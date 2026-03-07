　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

任天堂硬起來！正式開告美國財政部　要求退回非法稅款

▲任天堂，Nintendo。（圖／路透社）

▲美國任天堂已正式對美國政府提起訴訟。（圖／路透社）

記者張方瑀／綜合報導

外媒報導指出，美國任天堂（Nintendo of America）已正式對美國政府提起訴訟，對象包含財政部、國土安全部以及海關及邊境保護局，主因是不滿川普政府的關稅政策，要求政府立即退還已繳納的稅款及利息。

引用最高法院裁決　任天堂：受行政命令「實質損害」

任天堂已向美國國際貿易法院遞交訴狀，內容引述了最高法院在今年2月的一項裁決。該裁決維持下級法院觀點，認定川普政府先前施加的全球關稅為非法行為。

任天堂的律師在訴狀中強調，由於這些「未經授權」的行政命令在執行與課徵上的不法行為，以及公司為了將產品進口至美國所支付的鉅額費用，已使任天堂遭受實質損害。對此，任天堂要求政府必須立即退還已繳納的關稅，並加計相關利息。

Switch去年已漲價　官方證實提告：沒更多資訊

事實上，為了因應市場機制，任天堂早在2025年8月就已調漲了Nintendo Switch的售價，不過目前新款主機Switch 2的價格仍維持不變。針對這起指標性訴訟，美國任天堂在聲明中簡短證實，「我們證實已遞交申請，目前對此議題沒有更多資訊可以分享。」

川普擴大總統權力課稅　多家企業跟進訴訟爭退稅

根據現行法規，貿易政策與稅收理應由國會制定，但川普在上任第一年便利用行政命令與《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）擴大總統權限，將關稅視為懲罰敵手及貿易談判的籌碼。

雖然最高法院的裁決剝奪了川普政府利用IEEPA徵收關稅的權力，卻未明確說明應如何退還先前非法收取的款項。這也導致包含任天堂在內的多家企業，紛紛決定採取法律途徑，認為透過訴訟才是拿回退稅的最佳管道。

關稅恐非最後阻礙　RAM短缺恐再掀漲價潮

據《衛報》報導，美國海關及邊境保護局目前已著手準備退稅處理系統，但這恐怕不代表川普關稅體制的終結。川普在裁決後的記者會上已表示，計畫改用其他更受限的方式來課徵關稅。

除了關稅夾擊，任天堂還面臨另一個嚴峻挑戰。受限於目前全球記憶體（RAM）短缺問題，任天堂未來可能被迫再次調漲遊戲主機的售價。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/05 全台詐欺最新數據

更多新聞
476 1 9100 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「費仔」發威！國家隊首安即首轟　WBC中華隊史第3發滿貫砲
快訊／張育成安打！　中華隊8比0領先
快訊／莊陳仲敖無失分退場！　林昱珉接替
日韓大戰「韓國先發派他」！　球迷分析：要抓台灣
快訊／費仔轟出滿貫砲！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

川普曾考慮派美軍進入伊朗　NBC揭「跟外界想的不一樣」

聯合國駐軍遭飛彈轟炸2士兵重傷　秘書長警告「情勢恐失控」

哈米尼秘密碉堡曝光！地下數十米「驚藏複雜密道」　以軍空襲炸爛

任天堂硬起來！正式開告美國財政部　要求退回非法稅款

台灣晉級有希望！　美220萬網紅分析「1劇本」對台最有利

以軍50戰機「轟炸哈米尼地堡」投百枚炸彈　爆炸畫面曝光

大谷翔平流量炸裂！　滿貫砲「單手硬撈」狂吸2300萬觀看

川普：美國軍火商同意　精密級武器「產量提高至4倍」

出兵伊朗？　美軍利刃「第82空降師」突取消演習待命

伊朗戰爭反成台灣護盾？　外媒：美軍「4天轟2000目標」嚇壞北京

23歲賓士男「吸喪屍煙彈載19歲妻」猛撞7車！　女駕駛車剩一半慘死

宜蘭賓士猛撞7車　銀車「半截消失」女駕駛OHCA　恐怖瞬間曝

關鍵錄音遭清除、證據全消失！林宅血案背後誰在操控？｜鑑識專家謝松善 阿善師｜林宅血案●下｜《我在案發現場》

2026台灣燈會嘉義開幕吸百萬人潮　21m阿里山主燈點亮轉型科技願景

背水一戰！莊陳仲敖明掛帥先發　中華隊對戰捷克搶首勝

大谷滿貫彈引爆10分大局！台灣0比13遭扣倒　寫預賽最慘紀錄

165名師生被炸死！伊朗小學空襲　初步調查揭「美軍恐須負責」

WBC「抓耙子」 陳柏豪認了發文　 現聲致歉：開玩笑亂寫的(更)

