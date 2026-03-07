0比13慘敗日本！球迷點名「全盛時期的他」：能壓制日本隊

▲中華隊昨日慘敗給日本隊。（圖／達志／美聯社）

文／CTWANT

2026年世界棒球經典賽（WBC）6日中華隊對上地主日本隊，最終以0：13在第7局提前結束比賽。賽後不少球迷在網路論壇討論比賽內容，也有人提到，如果中華隊擁有全盛時期的投手陳偉殷，是否有機會壓制日本隊打線。

日本隊在2局上半展開猛烈攻勢，大谷翔平擊出滿貫全壘打，幫助球隊取得4：0領先。隨後中華隊投手鄭宗哲狀態不穩，接連被擊出安打，再失2分。

中華隊緊急更換投手胡智為登板，希望止住失分，但日本隊打線持續串聯攻勢，再添4分，使得日本隊在該局單局攻下10分，迅速拉開比分差距。

比賽進入3局上，日本隊再度攻下3分，將比分擴大至13：0。由於比數差距過大，比賽在7局結束後依規定提前結束，中華隊也成為C組目前唯一尚未得分的隊伍。

賽後有網友在網路論壇PTT棒球版發文討論，詢問若中華隊擁有全盛時期的陳偉殷，是否有能力壓制日本隊打線。原PO指出，陳偉殷過去在日本職棒曾拿下防禦率王，在美國職棒大聯盟也累積59勝，因此好奇若由巔峰時期的陳偉殷先發，是否能限制日本隊火力。

相關討論吸引不少球迷回應，「有機會，至少3局內可以壓制」、「全盛時期上場至少不會被提前結束比賽」、「大概8局掉4分吧」、「壓不住，大谷一樣猛」、「65顆大概可以壓3局吧」、「可以吧，會不會太小看他在日職跟美職活這麼久的實力」、「他日職防禦率王還不算大殺四方是什麼」、「可以啦，陳偉殷NPB防禦率2.6跟鬼一樣」。

▲陳偉殷。（圖／報系資料照）

