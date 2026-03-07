　
社會 社會焦點 保障人權

楠梓建案晚了822天交屋！15住戶怒告建商　獲賠757萬

▲▼ 高雄都發局提供 。（圖／記者張雅雲攝）

▲高雄房產示意圖，非當事案件。（圖／ETtoday新聞雲資料照片）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄楠梓因台積電設廠帶動房價狂飆，不少建商搶進推案，但一處建案卻爆出交屋拖延逾2年，某知名建商在楠梓區推出的建案原訂2022年3月交屋，卻一路拖到2024年7月才取得使用執照，讓住戶氣炸提告求償，高雄地院審理後認定建商實際拖延交屋822天，需判賠15名住戶共757萬餘元。

判決指出，這家知名建商在楠梓區推出的建案距離捷運站相當近，規劃地上15樓、共482戶，坪數約20至47坪，主打2至4房格局，建案2018年開賣時，每坪開價約16萬元，隨著台積電效應帶動房市熱潮，一路往上漲，目前成交單價約落在每坪30萬元左右。

該建案原定2022年3月交屋，建商卻遲遲未完工，直到2024年7月才取得使用執照，15名住戶不滿建商拖延交屋最長達825天，其中一名較晚簽約的住戶也被拖延460天，依契約約定，以已繳房地價款按萬分之五單利計算，向法院提告求償遲延利息27萬至87萬餘元，合計求償約769萬元。

庭審時，建商辯稱施工期間受到颱風豪雨、疫情影響，以及當地里長抗議施工噪音，導致工程多次停工，屬不可抗力因素，因此拒絕賠償。

不過法官發現，疫情期間政府僅實施三級警戒，並未全面停工或停班，且建商也未提出施工人員確診、遭主管機關強制停工的證明，難認疫情導致缺工缺料嚴重影響工期。

至於里長抗議部分，法院傳喚當地里長作證表示，因建案482戶規模龐大、三面緊鄰住宅區，里民反映噪音問題，他只是建議建商星期日不要施工，以免影響居民休息，並非強制要求，也沒有行政權力。

法官認為，一般工地多採週休1日或2日施工模式，里長建議週日停工並不影響工程進度，此外，建商主張豪雨颱風影響工期達181天，法院比對中央氣象局資料後認定實際受影響僅3天，綜合各項事證，法院認定建商實際拖延交屋822天，判決應賠償15名住戶共757萬餘元，全案可上訴。

03/05 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

晉級有希望！美220萬網紅分析「1劇本」對台最有利
被打爆！球迷點名「全盛時期的他」：能壓制日本隊
大谷翔平三壘敘舊打招呼！張育成驚「碰一下就全壘打」
陳傑憲準備好了！練打轟3發：疼痛難免在可控範圍
4.5地震「台中西屯30年首見！」　專家示警
大谷翔平流量炸裂！　滿貫砲「單手硬撈」吸2300萬觀看

建案交屋拖2年住戶建商賠757萬