日本超狂打線出爐！大谷翔平1棒登場　賽前練打狂轟驚呼連連

捷克左投先發戰中華隊！　教頭幽默祝福台灣順利「但明天例外」

川普曾考慮派美軍進入伊朗　NBC揭「跟外界想的不一樣」

聯合國駐軍遭飛彈轟炸2士兵重傷　秘書長警告「情勢恐失控」

哈米尼秘密碉堡曝光！地下數十米「驚藏複雜密道」　以軍空襲炸爛

任天堂硬起來！正式開告美國財政部　要求退回非法稅款

台灣晉級有希望！　美220萬網紅分析「1劇本」對台最有利

以軍50戰機「轟炸哈米尼地堡」投百枚炸彈　爆炸畫面曝光

大谷翔平流量炸裂！　滿貫砲「單手硬撈」狂吸2300萬觀看

川普：美國軍火商同意　精密級武器「產量提高至4倍」

出兵伊朗？　美軍利刃「第82空降師」突取消演習待命

伊朗戰爭反成台灣護盾？　外媒：美軍「4天轟2000目標」嚇壞北京

會計所考題與補習班雷同　政大發聲明：命題整合國考、教科書

陸人社部：人工智慧影響就業　正研究相關政策

報廢機車「沒回收」遭偷騎　原車主挨罰5900元

不斷更新／故意保送費仔！張育成安打2打點　中華隊4上8比0領先

川普曾考慮派美軍進入伊朗　NBC揭「跟外界想的不一樣」

女僕咖啡店色老闆伸狼爪！揉肩摟腰騷擾正妹　倒店仍要賠20萬

台美混血「費仔」國家隊首轟滿貫砲　隊史第3發工作人員急尋撿球球迷

林逸欣送養浪貓「搭高鐵卻把貓放出籠」挨轟！　緊急道歉：是我太無知

中華隊吞2連敗被酸爆！郭泓志感嘆「總被說不夠強」曝球員心聲

工程會暫緩修採購法　維持「3業者投標始得開標」規定

CNBLUE不用翻譯了！　鄭容和：我們游刃有餘

國際熱門新聞

韓媒：自稱「史上最強」中華隊陷淘汰危機

戰火讓「油氣運不出去」　卡達示警

不保送大谷　日網友讚：台灣堂堂正正對決

台灣晉級有希望！美百萬網紅分析曝光

俄羅斯疑供伊朗「精準定位」　白宮回應

出兵伊朗？　美軍「第82空降師」突取消演習

男飯店擄走紅鶴　強扯下翅膀變態施虐

伊朗戰爭反成台灣護盾　外媒：美軍嚇壞北京

油價飆升！美股周五收黑　三大指數同步下挫

消息人士：俄羅斯疑與伊朗合作，規模全面

川普重磅發文：讓伊朗再次偉大

伊朗接班人將揭曉？　川普拒父傳子

大谷翔平流量炸裂　滿貫砲狂吸2300萬觀看

伊朗狂轟12國！　衝突蔓延中東之外

更多熱門

相關新聞

美7大軍火商同意「產量提高至4倍」

美7大軍火商同意「產量提高至4倍」

美國總統川普6日宣布，該國7大軍火製造商已同意將「精密級武器」產量提升至4倍。他此前宣稱，美國擁有「幾乎無限量的」關鍵武器供應。

出兵伊朗？　美軍「第82空降師」突取消演習

出兵伊朗？　美軍「第82空降師」突取消演習

伊朗戰爭反成台灣護盾　外媒：美軍嚇壞北京

伊朗戰爭反成台灣護盾　外媒：美軍嚇壞北京

俄羅斯疑供伊朗「精準定位」　白宮回應

俄羅斯疑供伊朗「精準定位」　白宮回應

伊朗軍方：摧毀美軍雷達、波灣美油輪陷火海

伊朗軍方：摧毀美軍雷達、波灣美油輪陷火海

關鍵字：

任天堂關稅川普Switch

讀者迴響

熱門新聞

不斷更新／莊陳仲敖2.2局無失分！林昱珉接替

台網友神預言「13：0」！賽後50萬人看傻朝聖

結婚26年首次出國！她驚覺「老公1能力」超強

大谷翔平見到王貞治　1動作全場狂讚

鄭宗哲認清與日差距：全台灣都要面對事實

AV女優引退失敗！結婚前夕遭甩　還被職場霸凌

帥氣男歌手認愛「袁惟仁正妹女兒」熱戀半年

不能再輸！台灣今戰捷克先發打線出爐

陳傑憲骨裂拒休帶傷練打　竟三度開轟

台中地震震央在七期？在地人直呼詭異

費爾柴德認為「全壘打應是界內」

台中深夜4.5地震　彰化居民嚇壞：聽到地鳴

H級寫真偶像祭禁令：別盯我胸部！遭酸「像拉麵店沒麵」

韓媒：自稱「史上最強」中華隊陷淘汰危機

台人擠爆東京「1行為太誇張」　日本店員也怒了

更多

最夯影音

更多
23歲賓士男「吸喪屍煙彈載19歲妻」猛撞7車！　女駕駛車剩一半慘死

23歲賓士男「吸喪屍煙彈載19歲妻」猛撞7車！　女駕駛車剩一半慘死
宜蘭賓士猛撞7車　銀車「半截消失」女駕駛OHCA　恐怖瞬間曝

宜蘭賓士猛撞7車　銀車「半截消失」女駕駛OHCA　恐怖瞬間曝

關鍵錄音遭清除、證據全消失！林宅血案背後誰在操控？｜鑑識專家謝松善 阿善師｜林宅血案●下｜《我在案發現場》

關鍵錄音遭清除、證據全消失！林宅血案背後誰在操控？｜鑑識專家謝松善 阿善師｜林宅血案●下｜《我在案發現場》

2026台灣燈會嘉義開幕吸百萬人潮　21m阿里山主燈點亮轉型科技願景

2026台灣燈會嘉義開幕吸百萬人潮　21m阿里山主燈點亮轉型科技願景

背水一戰！莊陳仲敖明掛帥先發　中華隊對戰捷克搶首勝

背水一戰！莊陳仲敖明掛帥先發　中華隊對戰捷克搶首勝

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面