務人員被依竊盜罪移送台北地檢署。對此，台北市議員參選人陳冠安痛斥，「有夠離譜！」連總統身邊的維安體系都如此失序，禁不起一點誘惑，這才是值得警惕的國安危機。

2月27日的賽事賴清德現身觀眾席，孰料，賽事結束後卻傳出休息室內原本放置的簽名棒球遭竊。失主於本月1日晚間前往派出所報案，指稱2月27日在大巨蛋球員休息室內放置的棒球短少6顆，其中包含簽名球。警方受理後展開調查，經調閱相關資料與查證，發現是1名江姓男子將棒球取走。

經《ETtoday新聞雲》追查發現，江姓男子並非一般民眾，而是軍人身分，負責總統公開行程的前端安全檢查勤務。據了解，江男當天疑臨時起意，見休息室角落放置多顆棒球，以為是不要的物品，便將6顆棒球帶走。其中2顆為簽名球，包含人氣啦啦隊員「峮峮」的簽名球。警方通知江男到案說明後，他已主動將相關棒球歸還。

陳冠安說直言，「有夠離譜！」，昔有蔡英文隨扈「超買」私煙，現有賴清德維安「超拿」紀念球。賴清德此前出席台日棒球交流賽，結果維安人員竟然跑進休息室，順手拿走簽名棒球。

陳冠安說，這不是一般工作人員，而是打著「國家安全」名義進場的維安人員。總統維安，是國家最核心、最嚴肅的防線。人民願意給予高度授權，是因為相信這些人是為了保護國家、保護社會，而不是利用權力進入管制區順手牽羊。

陳冠安轟，連總統身邊的維安體系都如此失序，禁不起一點誘惑。這才是值得警惕的國安危機。