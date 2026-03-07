任天堂硬起來！正式開告美國財政部　要求退回非法稅款

▲美國任天堂已正式對美國政府提起訴訟。（圖／路透社）



記者張方瑀／綜合報導

外媒報導指出，美國任天堂（Nintendo of America）已正式對美國政府提起訴訟，對象包含財政部、國土安全部以及海關及邊境保護局，主因是不滿川普政府的關稅政策，要求政府立即退還已繳納的稅款及利息。

引用最高法院裁決 任天堂：受行政命令「實質損害」

任天堂已向美國國際貿易法院遞交訴狀，內容引述了最高法院在今年2月的一項裁決。該裁決維持下級法院觀點，認定川普政府先前施加的全球關稅為非法行為。

任天堂的律師在訴狀中強調，由於這些「未經授權」的行政命令在執行與課徵上的不法行為，以及公司為了將產品進口至美國所支付的鉅額費用，已使任天堂遭受實質損害。對此，任天堂要求政府必須立即退還已繳納的關稅，並加計相關利息。

Switch去年已漲價 官方證實提告：沒更多資訊

事實上，為了因應市場機制，任天堂早在2025年8月就已調漲了Nintendo Switch的售價，不過目前新款主機Switch 2的價格仍維持不變。針對這起指標性訴訟，美國任天堂在聲明中簡短證實，「我們證實已遞交申請，目前對此議題沒有更多資訊可以分享。」

川普擴大總統權力課稅 多家企業跟進訴訟爭退稅

根據現行法規，貿易政策與稅收理應由國會制定，但川普在上任第一年便利用行政命令與《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）擴大總統權限，將關稅視為懲罰敵手及貿易談判的籌碼。

雖然最高法院的裁決剝奪了川普政府利用IEEPA徵收關稅的權力，卻未明確說明應如何退還先前非法收取的款項。這也導致包含任天堂在內的多家企業，紛紛決定採取法律途徑，認為透過訴訟才是拿回退稅的最佳管道。

關稅恐非最後阻礙 RAM短缺恐再掀漲價潮

據《衛報》報導，美國海關及邊境保護局目前已著手準備退稅處理系統，但這恐怕不代表川普關稅體制的終結。川普在裁決後的記者會上已表示，計畫改用其他更受限的方式來課徵關稅。

除了關稅夾擊，任天堂還面臨另一個嚴峻挑戰。受限於目前全球記憶體（RAM）短缺問題，任天堂未來可能被迫再次調漲遊戲主機的售價。