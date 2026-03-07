快訊／金門縣低溫特報　明晨下探10度

▲中央氣象署發布低溫特報。（示意圖／ETtoday資料照）

記者李依琳／台北報導

中央氣象署今（7日）上午10時31分針對金門縣發布低溫特報，因輻射冷卻影響，8日清晨至上午金門局部地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，請注意。

低溫特報

影響時間：08日晨至08日上午

＊黃色燈號(寒冷)：金門縣

▲氣象署低溫特報地圖。（圖／氣象署提供）

根據氣象署預報，今日東北季風持續影響，迎風面基隆北海岸、大台北、宜花地區有局部短暫雨，台東及恆春半島也有零星降雨，而其他地區為多雲到晴、可見陽光的天氣；各地早晚低溫為16至18度，感受偏涼，而白天高溫在北部及宜蘭為17至19度，其他地區則可來到24至26度，北部整日感受濕涼，中南部日夜溫差較大。

離島天氣，澎湖晴時多雲，18至20度；金門晴時多雲，12至17度；馬祖多雲，11至13度。

氣象署上午10時25分也發布陸上強風特報，東北風明顯偏強，7日上午至8日晚上新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、台東縣（含蘭嶼、綠島）、澎湖縣、連江縣局部地區，有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。



資料來源：氣象署