政治

顧立雄轟藍軍購條例3800億沒「+N」　國民黨：N是指美方發價書

▲國防部長顧立雄於國防採購特別條例記者會進行簡報。（圖／記者林敬旻攝）

▲國防部長顧立雄。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

國民黨版「3800億+N」軍購條例草案6日付委審查，不過國防部長顧立雄昨（6）日質疑，檢視條文後發現「+N」概念其實不存在，法條已明確規定上限就是3800億元，若未來要增加預算必須另提特別條例。據此，國民黨今（7日）回應指出，3800 億加 N，其中的「N」指的就是「發價書」。每一項武器裝備採購案，只要可以獲得美國政府正式發出的發價書，確定美方同意對我軍售項目，包括規格、價格、交貨期程及付款條件等，國民黨都會支持，這就是 3800 億加 N的真正意義。

國民黨表示，顧立雄竟連美國海外軍事售予 （FMS）制度都不清楚。發價書(LOA)為美方同意供售、並載明軍價與數量的官方文件；必須具備此文件，軍購案才算正式成立，這項規範對所有國家皆然。換言之，沒有美國政府的發價書，立法院根本無從審查預算，更遑論預算執行。

國民黨說明，有些武器即使政府有意採購，美國也未必同意供售。沒有載明於發價書的項目，最後可能根本買不到。在沒有發價書的情況下先行編列龐大預算，不僅缺乏實際採購基礎，也讓預算編列完全失去意義。

國民黨指出，在此次的軍購項目中，美國第一階段向我國國防部提出的發價書只有 8 項，總金額不超過 3,500 億元，然而行政院的版本卻主張高達 1.25 兆元。這中間近9,000 億元的巨大落差，根本沒有任何一張發價書作為支撐，其實質目的就是要要求國會給予「空白授權」。在「買什麼都不清楚」的情況下，行政院就草率編列預算舉債，導致立法院完全無法審查，後續也無法執行。這種荒謬行徑史無前例。

國民黨強調，力挺合理軍購，3800 億加 N，獲美方發價書即全力支持。其中的「N」指的就是「發價書」。每一項武器裝備採購案，只要可以獲得美國政府正式發出的發價書，確定美方同意對我軍售項目，包括規格、價格、交貨期程及付款條件等，國民黨都會支持。這就是 3800 億加 N的真正意義。

國民黨表示，針對行政院推行高達 1.25 兆元的國防特別條例，國防部對外宣稱此案已研究兩年，但對照 2023 年與 2025 年的《國防報告書》，卻不見這筆高額國防採購的長程規劃蹤影。

國民黨強調 ，建軍備戰固然需要每一年因應敵情狀況機動調整，但若真如國防部所言已籌劃兩年，為何在最新兩版國防報告書中，僅見幾筆千億級別特別預算（如新式戰機與海空戰力提升），卻對這筆橫跨 8年（2026-2033年）的 1.25 兆採購隻字未提？這種突襲式的預算編列讓「研究兩年」的說詞顯得自相矛盾。

國民黨重申，國防政策必須建立在透明、負責且可受監督的制度之上，唯有採購項目符合「兵力整建計畫、實際作戰需求、明確採購計畫、正式發價書」等四大要件，方能獲得支持。若政府持續以黑箱作業破壞既有程序，國民黨必將善盡民主監督職責。
 

晉級有希望！美220萬網紅分析「1劇本」對台最有利
被打爆！球迷點名「全盛時期的他」：能壓制日本隊
大谷翔平三壘敘舊打招呼！張育成驚「碰一下就全壘打」
陳傑憲準備好了！練打轟3發：疼痛難免在可控範圍
4.5地震「台中西屯30年首見！」　專家示警
大谷翔平流量炸裂！　滿貫砲「單手硬撈」吸2300萬觀看

相關新聞

陳玉珍：楊鎮浯有智慧做出最好決定

陳玉珍：楊鎮浯有智慧做出最好決定

金門縣潁川堂陳氏宗親會今（6）日舉辦春祭活動，金門縣長陳福海、立法委員陳玉珍、及多位宗親與地方人士到場參與。陳玉珍出席祭祖儀式時，針對近日外界關注的國民黨金門縣長黨內初選爭議受訪表示，相關初選時程均由黨中央訂定並依程序公告，並強調尊重前縣長楊鎮浯的決定。

顧立雄批藍軍購條例難執行　王鴻薇轟自打嘴：第八條就是「+N」

顧立雄批藍軍購條例難執行　王鴻薇轟自打嘴：第八條就是「+N」

1.25兆國防預算付委！藍提版本稱「+N」　綠批：根本不存在

1.25兆國防預算付委！藍提版本稱「+N」　綠批：根本不存在

藍新北市議員「這2區」是超級戰區！提38席拚過半　1區擬藍白合

藍新北市議員「這2區」是超級戰區！提38席拚過半　1區擬藍白合

3年來首見！連7日未有共機擾台　顧立雄：每日仍有至少5艘共艦

3年來首見！連7日未有共機擾台　顧立雄：每日仍有至少5艘共艦

顧立雄 發價書 國防特別預算 國民黨 軍購

