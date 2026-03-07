　
台灣晉級有希望！　美220萬網紅分析「1劇本」對台最有利

▲▼美國網紅Jomboy歐布萊恩（Jimmy O`Brien）分析台灣WBC經典賽處境。（圖／翻攝X@Jomboy_）

▲Jomboy歐布萊恩分析台灣晉級希望。（圖／翻攝X@Jomboy_）

記者吳美依／綜合報導

世界棒球經典賽（WBC）中華隊目前0勝2敗，但美國棒球網紅Jomboy歐布萊恩（Jimmy O'Brien）分析指出，台灣仍有晉級希望。

台灣晉級方程式

歐布萊恩頭戴中華隊球帽，不僅直接稱呼「台灣代表隊」，而非WBC官方稱呼「中華台北」，也以台灣球迷角度出發，分析目前戰局。

歐布萊恩在X影片中表示，「我們現在0勝2敗，不太妙，但不代表沒希望。」他指出，若日本4戰全勝奪下分組第1、捷克4戰全敗墊底，台灣、澳洲、韓國三隊戰績互咬，台灣仍有機會。

具體情境是，台灣必須分別擊敗捷克和韓國取得2勝，同時韓國也要擊敗澳洲，如此三隊戰績將同為2勝2敗。此時，大會將比較「對戰失分率」，也就是平手隊伍彼此交手的「總失分除以總守備出局數」，失分率最低者即可晉級。

歐布萊恩特別提及，有一種情況對台灣有利，那就是澳韓對戰日本時，很可能保留投手戰力，把王牌投手留到澳韓大戰，這將大幅提高日本4戰全勝機率，也讓台灣的晉級方程式更有可能實現。

220萬訂閱　歐布萊恩是誰？

歐布萊恩是素人球迷出身，以慢動作拆解比賽、解讀唇語等獨特內容聞名，在YouTube頻道「Jomboy Media」擁有超過220萬訂閱，如今已成美國棒球社群最具影響力的創作者之一。

「費仔」發威！國家隊首安即首轟　WBC中華隊史第3發滿貫砲
快訊／張育成安打！　中華隊8比0領先
快訊／莊陳仲敖無失分退場！　林昱珉接替
日韓大戰「韓國先發派他」！　球迷分析：要抓台灣
快訊／費仔轟出滿貫砲！

台灣晉級有希望！　美220萬網紅分析「1劇本」對台最有利

WBC台灣隊中華隊棒球晉級Jomboy經典賽

