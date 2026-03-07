　
地方 地方焦點

南投國姓鹿神祭3／14登場　80桌鹿茸養生宴預購一空

▲「鹿神祭」3月14日登場。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲「鹿神祭」3月14日登場。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

以水鹿產業為核心的「鹿神祭」活動將於3月14日在南投縣國姓鄉北山國中及南天宮登場，國姓鄉公所指出，今年以「鹿望山城‧共織客夢」為主題，結合國姓鄉中小學聯合運動會，透過鹿神遶境、安座祈福、特色市集、文創展演等活動，展現客家庄文化，精彩可期。

國姓鄉公所6日舉行活動記者會，展示各種鹿茸加工品、鹿茸相關料理，並宣布活動當天席開80桌的「客庄好食．鹿茸養生宴」，開放報名不到1個月名額即被秒殺一空，國姓鹿農也將贊助超過300兩新鮮鹿茸作為摸彩大禮，同時結合全鄉12所中小學近千名師生，將在北山國中田徑場展開熱血運動競賽，展現地方強大凝聚力。

▲「鹿神祭」3月14日登場，鹿茸料理預購一空。（圖／南投縣政府提供）

▲「鹿神祭」3月14日登場，鹿茸料理預購一空。（圖／南投縣政府提供）

鄉長邱美玲表示，國姓鄉擁有超過百年水鹿圈養傳統，被譽為「台灣水鹿原鄉」，鹿茸產量與品質皆居全國之冠，目前正值採收黃金期，「鹿神祭不只是一場祭典，更是延續文化、守護水鹿產業的重要平台。我們希望透過這次活動，讓年輕人看見回鄉耕耘的價值，也讓全國民眾認識國姓鹿茸的優質與魅力。」邀請民眾清明前後來南投體驗國姓客家風情、品嚐鹿茸入菜的客家創意料理。

▲「鹿神祭」3月14日登場，鹿茸料理預購一空。（圖／南投縣政府提供）

南投縣養鹿協會理事長羅守裕指出，國內鹿茸產業雖然面臨進口競爭壓力，但透過鹿神祭宣傳，已有效帶動銷售；縣府農業處副處長曾銀位補充，水鹿從山林到飼養，逐漸發展成地方經濟支柱，且鹿茸在中醫養生價值極高，更是國姓鄉重要命脈。

縣府與鄉公所表示，今年活動更首創導入「點點投」數位生活點數平台，民眾完成現場任務即可累積點數，用於當日消費折抵或未來支持在地店家，讓傳統祭典巧妙接軌數位治理；台灣區南投縣同鄉會聯合總會將同步在當天舉辦會員大會，邀集全國會員認識國姓產業。

鹿神祭國姓鄉鹿茸料理

